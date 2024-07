Didier Deschamps, a la defensa de Francia antes de jugar la semifinal con España: “Si se aburre, cambie de canal”

Escuchar

Cada día que pasa parece que la presión ahoga más a Francia. Un equipo que supo ser campeón del mundo y que revalidó sus credenciales en el último mundial llegando nada menos que a la final, un show de espectáculo en el 3-3 ante la selección de Lionel Scaloni, mantiene su espíritu competitivo de la mano de Didier Deschamps, un entrenador con estilo argentino, con carácter y búsqueda pragmática. Pero parece que siempre hay algún cuestionamiento dando vuelta. Ahora el foco de la prensa está puesto en la falta de goles, en un juego que está lejos de ser vistoso. Pero el DT de 55 años tiene chispa, oficio, y sabiduría para ser un piloto de tormentas.

Por eso no sorprendió cuando este lunes, Deschamps le respondió con cara de pocos amigos a un periodista que le consultaba sobre las falencias en el juego de su equipo: “Si se aburre, cambie de canal y ponga otro partido. Qué le voy a decir...”.

El tema es que encima Francia dio vuelta el ‘favoritismo previo’ porque España llega con bajas importantes. Se enfrentarán este martes, desde las 16 hora argentina, en Munich, en un duelo de semifinales cargado de rivalidad histórica y con un boleto a la final como premio. “España es la que mejor juega, merece seguir en la competencia”, dice la mayoría de la gente y destaca los niveles individuales de casi todos, en presente y futuro. Pero como el entrenador De la Fuente no podrá contar con jugadores importantes, la acuación vuelve a ubicar a un plantel campeón como favorito.

Didier Deschamps con Kylian Mbappe en el partido de Francia ante Bélgica Marius Becker - dpa

Dani Carvajal, que recibió dos tarjetas amarillas y fue expulsado en el último minuto, y Robin le Normand, que vio su segunda tarjeta amarilla del torneo, son bajas disciplinarias para este encuentro, mientras que Pedri, lesionado con un esguince de rodilla, se perdería también una hipotética final.

Deschamps, con el aplomo que le dan los 12 años al mando de Francia, profundizó sobre la pregunta del “aburrimiento” en declaraciones reproducidas por la agencia AFP: “La Eurocopa es un torneo difícil para todos. Si usted se aburre vea otra cosa, no está obligado a ver a Francia. Lo que sé es que tenemos la capacidad de hacer felices a los franceses con los resultados en situaciones complicados en el país. ¿Es usted sueco? Si los suecos se aburren no es mi problema. Ha habido tiempos en los que lo hemos pasado mal, pero lo siento si ahora aburre nuestro fútbol”, ahondó dejando en claro que no está entre sus prioridades conformar a todo el planeta futbolístico.

Un 0-0 sin Mbappé

¿A qué juega Francia? A ganar. Suele juntar a futbolistas ofensivos en los pizarrones desde los sistemas 4-2-3-1 o 4-3-3 (también muta al 4-3-1-2 con Antoine Griezmann de falso enganche) y en la actual Eurocopa confirmó su voluntad protagónica, pero sin dejar de entender que en el juego es tan importante el ataque como la defensa. En función de eso arma las características de los futbolistas y aplica variables a la hora de administrar las transiciones entre una etapa y otra del juego, pero técnicamente el plantel es muy bueno y no se ahorra esfuerzo físico ni siquiera desde Griezmann -el futbolista más táctico- pese a sus 33 años.

En el certamen que se disputa en Alemania, y en la previa del prometedor choque con España, los números confirman que Francia no sale a especular. Es cierto que tiene serios problemas de eficacia, ya que apenas anotó un gol de penal (Mbappé) y luego festejó ante Bélgica y Austria con tantos en contra. Y viene de eliminar a Portugal por penales. Pero suma un promedio de 17,4 remates por partido. Ningún equipo que pretenda especular o tener un planteo defensivo llegaría a los 20 intentos vs. Portugal, o 19 como consiguió ante Bélgica o Polonia. Eso sí: tiene baja la eficacia, porque sólo suma un promedio de 4,2 de esos disparos para ir en dirección al arco. De ahí una de las explicaciones para sus poquísimos goles.

