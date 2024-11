Doble roja por VAR en Gimnasia vs. Newell’s: tras una misma jugada, el árbitro Sebastián Zunino expulsó a Vangioni y Garayalde

A los 22 minutos del segundo tiempo del partido entre Gimnasia (La Plata) y Newell’s se produjo un hecho insólito. Con el marcador 1-0 en favor del Lobo, Lionel Vangioni, capitán del equipo rosarino, cruzó muy fuerte a Pablo De Blasis, mediocampista creativo del local. La jugada siguió y, segundos después, Nicolás Garayalde embistió a Vangioni. El incidente motivó una doble revisión del juez principal en el monitor: los asistentes de VAR le sugirieron al árbitro Sebastián Zunino que viera los puntos de contacto en ambos golpes. Y juzgara lo que, a criterio de Sebastián Martínez Beligoy (sobrino de Federico, director nacional de arbitraje) y Fabrizio Llobet era tarjeta roja en ambos casos.

Mientras Vangioni y De Blasis se retorcían de dolor, Zunino no había mostrado ninguna tarjeta. El jugador de Gimnasia pareció llevarse la peor parte, sobre todo en su rodilla derecha. El Piri, ex jugador de River, se levantó antes de su colega del Lobo. Antes de que el juego se reanudara, el VAR llamó a revisión. No por una, sino por las dos jugadas en simultáneo.

Una escena del partido entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Newell's Fotobaires

Pudo haber confundido a Zunino que De Blasis había trastabillado antes de la infracción de Vangioni, por lo que el árbitro, en principio, ni siquiera había sancionado la falta a favor del Lobo. En las imágenes se ve claramente el uso indebido de la fuerza por parte del futbolista leproso, y cómo De Blasis cae producto del impacto.

Segundos después, la víctima es el propio Vangioni, quien recibe el golpe de Garayalde, también con violencia. Martínez Beligoy y Llobet le muestran primero la jugada entre Vangioni y De Blasis. Una vez identificado el punto de contacto y resuelta la sanción disciplinaria (tarjeta roja para el hombre de Newell’s) van al segundo incidente, entre Vangioni y Garayalde.

Misma historia: punto de contacto y evaluación de la fuerza. Misma resolución: expulsión, pero ahora para el hombre de Gimnasia, surgido en Vélez. Acto seguido, el árbitro Zunino llama a los autores de las patadas, Vangioni y Garayalde, y les muestra la tarjeta roja. El jugador de Gimnasia pregunta por qué. A simple vista, su infracción es menos violenta que la de Vangioni “Uno y uno”, parece decir el árbitro con sus gestos. Lo concreto: ambos equipos se quedaron con un hombre menos. ¡Y en la misma jugada!

¿JUGADA HISTÓRICA EN EL FÚTBOL ARGENTINO? Dos rojas en un segundo:



🟥 Vangioni

🟥 Garayalde



😱 Atención a lo que pasó...



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYBaMQ pic.twitter.com/zfE7icMHB3 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 9, 2024

Igual, el Lobo ganó 1-0

Para cuando Vangioni y Garayalde vieron la tarjeta roja, Gimnasia ya se imponía por 1-0 gracias al gol de Rodrigo Castillo, señalado a los diez minutos de juego. El marcador ya no se modificó, y el resultado acrecentó el mal momento de la Lepra, equipo dirigido por Ricardo Lunari.

El Lobo, más profundo y, sobre todo, mucho más ambicioso, pudo haber marcado más de un gol, pero se topó con a figura de Lucas Hoyos, arquero del conjunto rosarino, que les ahogó más de una vez el grito a sus hinchas. Así, el equipo dirigido por el uruguayo Marcelo Méndez se acercó a los puestos de Copa Sudamericana. Aunque todavía está lejos (Independiente, el último que por ahora se clasificaría, está a ocho puntos), el Lobo sueña con disputar un torneo internacional la próxima temporada.

LA NACION