Dos meses después de asumir como DT de Boca, Diego Martínez ofreció la primera entrevista por fuera de sus frecuentes conferencias de prensa. En una extensa charla con Román Iucht y el equipo de la histórica “Oral Deportiva”, de radio Rivadavia (AM 630), el entrenador tocó varios los temas. Entre ellos, sus primeras sensaciones al frente del club de sus amores, el orgullo del sueño cumplido, el desafío de entrenar a Edinson Cavani, la actualidad de Frank Fabra y Marcos Rojo y el acierto de haber incorporado a Kevin Zenón y darle rodaje a Jabes Saralegui.

En relación a su llegada al Xeneize, Martínez reconoció: “Es un lugar donde deseaba estar. Donde teníamos mucha ilusión como cuerpo técnico para llegar al club. Hicimos un esfuerzo muy grande, para prepararnos y para que en nuestro recorrido poder tener esta oportunidad. Gracias a Dios nos llegó en un momento bastante maduro como grupo de trabajo. Estamos tratando de disfrutarlo lo máximo posible. A veces, esta manera de iniciar este proceso en el club te impide tener tiempo y estás rápidamente preparando los partidos o el equipo, y a veces a uno le cuesta poder disfrutar de este momento que estamos atravesando como cuerpo técnico. El otro día durante el partido de Reserva se lo decía a mis hijos: a veces uno se para y mira hacia atrás y recorre su carrera y ve donde uno está y la verdad que nos llena de orgullo y satisfacción. Con un compromiso muy grande para estar a la altura y poder aprovechar esta oportunidad que veníamos deseando hace mucho tiempo”.

Martínez vive con intensidad cada partido como DT de Boca Manuel Cortina

Martínez quiso en su juventud ser futbolista de Boca. No lo logró. Y más tarde fue entrenador de las inferiores, cargo que ocupó entre 2012 y 2015. “Todas las imágenes de mis pasos previos a llegar a Boca se me cruzan por la cabeza, porque uno se siente orgulloso del camino recorrido”, destacó. Y prosiguió: “Desde el sueño de chiquito de poder jugar en Boca como profesional (llegué a prenovena y no me dio la jerarquía para ser futbolista allí). Sí me tocó como entrenador. Me acuerdo de los que me preguntaban si estaba seguro cuando decidí irme de las inferiores de Boca para asumir en Ituzaingó. Son todas cosas que hacen a la persona, y está bueno que uno siempre vaya por más, por nuevos desafíos y objetivos. Es lo que tratamos de transmitir nosotros como cuerpo técnico. Y a veces trato de hacer el ejercicio de poder frenar la pelota, sobre todo cuando salgo a caminar con mi señora para relajar. Ella me dice que soy un eterno inconformista porque quiero ir por más. Pero de eso se trata y creo que por eso como cuerpo técnico hemos tenido un crecimiento bastante importante”.

El DT xeneize, que en ocho partidos cosechó 13 puntos sobre 24 posibles (consecuencia de tres victorias, cuatro empates y una derrota) y su equipo se ubica quinto en la Zona B, también aprovechó para dejar en claro que su familia es el bastión para todo y por delante de todo: “Mis hijos también juegan y están con esa ilusión de poder llegar a ser profesionales. Mi mujer es deportista también, jugó al hockey así que también entiende lo mío. Fui criado en una familia muy presente y para mí la familia es absolutamente todo. Yo no cambio nada de lo laboral si algo de eso pone en riesgo a mi familia, más allá de que uno quiere crecer y superarse. Porque si eso pasa, yo a la familia no la cambio por nada. Gracias a Dios tengo una familia que me banca, una señora que me acompaña en mi sueño. Y es una manera de transmitirles a nuestros hijos que cuando uno quiere crecer en algo que lo apasiona, más tarde o más temprano va a poder lograrlo”.

