Deportes Limache vs. Palestino, Primera División Chile 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Deportes Limache y Palestino, correspondiente a la jornada 24 de la Primera División Chile, se disputará este domingo 11 de octubre a las 20.00 h. El partido tendrá lugar en el Estadio Lucio Fariña Fernández, ubicado en la ciudad de Quillota.

El momento de los equipos

Ambos conjuntos llegan a este compromiso con la necesidad de revertir su presente tras haber caído en sus presentaciones más recientes. Deportes Limache viene de perder 1-0 frente a Unión La Calera, mientras que Palestino llega tras una derrota por 3-2 ante Universidad Católica.

Estadísticas del duelo

El enfrentamiento en Quillota pone frente a frente a dos equipos que buscarán aprovechar este cruce para sumar puntos valiosos en la recta final de la temporada. Los antecedentes inmediatos de ambos reflejan la paridad y la urgencia por recuperar la senda del triunfo tras sus últimos resultados adversos.

Lo que está en juego

Para Deportes Limache, el objetivo es hacerse fuerte en casa y recuperar terreno en la tabla de posiciones. Por su parte, Palestino intentará sumar de a tres como visitante para escalar ubicaciones y mantenerse expectante en la clasificación del campeonato chileno.