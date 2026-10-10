Deportes Concepción vs. Unión La Calera por el Primera División Chile 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Deportes Concepción y Unión La Calera, correspondiente a la jornada 24 de la Primera División Chile, se disputará este domingo 11 de octubre a las 17.30 h en el Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo, en la ciudad de Concepción.

El momento de los equipos

Deportes Concepción llega a este compromiso tras haber igualado 1-1 frente a Colo-Colo en su última presentación. Por su parte, Unión La Calera atraviesa un presente positivo luego de obtener una victoria por 1-0 ante Deportes Limache en la jornada anterior.

Números que anticipan el duelo

El equipo local buscará aprovechar la localía en el Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo para reencontrarse con el triunfo, mientras que el conjunto visitante intentará extender su racha ganadora fuera de casa en este tramo decisivo del campeonato.

Lo que está en juego

Ambos equipos se encuentran en una etapa fundamental del certamen donde cada unidad es determinante para sus aspiraciones en la tabla de posiciones de la Primera División Chile, buscando consolidar sus objetivos de temporada en esta recta final del calendario 2026.