Diego Martinez, durante un entrenamiento de Boca Instagram @BocaJrsOficial

La efervescencia vivida el domingo en la Bombonera en el triunfo ante Belgrano, donde él mismo terminó arrodillado una vez que el VAR convalidó el segundo gol de Edinson Cavani, no fue algo nuevo para Martínez. Él ya lo había vivido, pero no despierto: “Soñé bastante una noche así. Hablamos con los muchachos que era un partido para poder confirmar buenas sensaciones que venimos sintiendo como grupo. Lo soñé por cómo se dio, porque tuvo un comienzo muy bueno, jugando en el campo rival, incomodando a Belgrano. Y que en el medio de eso sufrimos un gol, con lo difícil que es en el fútbol argentino remontar un resultado. Y esto de reponerse, y de seguir creyendo y seguir intentando, a partir de lo que entrenamos, de lo que creímos que podíamos encontrar una ventaja ante el rival. Y por todo lo que se dio, por la alegría de que Edi haya convertido, por la sensación de la gente empujándonos a pesar de estar en desventaja, pero sabiendo que la gente se entusiasmaba por lo que daba el equipo en el campo. Terminamos medio apretados porque también en este fútbol donde parece que estás más cómodo de pronto recibís dos cachetadas y te acomodás de nuevo”.

En relación al reencuentro de Cavani con la red, el entrenador reconoció su alegría: “La verdad es que había una energía en la semana, se siente una energía realmente positiva y lógicamente haberlo culminado como esta manera, ganado el partido y que Edi haya podido destrabarse. Vos veías a todos contentos, y a él en particular. No tengo dudas que nos dará muchísimas alegrías”.

Cavani se reencontró con el gol con un hat triock contra Belgrano ALEJANDRO PAGNI - AFP

,A la vez compartió lo difícil que fue ese primer cara a cara: “Uno se imagina ese primer contacto, esas primeras charlas con los jugadores. Y así como me pasó con los muchachos de Ituzaingó en Primera D, levantar la mirada y ver a Edi, a Marcos, a Sergio Romero, fue realmente muy fuerte. Porque uno tiene un mapa en la cabeza de lo que querés decirle, pero se me mezcló todo. Recuerdo que les dije a mis compañeros si había dicho alguna pavada, porque fue realmente fuerte. Te encontrás hablando con futbolistas de una trayectoria increíble. En lo personal creo que lo de Edi es de lo máximo, pero también me pasó con Marcos y Sergio. Tener jugadores así en el día a día nos exige aun más como cuerpo técnico y estar a la altura de ellos y particularmente de Edi. Uno con lo que sueña en esto de seguir creciendo y poniéndose nuevas metas y objetivos, yo imagino que a lo máximo que podamos llegar como cuerpo técnico apunta a lograr que todos nuestros dirigidos sean como Edinson porque eso nos ayuda a crecer. Tanto con él como con el grupo en general, porque es un grupo de mucha jerarquía y representar a uno de los clubes, sino el más importante, de nuestro país”.

Además, Martínez dejó otros conceptos relacionados con los siguientes temas:

La actualidad de Boca

“Creo que el equipo, desde el rendimiento y siendo analítico y frío, merece tener más puntos de los que tiene. Hemos pagado con goles y resultados adversos errores que a veces en algún otro partido quizás no lo terminás pagando. Han habido momentos en donde el equipo hizo cosas que nos gustó. Salvo ese primer tiempo con Platense o la paridad con Lanús. Estar en un club como Boca te exige tanto y tenemos un plantel que es tan bueno que cuando el resultado no es el que queremos, ves el vaso medio vacío y no medio lleno, aún con cosas buenas que el equipo hace. Y eso se debe a la exigencia que uno tiene y lo que se siente de estar en una institución como Boca. Pero creo que el equipo merece tener más puntos de los que tiene. Creo que tenemos mucho margen por crecer y estar en esta búsqueda constante de lograr dominar al rival en mucho más tiempo del juego. Hubo momentos de buen juego, de dominio y de cosas que nos representan, y hay espacio para seguir creciendo mucho como equipo”.

Zenón, un muy buen refuerzo para Boca Walter Manuel Cortina

Zenón, un jugador inteligente

“Cuando llegamos al club y charlamos con la gente del club de la posibilidad de la incorporación de Kevin sentíamos que tenía que ver con nuestra manera de ver el juego. Y él es de esos futbolistas versátiles que participan de todas las fases del juego. Porque es muy importante en el juego, muy importante en la transición ofensiva, pero también es de mucha intensidad para recuperar la pelota y dejar al equipo bien alto en fase de recuperación. Uno cuando hizo el análisis sentíamos que podía adaptarse a lo que nosotros queríamos. Se dio de esa manera, se dio muy rápido y creo que lo principal es porque él es muy bueno como futbolista. Los futbolistas buenos terminan adaptándose a las ideas y a los modelos porque son inteligentes y saben resolver situaciones de lo que le pide la jugada. Es un chico joven y de los futbolistas modernos donde puede adaptarse a diferentes funciones dentro del equipo y tiene muchas ganas de poder crecer y superarse como jugador”.

