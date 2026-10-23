El Balón de Oro de Todos los Tiempos genera polémica y reabre la grieta entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

A siete décadas de la creación del premio individual más prestigioso del fútbol, la revista France Football lanzó una iniciativa inédita: el BOAT (Ballon d’Or of All Time, según sus siglas en francés), una votación especial destinada a elegir al mejor ganador de la historia del Balón de Oro. La propuesta nació como parte de las celebraciones por el 70° aniversario del galardón, pero rápidamente quedó envuelta en una fuerte controversia por su mecanismo de elección y por los nombres que quedaron excluidos.

Desde su creación en 1956, el Balón de Oro se transformó en la máxima distinción individual del fútbol mundial. A lo largo de los años reconoció a figuras que marcaron distintas épocas, desde Alfredo Di Stéfano y Johan Cruyff hasta Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Y, precisamente, con motivo de su aniversario número 70, France Football decidió convocar a los aficionados para participar de una elección histórica orientada a determinar cuál fue el mejor ganador de todos los tiempos.

Lionel Messi, con su octavo Balón de Oro, en 2023 FRANCE FOOTBALL - FRANCE FOOTBALL

La lista de candidatos está integrada por diez futbolistas que tienen una característica en común: todos conquistaron el Balón de Oro en más de una oportunidad. Los nominados son Messi, Cristiano Ronaldo, Cruyff, Michel Platini, Marco van Basten, Ronaldo Nazário, Franz Beckenbauer, Di Stéfano, Karl-Heinz Rummenigge y Kevin Keegan.

Entre ellos, Messi aparece como el máximo ganador del tradicional premio, con ocho conquistas, seguido por Cristiano Ronaldo con cinco. Más atrás figuran Cruyff, Platini y Van Basten, con tres cada uno, mientras que los restantes aspirantes obtuvieron el galardón en dos ocasiones.

La particularidad del proceso es que los aficionados no votan solamente a un jugador. Cada una de las temporadas en las que esos futbolistas ganaron el Balón de Oro aparece como una candidatura individual. De esta manera, la elección apunta a determinar cuál fue la mejor campaña realizada por un ganador del premio y no qué futbolista construyó la carrera más destacada.

La votación se realiza a través de la plataforma oficial del Balón de Oro y permanecerá abierta hasta el 27 de octubre. Los resultados finales serán anunciados el 28, dos días después de la ceremonia principal del Balón de Oro 2026.

La gala de este año del premio tradicional será en el London Palladium Theatre, en Londres, una sede elegida para rendir homenaje a Stanley Matthews, el inglés que se convirtió en el primer ganador de la historia del premio en 1956.

Cristiano Ronaldo, en 2017, en tiempos de Real Madrid, luego de la quinta conquista en el Balón de Oro Francisco Seco - AP

Sin embargo, el BOAT no será entregado durante la ceremonia como un reconocimiento oficial. De hecho, ante la repercusión que tuvo la iniciativa, France Football aclaró públicamente que no constituye un trofeo físico ni una nueva categoría dentro de los premios oficiales. Se trata, según explicó la organización, de una votación impulsada para celebrar la pasión de los aficionados y conmemorar la historia del galardón.

Esa aclaración resultó necesaria porque muchos seguidores interpretaron inicialmente que la iniciativa representaba una reedición del histórico Súper Balón de Oro, un premio excepcional concedido una única vez en 1989. En aquella ocasión, Di Stéfano fue elegido por encima de otras leyendas como Cruyff y Platini. Desde entonces, esa distinción nunca volvió a entregarse.

La principal controversia surgió alrededor del sistema de votación. Para participar, cada usuario debe abonar un euro por voto y no existe un límite de sufragios por persona. La modalidad despertó críticas entre aficionados, periodistas y medios especializados, que advirtieron que el resultado podría depender más de la capacidad de movilización de determinadas comunidades de seguidores que de una evaluación estrictamente futbolística.

Otra de las objeciones apunta a los criterios de elegibilidad. Al exigir un mínimo de dos trofeos ganados para integrar la lista, quedaron afuera algunas de las figuras más influyentes de la historia del deporte. Entre ellas aparecen Pelé y Diego Maradona, quienes además desarrollaron buena parte de sus carreras durante una época en la que el premio estaba restringido a futbolistas europeos. También fueron excluidos jugadores como Zinedine Zidane o Ronaldinho, que solo obtuvieron el galardón una vez.

Los franceses Zinedine Zidane, ganador en 1998, y Karim Benzema, con el premio de 2022; ninguno fue considerado para el Balón de Oro de Todos los Tiempos porque solo conquistaron un trofeo FRANCK FIFE - AFP

Como era de esperarse, el debate terminó concentrándose en la rivalidad entre Messi y Cristiano Ronaldo, los dos futbolistas que dominaron el fútbol durante casi dos décadas. Los resultados parciales difundidos por distintos medios mostraron una ventaja para el portugués, impulsada principalmente por su temporada 2008 con Manchester United, un dato que volvió a alimentar una discusión que trasciende generaciones y fronteras.