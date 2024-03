Escuchar

Fue un desahogo para Boca. En la Bombonera sacó adelante un partido complejo ante Belgrano, al que terminó derrotando por 3 a 2, y encontró finalmente la voracidad ofensiva de Edinson Cavani. El entrenador xeneize, Diego Martínez analizó la victoria, valoró la enorme tarea del delantero uruguayo, que marcó los tres tantos del conjunto de la Ribera, pero también tuvo que ocuparse de los últimos ecos del superclásico ante River, ya que se dio un cruce con Martín Demichelis que tuvo un capítulo desconocido y que Martínez sacó a la luz para cerrar ese asunto.

A Martínez le preguntaron por la crítica que había lanzado Martín Demichelis por el planteo final de Boca en el Monumental, ya que el equipo xeneize terminó con siete defensores en el campo de juego. “ Martínez es un DT que aprecio y respeto, está en la búsqueda y no me metería en su análisis y planteo, pero yo si termino con siete defensores no estaría respetando la historia de River. Nosotros con el empate no estamos contentos ”, fue la frase de Demichelis tras el superclásico de la semana última.

El DT xeneize respondió y contó una intimidad entre ambos entrenadores, que se habían saludado muy amablemente en el duelo en el Monumental: “ No la había escuchado. Creo que no estuvo bien. No lo comparto pero también me quedó... Hubo un mensaje suyo de manera privada en el que me pedía disculpas si había sentido un ataque hacia mí . Los equipos de Martín me generan buenas sensaciones, son equipos protagonistas”.

🗣️ Tras el triunfo sobe Belgrano, Diego Martínez habló de los polémicos dichos de Martín Demichelis. pic.twitter.com/4vJvqVwuQ9 — La Número 12 (@lanumero12comar) March 4, 2024

Y continuó: “ Nosotros tenemos una búsqueda que es nuestra y tenemos cosas en común. Pero como decía recién, me quedo con lo que analizamos nosotros y la devolución de los jugadores. Y con lo que siento de este lado y hablo con los entrenadores de nuestras divisiones menores. Lo más importante es mirar para uno y tratar de crecer. Hoy me emocioné porque te das cuenta cuando la gente te empuja y transmitís algo y no estás jugando un buen partido. Me quedo con eso, que es lo más importante”, fue la respuesta de Martínez que claramente evitó entrar en la controversia.

Los elogios para el equipo y para Cavani

El entrenador de Boca entendió que dar un paso firme en la Bombonera es lo que necesitaba el equipo para el ánimo del grupo que conduce: “Era un partido importante, de confirmación. La victoria de hoy (por el duelo con Belgrano) es justa y merecida, clave por lo que venimos transitando. El equipo se impuso con mucha autoridad y sigue creciendo . La jerarquía de los jugadores te hace sentir que el techo de este equipo es muy alto. Queda mucho por crecer”, valoró Martínez en la conferencia de prensa posterior al éxito por 3-2 frente el conjunto condobés.

Y agregó: “La energía se siente... y yo creo mucho en eso. Cada vez que nos toca jugar siento buena vibra de la gente . Ojalá que este partido nos sirva a todos para seguir construyendo todo lo que queremos construir”.

"CREO QUE FUE UN BUEN PARTIDO, QUE EL EQUIPO TUVO MUCHA PERSONALIDAD...". Diego Martínez hizo referencia al partido ante River y valoró la importancia de ganarle a Belgrano "PARA CONFIRMAR LO HECHO".



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/8I2hVzkAVV — SportsCenter (@SC_ESPN) March 4, 2024

Además, el técnico xeneize tuvo algunas palabras para la enorme tarea del delantero uruguayo, Edison Cavani, que marcó los tres goles de Boca: “ Es un excelente futbolista y todo el equipo está contento. Ojalá que haya servido lo que hablamos. Es un futbolista con mucha jerarquía y se lo veía enfocado pese al momento ”.

LA NACION