Dibu Martínez chocó con un rival y fue retirado en camilla durante Everton vs. Chelsea

Emiliano Dibu Martínez sufrió un duro golpe al chocar con un rival durante el segundo tiempo del encuentro entre Chelsea, su equipo, y Everton, por la Premier League, que finalizó con triunfo por 2 a 0 del conjunto de Londres con dos tantos de Pedro Neto. El arquero argentino quedó tirado en el césped luego de que intentó despejar un centro y se encontró con un oponente.

El momento del choque entre Dibu Martínez y Jarrad Branthwaite PETER POWELL - AFP

Luego de ocho minutos de atención médica, fue retirado en camilla y reemplazado por el belga Mike Penders. Se le colocó provisoriamente un cuello ortopédico y se le dispensó oxígeno.

Todavía no se conocen los alcances de la lesión. Al momento del incidente, Chelsea se imponía por 1 a 0 con gol de Pedro Neto. Finalmente, el propio delantero portugués anotó el segundo tanto que sellaría el triunfo por 2 a 0 del conjunto de Londres.

El momento de la lesión

La acción que desencadenó en la lesión de Dibu ocurrió a los 20 minutos del segundo, cuando Everton tenía una pelota parada de riesgo cerca del área de Chelsea. Kiernan Dewsbury-Hall tiró el centro de zurda y Dibu se lanzó para rechazarla con los puños. En el vuelo, chocó contra el defensor Jarrad Branthwaite y no volvió a levantarse. Inmediatamente ingresaron los equipos médicos y luego de 8 minutos de atención el arquero fue retirado en camilla, bajo una lluvia de aplausos.

LA JUGADA QUE SACÓ A DIBU DE LA CANCHA: Emiliano Martínez salió a cortar un centro, pero sufrió un fuerte choque contra Branthwaite y el arquero argentino tuvo que salir del campo de juego en camilla.



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Demora y castigo

El arquero surgido de las inferiores de Independiente también había protagonizado una acción curiosa durante el primer tiempo, cuando el árbitro lo castigó por haber demorado con la pelota en su poder antes de ponerla en juego. La regla de los 8 segundos fue la que utilizó el colegiado para darle un córner a Everton, ya que Dibu tardó en sacar.

¡DIBU DEMORÓ Y LE COBRARON LOS 8 SEGUNDOS! Emiliano Martínez retuvo la pelota más del tiempo reglamentario y el árbitro sancionó córner para el Everton.



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