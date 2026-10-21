Dónde se juega la Messi Cup 2026 y qué equipos participan

La Messi Cup 2026, la segunda edición del certamen Sub 16 creado por Lionel Messi y la productora 525 Rosario que fundó el propio futbolista, tendrá lugar entre el domingo 25 de octubre y el domingo 1° de noviembre en el IMFC Stadium y en los campos de entrenamiento Florida Blue, ambos propiedad de Inter Miami en Estados Unidos.

Esta vez el campeonato tendrá 16 participantes, entre los que sobrale River -campeón defensor del título-, Boca y Newell’s. Los equipos se dividieron en cuatro grupos de cuatro integrantes cada uno y en la primera etapa se enfrentarán todos contra todos a una rueda. El primero y segundo de cada zona competirán por el título en la Copa de Oro mientras que el tercero y cuarto jugarán la Copa de Plata, ambas desde los cuartos de final.

Los partidos son de dos tiempos de media hora en la primera ronda y dos de 35′ en los cruces eliminatorios.

El Millonario comparte la zona A con Chelsea, Ajax e Inter; la Lepra competirá en la B con Barcelona, Palmeiras y Arsenal; y el xeneize está en la D con UE Cornellá, Manchester City y Flamengo. En el Grupo C, en tanto, estarán Independiente del Valle, Inter Miami, Atlético de Madrid y Benfica.

Fixture de la Messi Cup 2026

Grupo A

Fecha 1

16: Ajax vs. Inter.

20.05: River vs. Chelsea.

Fecha 2 - Lunes 26 de octubre

14.30: River vs. Ajax.

16: Chelsea vs. Inter.

Fecha 3 - Martes 27 de octubre

17.30: River vs. Inter.

17.30: Chelsea vs. Ajax.

Grupo B

Fecha 1 - Domingo 25 de octubre

16: Barcelona vs. Palmeiras.

17.30: Arsenal vs. Newell’s.

Fecha 2 - Lunes 26 de octubre

17.30: Barcelona vs. Arsenal.

19: Palmeiras vs. Newell’s.

Fecha 3 - Martes 27 de octubre

16: Barcelona vs. Newell’s.

17.30: Palmeiras vs. Arsenal.

Grupo C

Fecha 1 - Domingo 25 de octubre

14.30: Independiente del Valle vs. Inter Miami.

16: Atlético de Madrid vs. Benfica.

Fecha 2 - Lunes 26 de octubre

17.30: Atlético de Madrid vs. Independiente del Valle.

17.30: Benfica vs. Inter Miami.

Fecha 3 - Martes 27 de octubre

16: Atlético de Madrid vs. Inter Miami.

16: Benfica vs. Independiente del Valle.

Grupo D

Fecha 1 - Domingo 25 de octubre

17.30: Manchester City vs. Boca.

17.30: Flamengo vs. UE Cornellá.

Fecha 2 - Lunes 26 de octubre

16: Manchester City vs. Flamengo.

16: Boca vs. UE Cornellá.

Fecha 3 - Martes 27 de octubre

19: Manchester City vs. UE Cornellá.

14.30: Boca vs. Flamengo.

Así se define la Messi Cup 2026

Todos los partidos de la Messi Cup se transmitirán en vivo por la plataforma Digital Disney+ Premium. Además, habrá duelos que se emitirán por TV a través de algunas de las señales de ESPN.