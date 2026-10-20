Después del polémico offside en Junín: todas las decisiones arbitrales que favorecieron a Barracas Central en 2026

Las instancias decisivas del torneo de primera son pródigas en polémicas arbitrales. Y en decisiones controvertidas, o incluso erróneas. Lo saben de memoria los hinchas de Huracán, que se quedaron afuera de los playoffs en el Clausura 2025 luego de un par de penales en contra sancionados por el árbitro Andrés Gariano. Ahora también perciben algo parecido los simpatizantes de Sarmiento de Junín, a quienes les atragantaron el festejo de Junior Marabel sobre el final del partido contra el equipo de los Tapia (Chiqui, el presidente de la AFA, y Matías e Iván, presidente y capitán, respectivamente). Los seis minutos que se tomó Jorge Baliño, el responsable del VAR, sobrevivirán al tiempo en la memoria de los juninenses, que además sufrieron un penal en contra por una mano y una expulsión revertida por la tecnología. Y no les cobraron un penal por una evidente infracción a Santiago Salle.

Ni las líneas trazadas desde el predio de Ezeiza -allí está el edificio de VAR, en el que los árbitros designados auditan en tiempo real las jugadas de los partidos de primera- permiten definir que Marabel estaba efectivamente en posición prohibida. Es más, en las imágenes difundidas a través de la transmisión se observa cómo el hombro derecho del delantero del Verde está a la altura de la pierna de Rodrigo Insua, defensor del Guapo -y autor del gol de penal que significó el 1-1 para Barracas-. El árbitro paranaense Daniel Zamora confirmó la decisión de Baliño en base a las imágenes y confirmó su decisión de anular el tanto. La dupla Zamora-Baliño dirigía por primera vez en el año al conjunto barraqueño.

👀😱 Las líneas del VAR para anular, luego de una larga revisión, el agónico 2-1 de Junior Marabel para Sarmiento vs. Barracas Central.



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Un vistazo a las estadísticas de la temporada 2026 revela que cinco árbitros concitan el 50% de los partidos de Barracas Central: Hernán Mastrángelo, Darío Herrera, Nicolás Lamolina, Pablo Dóvalo y Sebastián Zunino lo dirigieron tres veces cada uno. En el VAR la cuestión está menos repartida: Silvio Trucco estuvo en cinco encuentros como responsable de la tecnología. Las mismas que Lucas Germanotta como asistente de VAR.

En ascenso

Tanto Zamora como Gariano se formaron en el ascenso profundo. El primero, en la Liga Paranaense. El segundo -barilochense de nacimiento, rosarino por adopción, en las ligas del campo. ”La Liga del campo me dio toda la experiencia que puedo reflejar en las canchas que me toca dirigir. Me formé como árbitro en el campo, en cuanto a carácter y temperamento. Y después, técnicamente y físicamente uno mejora por estar en la élite del fútbol argentino. En el campo, el alambrado es de un metro y medio, de la línea de banda al alambrado son 40 centímetros y te pueden agarrar de la camiseta o tirarte agua caliente. Los jugadores, al principio, como no te conocen, te apuran, te aprietan, pero uno formó un carácter para poder crecer como árbitro", dijo Gariano en una nota con La Capital, de Rosario. Un dato adicional: en 2025, Gariano fue uno de los árbitros favoritos del designador Federico Beligoy para los partidos de Barracas Central: estuvo a cargo de los encuentros del Guapo en cuatro ocasiones.

Zamora se hizo conocido en la primera división hace casi un año, cuando expulsó a Guido Carrillo (capitán de Estudiantes de La Plata, uno de los clubes más opositores a la llamada “gestión Tapia” de la AFA) en un partido ante Tigre y refrendó su decisión en un durísimo informe elevado ante el tribunal de Disciplina. Por el codazo sin pelota contra Abel Luciatti, el delantero debió purgar cuatro fechas de suspensión.

