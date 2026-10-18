Diego Gómez, para el premio Puskas: el golazo desde mitad de la cancha que sufrió el arquero argentino Walter Benítez

Sin dudas, es una pieza de colección. El paraguayo Diego Gómez se ubicó en el centro de la escena de la Premier League y revolucionó las redes sociales. El volante sacó todo su talento para sorprender a todos en el estadio de AMEX Stadium, con un bombazo desde la mitad de la cancha que dejó expuesto al arquero argentino Walter Benítez, que no pudo evitar el golazo para Brighton ante Crystal Palace y desató la locura de los fanáticos. Este domingo, Brighton terminó goleando 5 a 0, en una jornada perfecta en la liga más prestigiosa del mundo.

Las cámaras se quedaron con Gómez a los siete minutos del partido, cuando el volante paraguayo recibió un pase de Olivier Boscagli, levantó la cabeza y sacó un remate espectacular desde la zona central del campo de juego que tomó por sorpresa a Walter Benítez.

¡¡ES PARA PUSKAS!! ¡DIEGO GÓMEZ LE PEGÓ DESDE LA MITAD DE CANCHA Y MARCÓ UN GOLAZO PARA EL BRIGHTON ANTE CRYSTAL PALACE! ¡ES EL GOL DEL AÑO!



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El gol de Gómez consolidó el dominio del equipo dirigido por Fabian Hürzeler sobre el Crystal Palace y terminó por desactivar cualquier intento del equipo visitante que sufrió en cada sector del campo de juego para terminar con una goleada aplastante por 5-0.

Para tomar dimensión de la conquista del mediocampista paraguayo, en las redes sociales pedían que el golazo de Gómez, aunque todavía queden muchos meses de competencia, sea merecedor a quedarse con el Premio Puskas de la FIFA.

Manchester United no levanta

Otra jornada compleja para Manchester United y en especial para Lisandro Martínez, porque todas las miradas quedaron sobre el defensor argentino después de una semana en la que criticó primero a los dirigentes y después salió a pedir disculpas por sus dichos. En ese contexto, fue titular en el empate 1-1 ante Leeds, pero dejó el campo de juego en el arranque del segundo tiempo, al parecer, por un golpe que le impedía continuar en el partido.

La tensión por el partido del United contra Leeds no sólo estuvo concentrada en lo deportivo, sino que el cruce de Lisandro Martínez con los dirigentes hasta dominó las redes sociales, tanto que en medio de la transmisión oficial se multiplicaron los comentarios cuando el director de cámara enfocó al defensor argentino cuando estaba elongando en pleno partido y acto seguido mostró a Jason Wilcox (director deportivo del Manchester United) mirando fijo hacia el campo de juego y sin un gesto de aprobación.

Lisandro Martínez, con semblante de fastidio en el banco de suplentes, tras ser reemplazado Sky Sports

Todas las especulaciones se potenciaron cuando en el segundo tiempo, Lisandro Martínez fue reemplazado por Noussair Mazraoui, ya que los medios ingleses consideraron que fue una determinación equivocada del entrenador, Michael Carrick, y que estaba vinculado con lo que sucedió en la semana. Sin embargo, después informaron que un golpe en uno de los tobillos fue el motivo que sacó al defensor del partido.

Incluso, según una publicación del medio inglés The Sun, los fanáticos de Manchester United inundaron las redes sociales sugiriendo otro conflicto entre Martínez y Wilcox, incluso, consignaron un posteo que dice: “Carrick sacó a Lisandro del partido tras una llamada de Wilcox; de lo contrario, no hay explicación para que lo hiciera”.