Ecuador - Argentina: Julián Álvarez, el “chico de moda” para Scaloni, marcó su primer gol en la selección

Consolidada la base titular, los que ya tienen un lugar asegurado en la lista mundialista –muy probablemente la FIFA la extienda a 26 futbolistas–, en el seleccionado argentino también dan respuesta las alternativas. Entre las que están en lista de espera, una de las que despertaba más expectativas es Julián Álvarez, que nunca había sido titular en sus cinco partidos anteriores.

La oportunidad al delantero de River contratado por Manchester City le llegó en el cierre las eliminatorias. Ausente Lautaro Martínez, y tras haber probado con Joaquín Correa frente a Venezuela, Lionel Scaloni lo ubicó desde el comienzo contra Ecuador, en Guayaquil. Interrogado hace unos días por la consideración que tenía por del delantero de 22 años, el director técnico lo había definido como “el chico de moda en el fútbol argentino”. Y había agregado: “Que no juegue de entrada no quiere decir que no confiemos en él. Es un gran jugador y está a disposición, como el resto del plantel”.

Julián Álvarez marca el 1-0 para la Argentina

En el esquema inicial, Álvarez se recostó sobre la derecha, con Lionel Messi en una posición más centrada, como falso Nº 9. En el primer cuarto de hora le llegó poco juego porque Ecuador tenía la iniciativa. Su instinto de goleador apareció a los 24 minutos del primer tiempo, para coronar una muy buena maniobra colectiva de la Argentina, con combinaciones por adentro y descarga hacia afuera para definir frente al arco. Messi abrió para la proyección por la izquierda de Nicolás Tagliafico, que envió el centro rasante al corazón del área. Ahí estaba Álvarez, que primero intentó conectar la asistencia con la zurda; la pelota dio en el cierre desesperado de Arboleda y le quedó para resolver con la pierna derecha antes de que llegara Hincapié.

Messi fue el primero en ir a abrazar a Álvarez. FRANKLIN JACOME - POOL

Álvarez salió a festejar el gol hacia un costado y el primero en llegar a abrazarlo fue Messi, como si le estuviera dando una bendición. Hasta anoche, los 118 minutos que había disputado el delantero cordobés fueron en seis cotejos, siempre ingresando desde el banco, con cuatro remates al arco. Sobre el cierre de la primera etapa, tras una estupenda asistencia de Leandro Paredes, hizo una corrida hasta que fue tapado por Hincapié. También tuvo retrocesos para ayudar en la recuperación. Quedan pocos cupos libres en la lista de Scaloni. Y Álvarez sumó méritos para quedarse con uno.