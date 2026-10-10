Deportes Limache vs. Palestino, Primera División Chile 2026: día, hora y cómo seguir online

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Deportes Limache recibe a Palestino en la jornada 24 del certamen de primera división; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Deportes Limache y Palestino, correspondiente a la jornada 24 de la Primera División Chile, se disputará este domingo 11 de octubre a las 20.00 h. El partido tendrá lugar en el Estadio Lucio Fariña Fernández, ubicado en la ciudad de Quillota.
El momento de los equipos
Ambos conjuntos llegan a este compromiso con la necesidad de revertir su presente tras haber caído en sus presentaciones más recientes. Deportes Limache viene de perder 1-0 frente a Unión La Calera, mientras que Palestino llega tras una derrota por 3-2 ante Universidad Católica.
Estadísticas del duelo
El enfrentamiento en Quillota pone frente a frente a dos equipos que buscarán aprovechar este cruce para sumar puntos valiosos en la recta final de la temporada. Los antecedentes inmediatos de ambos reflejan la paridad y la urgencia por recuperar la senda del triunfo tras sus últimos resultados adversos.
Lo que está en juego
Para Deportes Limache, el objetivo es hacerse fuerte en casa y recuperar terreno en la tabla de posiciones. Por su parte, Palestino intentará sumar de a tres como visitante para escalar ubicaciones y mantenerse expectante en la clasificación del campeonato chileno.
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