Los jugadores Jaminton Campaz y Dannovi Quiñones, de Rosario Central, fueron fotografiados este jueves mientras se hacían las uñas a 48 horas del Clásico ante Newell’s y recibieron duras críticas de parte de una sección de la hinchada canalla, por una presunta falta de concentración previa al partido. Posteriormente, el director técnico del equipo, Miguel Ángel Russo los defendió en la conferencia de prensa antes del encuentro con una curiosa frase: “No conocen a los colombianos. Son cosas naturales”.

La polémica se desató cuando el estudio Ohlalá, con sede en la ciudad santafesina, publicó una historia en su cuenta de Instagram mientras le prestaban sus servicios a los dos futbolistas en su local de la calle Paraguay, con la leyenda: “Hoy tenemos visita especial”. La imagen rápidamente se volvió viral en las redes sociales y despertó un fuerte debate sobre las acciones de los jugadores en la antesala de un partido del calibre del próximo sábado, desde las 16.30.

Miguel sobre los colombianos

Sobre este tema fue consultado el propio Russo, que se tomó la imagen con liviandad y humor: “No conocen a los colombianos. Son cosas naturales. Encima les sacan una foto, yo les pregunté y les cobraron. Peor todavía”.

El también exDT de Lanús, Vélez y Boca entre otros, que también sumó experiencia en Colombia con Millonarios, luego explicó en profundidad cuál es su opinión al respecto: “Si vos vivieras en Colombia y conocieras la mentalidad de los colombianos, las formas y todo eso... bastante bien están acá, comparado con otras situaciones. Estoy muy contento con los dos. Son cosas naturales de alguien que no conoce el país o la ciudad. Y se dejan llevar por otro tipo de situaciones que no son naturales ni normales”.

“Ayer mismo hablé con ellos. Aprovechan estos momentos, bienvenidos. A nosotros no nos modifica nada”, concluyó el entrenador, con mucha tranquilidad.

Jaminton Campaz ha sido uno de los jugadores más destacados de Rosario Central en lo que va de la Copa de la Liga Marcelo Manera - LA NACIÓN

A Campaz y Quiñones los une una estrecha amistad que se remonta desde hace muchos años, basada en el hecho de que ambos nacieron en la misma ciudad, Tumaco, y están muy cerca en términos de su edad. Mientras que Quiñones, que llegó recientemente desde Once Caldas, apenas sumó 14 minutos para Rosario Central en el actual campeonato, Campaz se viene erigiendo como uno de los jugadores más desequilibrantes del canalla desde que arribó a principios de año, con 6 goles y 7 asistencias en 32 encuentros en lo que va del 2023.

La previa del Clásico también estuvo caracterizada por la intensa presión a la que está sujeta el técnico del máximo rival, Gabriel Heinze, cuya mala racha de cara al partido, con apenas 3 triunfos en sus últimos 17 encuentros, podría poner en jaque su puesto. Ante este presente, el ex defensor acudió a su usual ironía en la conferencia de prensa posterior a la derrota por 1-0 ante Estudiantes: “Soy muy malo siendo entrenador, pero de lo otro, soy muy bueno. En la que es el trabajo, esfuerzo, compromiso, el dar todo por esta institución soy muy bueno. Después, como entrenador soy muy malo. Si es solamente por el resultado, perderé y me iré, me echarán. Y si gano, me quedaré. Cada vez que yo decidí venir a esta institución, fueron decisiones que las tomé con el corazón“.

"SOY MUY MALO COMO ENTRENADOR" Gabriel Heinze y una fuerte autocrítica tras la derrota ante Estudiantes

