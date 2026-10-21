Dónde se juega la Messi Cup 2026 y qué equipos participan

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El certamen que creó el astro argentino tendrá su segunda edición a fines de octubre en Miami con la participación de 16 equipos
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La Messi Cup 2026, la segunda edición del certamen Sub 16 creado por Lionel Messi y la productora 525 Rosario que fundó el propio futbolista, tendrá lugar entre el domingo 25 de octubre y el domingo 1° de noviembre en el IMFC Stadium y en los campos de entrenamiento Florida Blue, ambos propiedad de Inter Miami en Estados Unidos.
Esta vez el campeonato tendrá 16 participantes, entre los que sobrale River -campeón defensor del título-, Boca y Newell’s. Los equipos se dividieron en cuatro grupos de cuatro integrantes cada uno y en la primera etapa se enfrentarán todos contra todos a una rueda. El primero y segundo de cada zona competirán por el título en la Copa de Oro mientras que el tercero y cuarto jugarán la Copa de Plata, ambas desde los cuartos de final.
- Los partidos son de dos tiempos de media hora en la primera ronda y dos de 35′ en los cruces eliminatorios.
El Millonario comparte la zona A con Chelsea, Ajax e Inter; la Lepra competirá en la B con Barcelona, Palmeiras y Arsenal; y el xeneize está en la D con UE Cornellá, Manchester City y Flamengo. En el Grupo C, en tanto, estarán Independiente del Valle, Inter Miami, Atlético de Madrid y Benfica.
Fixture de la Messi Cup 2026
Grupo A
Fecha 1
- 16: Ajax vs. Inter.
- 20.05: River vs. Chelsea.
Fecha 2 - Lunes 26 de octubre
- 14.30: River vs. Ajax.
- 16: Chelsea vs. Inter.
Fecha 3 - Martes 27 de octubre
- 17.30: River vs. Inter.
- 17.30: Chelsea vs. Ajax.
Grupo B
Fecha 1 - Domingo 25 de octubre
- 16: Barcelona vs. Palmeiras.
- 17.30: Arsenal vs. Newell’s.
Fecha 2 - Lunes 26 de octubre
- 17.30: Barcelona vs. Arsenal.
- 19: Palmeiras vs. Newell’s.
Fecha 3 - Martes 27 de octubre
- 16: Barcelona vs. Newell’s.
- 17.30: Palmeiras vs. Arsenal.
Grupo C
Fecha 1 - Domingo 25 de octubre
- 14.30: Independiente del Valle vs. Inter Miami.
- 16: Atlético de Madrid vs. Benfica.
Fecha 2 - Lunes 26 de octubre
- 17.30: Atlético de Madrid vs. Independiente del Valle.
- 17.30: Benfica vs. Inter Miami.
Fecha 3 - Martes 27 de octubre
- 16: Atlético de Madrid vs. Inter Miami.
- 16: Benfica vs. Independiente del Valle.
Grupo D
Fecha 1 - Domingo 25 de octubre
- 17.30: Manchester City vs. Boca.
- 17.30: Flamengo vs. UE Cornellá.
Fecha 2 - Lunes 26 de octubre
- 16: Manchester City vs. Flamengo.
- 16: Boca vs. UE Cornellá.
Fecha 3 - Martes 27 de octubre
- 19: Manchester City vs. UE Cornellá.
- 14.30: Boca vs. Flamengo.
Todos los partidos de la Messi Cup se transmitirán en vivo por la plataforma Digital Disney+ Premium. Además, habrá duelos que se emitirán por TV a través de algunas de las señales de ESPN.
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