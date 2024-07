Dónde ver River vs. Millonarios, por un amistoso hoy

Escuchar

El fútbol argentino está en receso por el desarrollo de la Copa América Estados Unidos 2024, pero los equipos se preparan para la reanudación de la actividad en el corto plazo y River aprovechó para organizar amistosos. El primero de ellos lo disputa este martes desde las 18.30 en el estadio Monumental ante Millonarios de Colombia.

El encuentro no se transmite en vivo por TV, pero se puede ver online en la plataforma digital Disney+. Para acceder al contenido se requiere ser suscriptor. Es la única alternativa que hay para observar al conjunto dirigido por Martín Demichelis.

El Millonario llegó al parate con una dura derrota ante Deportivo Riestra por la Liga Profesional en la que, más allá del resultado, mostró un mal funcionamiento. Ello derivó en críticas recurrentes de los hinchas, a los que les urge una mejora sustancial de cara al segundo semestre de la temporada. Con esta premisa, la dirigencia se movió y comenzó a reacomodar el plantel de cara a la reanudación del torneo doméstico y, sobre todo, serie de octavos de final de la Copa Libertadores 2024 ante Talleres, a disputarse entre el 14 y el 21 de agosto.

En ese contexto, ya fueron presentados como nuevos refuerzos dos futbolistas provenientes de Europa: Federico Gattoni (Sevilla de España) y Jeremías Ledesma (Cádiz de España). El defensor central, ex San Lorenzo, llegó a préstamo por un año con una opción de compra de €3.200.000 mientras que el arquero con pasado en Rosario Central y convocado en ocasiones la selección argentina (no llegó a debutar) arribó en condición de libre y firmó contrato hasta diciembre de 2028. Además, Felipe Peña Biafore regresó de su paso por Lanús y Franco Carboni, lateral izquierdo de Inter de Milán y hermano de Valentín, ya pasó la revisión médica y se entrena con el plantel desde el 2 de julio, pero aún no fue presentado porque “falta la firma de unos papeles”, según reconocieron desde el club.

Por otro lado, Valentín Gómez, defensor central de Vélez, estaría cerca de concretar su llegada a River en una de las novelas de esta ventana: el Fortín sigue afirmando que “falta todo: una oferta, ponerse de acuerdo y la plata”. Al mismo tiempo, del otro lado de la vereda se vislumbra una operación con más certezas que dudas: el City Group compraría la ficha del futbolista y lo cedería al conjunto de Núñez por dos años. En cuanto a las salidas, la única confirmada hasta el momento es la de Agustín Palavecino, quien se fue a préstamo a Necaxa de México hasta el 30 de junio de 2025.

Jeremías Ledesma, la flamante incorporación, hace su estreno en el arco de River vs. Millonarios

Demichelis no cuenta todavía con Franco Armani, Paulo Díaz y Miguel Borja, quienes fueron citados por sus respectivas selecciones para competir en el certamen continental y no son parte del amistoso contra un rival cuya figura sobresaliente es Radamel Falco García. El ‘Tigre’, con pasado en River es la figura sobresaliente del plantel comandado por Alberto Gamero que se prepara para competir en Colombia.

Posibles formaciones

River Plate: Jeremías Ledesma; Santiago Simón, Sebastián Boselli, Federico Gattoni, Enzo Díaz; Rodrigo Villagra, Nicolás Fonseca; Ignacio ‘Nacho’ Fernández, Manuel Lanzini o Franco Mastantuono; Pablo Solari y Facundo Colidio. DT: Martín Demichelis.

Millonarios: Iván Arboleda; Delvin Alfonzo, Álex Moreno, Andrés Llinás, Jorge Arias, Danovis Banguero; Juan Carlos Pereira, Daniel Giraldo, David Silva; Leonardo Castro y Radamel Falcao. DT: Alberto Gamero.

Hay un antecedente reciente entre ambos clubes y fue en un amistoso en el verano de 2023, con victoria de River 2 a 0 sobre Millonarios.