Didier Deschamps, entrenador francés Marius Becker - dpa

Otra de las razones es que Mbappé quedó tocado desde que sufrió la lesión en la nariz en el debut ante Austria. Deschamps redobló la confianza en su máxima figura: “Eso sí, no está todavía al cien por cien a nivel físico. “Estoy convencido de que Kylian está bien. Al igual que el resto del grupo. Empezará el partido. Nos hubiera gustado tener un día más de descanso. Está en buen estado, al igual que los otros jugadores. Tenía un pequeño problema en la espalda, después el golpe en la cara... Pero sigue con nosotros. Estoy convencido que ante España lo dará todo por el grupo”, aunque dejó en claro que no es lo mismo para Mbappé jugar condicionado por la protección. “Es una situación nueva para él, especialmente por la máscara, su visión se ha modificado, debe acostumbrarse. Cada día está mejor, pero deberá jugar un par de semanas más la máscara, quizá algunos meses”, dejando en claro que cuando se sume a Real Madrid quizás la siga utilizando.

Pero sí resulta extraño que, teniendo delanteros como Mbappé, Griezmann, Marcus Thuram, Olivier Giroud, Kingsley Coman y Randal Kolo Muani y volantes como Ousmane Dembélé, Aurelien Tchouameni y Adrien Rabiot le cueste tanto hacer goles. No muestran tanto feeling ofensivo colectivo entre los protagonistas, pero en cuando empiecen a calibrar mejor… Y tampoco tienen suerte muchas veces: ante Portugal a Kolo Muani el central Ruben Dias le hizo un cierre salvador en una acción previa que hizo recordar a los argentinos su movimiento en la atajada que llevó a la fama a Dibu Martínez en la final de Qatar.

Ruben Dias se cruza justo y salva el gol de Randal Kolo Muani en el partido entre Francia y Portugal, que finalizó 0-0 y avanzó el equipo galo por penales (5-3) Martin Meissner - AP

Giroud fue el centrodelantero titular de Francia campeón del mundo en Rusia 2018 sin convertir ni un gol en aquel certamen, pero más allá de que sí tuvo contacto con las redes en Qatar 2022, Deschamps le mantiene la consideración: “Ha jugado en tres partidos de esta Eurocopa, depende de las situaciones de los partidos, del rival. Las ocasiones las tenemos, pero hasta ahora no hemos sido eficaces. Y en un partido como el de mañana va a ser importante”.

Francia es un equipo físicamente fuerte, de los más fuertes del campeonato, pero tampoco abusa de las infracciones, ya que suma un promedio de 10 faltas por cotejo; ante Portugal (pero teniendo en cuenta el contexto que hubo alargue) fue cuando más cometió (13) y ante Bélgica en el que menos recurrió al recurso (7). En la Eurocopa todos defienden y atacan, se mueven en bloque desde la concentración y voluntad defensiva.

Los goles de Giroud en Francia

No se casa con la posesión del balón: puede tener la pelota más que el rival, como ante Países Bajos (63%) y Polonia (57%), pero también menos, como ante Portugal (41%) y Austria (49%). Deschamps Se adapta a los contextos sin fundamentalismos.

Cuando le preguntaron a De la Fuente si el juego de Francia “aburría”, lo negó. “Lo que valoro y analizo es el potencial del equipo rival y me parece que Francia tiene un potencial fantástico, tiene grandes jugadores y un juego en conjunto muy bueno. Lo de aburrirse o no, cada uno se aburre o divierte con lo que quiere. Yo con el fútbol siempre me divierto y a mi ver a Francia y a estas grandísimas selecciones no me aburre nunca”.

Deschamps no ahorró elogios hacia España: “España es el equipo que ha hecho la mejor Eurocopa hasta ahora. Es muy peligroso arriba, aunque su clave está en el medio. La línea de volantes sostiene todo. No quiero ponerle presión a España, pero es el equipo que mejor ha jugado. Esa es mi impresión “, y dejó indicios tácticos de cómo poder neutralizarla, sobre todo sabiendo el poderío ofensivo que tiene en las bandas, con Lamine Yamal y Nico Williams: “Podemos obligarlos a intentar que no reciban balones, por ejemplo, también podemos limitar su capacidad de ataque con posesiones largas, o evitar que reciban la pelota en buenas condiciones”.

A Francia le falta gol, pero Deschamps no se altera ni aunque un periodista le sugiera que el juego aburre. Sabe que hace 12 años que le pone el pecho a las balas. Además, confía en el espíritu aguerrido y el oficio de un plantel que siempre compite.