Saralegui, el niño mimado

“Yo no conocía a Jabes y la verdad que me dio una sensación realmente muy buena de los jugadores de antes, de ese volante tradicional que puede participar del juego, puede darte amplitud, desmarque, ruptura del juego, llegada y gol. Y además, esa frescura que tiene. Lo que no sabía era cómo iba a reaccionar ante la posibilidad de jugar. Y la verdad es que lo está haciendo muy bien y es algo muy bueno para el equipo porque participa mucho y nos da frescura, pero a su vez participa del juego, participa de las fases defensivas, llega al área. Las cuatro situaciones del primer tiempo tienen vinculación con él. En la presentación lo destaqué porque me sorprendió en las prácticas. No lo conocía y hoy está teniendo su oportunidad y la está aprovechando”.

Saralegui en acción, en el Monumental (Javier García Martino / @BocaJrsOficial)

El presente de Fabra

“Creo que el mayor desafío como cuerpo técnico en Boca es la gestión, en lograr que los que no juegan no que estén contentos (porque el que no juega nunca está contento), sino que sepa que las decisiones se toman con la intención de que sea lo mejor para el equipo. Yo tengo ganas de que Frank se sienta ese jugador que es. Y que podamos ayudarlo en este momento de su carrera para encontrar su mejor versión. Lo estamos utilizando como volante porque tiene una gran capacidad de recibir entre líneas, tiene una gran capacidad de desnivel. Pero no porque no vaya a jugar nunca más. Al contrario. Lo puede hacer, probablemente lo pueda hacer. Me encuentro con tres futbolistas que juegan de lateral y los tres son excelentes: Blanco, Saracchi y Fabra. Y en esto de la gestión uno puede imaginar alguna adaptación para que todos puedan ayudar para lo mejor del equipo. Ese es el mayor desafío que tenemos como cuerpo técnico”.

A la espera de Rojo

“Deseo que Marcos (Rojo) se sienta ya en su mejor estado para que esté disponible para ayudar al equipo. Llegamos y no lo pude casi disfrutar. Pero hasta su lesión fue impresionante. Siempre dispuesto para hacer todo lo que uno pide. Y lo vive como un partido. Por eso digo que los grandes futbolistas son los que se entrenan como si fuera un partido de verdad. Cualquier actividad la hace como si fuera la final del mundo. Por eso tenemos que estar atentos para ir gestionándolo y que pueda ir ganando confianza y minutos de competencia y que logre su mejor versión a la edad que tiene para todo lo que tiene para dar”.

Rojo se lesionó en la previa de un amistoso contra Gimnaisa y Tiro y aun no pudo jugar con Martínez como DT Fotobaires

Los equipos que le gustan del fútbol argentino

“Me gustó mucho lo que vi en la propuesta de Platense. Me gustaron las intenciones de (Sebastián) Grazzini. Lo veo a Instituto en un gran estado de forma. Diego (Dabove) le encontró un funcionamiento importante. Racing es un equipo muy intenso y de vocación ofensiva. Hay varios equipos en nuestro fútbol está en ese crecimiento y ese período de búsqueda. La verdad que es una locura jugar siete partidos en un mes. Más en un inicio de temporada. Pero es lo que hay, hay que adaptarse. Por eso el fútbol argentino es tan competitivo, tan visto y por eso seguirán viniendo a buscar jugadores acá”.

Por qué duerme poco

“Mis hermanas están preocupadas porque dicen que duermo poco. Hablando con Gabi Heinze, me recomendó ver Gambito de Dama. Cuando la miraba y veía que esa chica que era una crack del ajedrez miraba en sus sueños jugadas y el tablero. El mejor chupete es pensar en la práctica del día siguiente. Me voy a dormir pensando en eso. A veces me llevo una libreta para anotar algo si se me ocurre a la noche. Pero forma parte de la pasión que tenemos por nuestra profesión, la responsabilidad que tenemos por el club que representamos y cómo vivimos este día a día”.