"SOS UNA VERGUENZA... SON TODOS UNOS DELINCUENTES". Luego de ser expulsado ante Tigre, Guido Carrillo EXPLOTÓ con el árbitro del encuentro, Daniel Zamora. pic.twitter.com/uK5lklCfxd — SportsCenter (@SC_ESPN) November 10, 2025

Las polémicas de Barracas Central en 2026

En la fecha 4 del Clausura, Gimnasia (La Plata) se midió con el Guapo y padeció una decisión errónea de Nicolás Lamolina. El árbitro principal -que también fue noticia hace algunos días en ocasión del partido entre All Boys y Godoy Cruz de Mendoza por la Primera Nacional- debió haber expulsado a Rafael Barrios, del equipo barraqueño.

El lateral derecho ya tenía amarilla y cometió varias infracciones que ameritaban sanción disciplinaria: tres faltas en cuatro minutos. Lamolina dijo “siga, siga”. Damián Ayude, director técnico de Barracas, actuó antes de que su equipo quedara en inferioridad numérica y mandó al lateral al banco. Para entonces, el malestar también se había trasladado a las tribunas del Bosque, desde donde insultaron al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. El Lobo terminó imponiéndose por 2-0, por lo que el error de Lamolina no influyó en el marcador.

En la fecha 12 del Apertura, otra vez los hinchas de Huracán sufrieron contra Barracas. El árbitro, Facundo Tello, no juzgó de expulsión un codazo de Facundo Bruera contra Fabio Pereyra. Y tampoco dio penal tras una evidente mano de Damián Martínez que ampliaba volumen. En el VAR estaba Adrián Franklin, quien calificó a la jugada como un “movimiento natural”. El Globo respondió unos días después: harto de que lo perjudiquen contra el club de los Tapia, se ausentó de la reunión del comité ejecutivo de la AFA.

¿FUE PENAL?



Todo Huracán reclama esta mano del jugador de Barracas Central 🧐



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En el último enfrentamiento entre el Globo y el Guapo también hubo polémica: el pasado 10 de octubre, y con el partido ya definido a favor de Barracas. ¿El protagonista? Rafael Barrios. ¿El árbitro? Hernán Mastrángelo. ¿En el VAR? Fernando Echenique, que no llamó para revisar una mano de Barrios dentro del área de Barracas Central.

El Clausura comenzó con una polémica grande como el estadio Monumental, donde Barracas Central ganó por primera vez en su historia con un gol de Gonzalo Morales. Todo el equipo millonario, dirigido entonces por Eduardo Coudet, reclamó un penal por la infracción de... ¡Rafael Barrios! ante Lautaro Pereyra. El lateral usó sus brazos y todo su cuerpo para evitar que el juvenil millonario trepara en ataque. Ni el árbitro (Nazareno Arasa) ni el VAR (Pablo Echavarría) llamaron para revisar la jugada a pie de campo.

¿ERA PENAL PARA RIVER?

Pereyra regateó para ingresar al área y fue empujado por Barrios, el equipo completo pidió penal



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Otra decisión polémica ocurrió en el encuentro entre Barracas Central y Banfield, por la fecha 7 del Apertura. Con el partido igualado 1-1, el árbitro Darío Herrera -el mismo que dirigió la Supercopa Internacional entre Estudiantes de La Plata y Rosario Central- no dio un claro penal por mano de Insua para el Taladro.

¿Y ACÁ QUÉ PASÓ? Todo Banfield pidió penal en la victoria 2-1 vs. Barracas por esta mano de Rodrigo Insúa... ¿Qué te parece? pic.twitter.com/XwXitsuIlm — SportsCenter (@SC_ESPN) May 2, 2026

Marabel, el goleador de Sarmiento, definió lo ocurrido en el estadio Eva Perón: “Lo que se vio va a perjudicar el fútbol. Creo que también los amantes del fútbol ven estas cosas y se van cabizbajos porque se ve manchado el fútbol”, dijo en TyC Sports. Hay un cambio en relación con 2025: los protagonistas (futbolistas y un puñado de dirigentes) empiezan a hablar.