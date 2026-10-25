El Balón de Oro viaja a Londres con Yamal, Kane, Mbappé, Messi y Rodri como aspirantes

El Balón de Oro al mejor futbolista de 2026 se entrega este lunes en Londres, en el 70º aniversario del premio, sin un favorito claro y con Lamine Yamal, Harry Kane, Kylian Mbappé, Leo Messi y Rodri como aspirantes.

El desplazamiento este año de la ceremonia a la capital británica sirve como homenaje al primer ganador del premio, el inglés Stanley Matthews, que lo conquistó en 1956.

La ceremonia, que tradicionalmente se celebra en París, busca con su traslado a Londres este año reforzar el carácter mundial del galardón, que se organiza conjuntamente entre la revista France Football y la UEFA desde 2024. La gala comenzará a las 17 de la Argentina en The London Palladium de Londres.

Lionel Messi, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Rodri y Harry Kane, los principales candidatos a ganar el Balón de Oro 2026 Canchallena

Londres acogerá la ceremonia por primera ocasión, pero no será la única vez que deja París, ya que entre 2010 y 2015 viajó a Zúrich (Suiza), durante la etapa en que FIFA colaboraba en el premio.

En la edición de este año aparecen como favoritos el español Lamine Yamal, tras ganar el Mundial con su selección en 2026, junto a dos semifinalistas de la Copa del Mundo, como el inglés Harry Kane, y el francés Kylian Mbappé, además de Rodri, compañero del crack español, y Ousmane Dembélé, que ganó este año la Liga de Campeones con el PSG.

Junto a ellos se hace un hueco entre los aspirantes Lionel Messi, que con 39 años fue finalista del Mundial y que tiene en su palmarés ocho Balon es de Oro.

El otro argentino nominado, aunque muy lejos de las preferencias, es Lautaro Martínez, héroe en la victoria ante Inglaterra con su gol decisivo en las semifinales del Mundial y que el domingo no jugó en Inter ante Fiorentina por encontrarse lesionado.

Votación de periodistas

La decisión final corresponde a una selección de un centenar de periodistas deportivos de todo el mundo, de los países de las 100 primeras selecciones de la clasificación FIFA, así como profesionales de la información de 50 en la votación femenina.

Lamine Yamal, de 19 años, ganó la liga española y el Mundial con su selección. Harry Kane, de 33, acude con su Bota de Oro europea, como máximo goleador en las ligas nacionales del continente, con sus 36 tantos en la Bundesliga y 61 entre todas las competiciones.

Lamine Yamal, campeón mundial con España, se cree merecedor del Balón de Oro, aunque también pone a Kylian Mbappé entre los máximos candidatos BEN STANSALL - AFP

Por su parte, Kylian Mbappé, de 27, aparece como máximo goleador de la liga española (25 tantos) y de la Champions (15), además de Bota de Oro del Mundial con diez anotaciones.

Su compatriota Ousmane Dembélé, de 29, último ganador del Balón de Oro, logró por segundo año consecutivo la Champions League con el PSG.

Yamal expresó su confianza respecto a los méritos alcanzados en una entrevista con el exfutbolista argentino Jorge Valdano, en la cadena Movistar Plus. “Yo creo, sinceramente, que los mejores del mundo somos dos y este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Para mí, somos Mbappé y yo los dos mejores del mundo. Para mí está claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe”, señaló el joven español.

Kylian Mbappé, de la selección de Francia, nunca pudo alzarse con el premio más allá de que 2018 figura entre los mejores futbolistas del mundo Rebecca Blackwell - AP

Por su parte, Mbappé, que nunca ha ganado el premio, también defendió su candidatura en la prensa francesa. “No veo a ningún jugador mejor que yo la temporada pasada”, señaló el francés, añadiendo que el Balón de Oro “es un objetivo para cualquier jugador”, descartando que sea una obsesión para él.

Otros premios de la ceremonia

Además del Balón de Oro masculino, se entregará el mismo galardón en el fútbol femenino, para el que la española Alexia Putellas, ganadora del trofeo en 2021 y 2022, aparece como favorita. Putellas, ahora en el club inglés London City Lionesses, ganó la pasada temporada con el Barcelona todos los trofeos nacionales y la Champions.

Aitana Bonmatí, del Barcelona, ganadora de las tres últimas ediciones del premio, estuvo lesionada casi toda la temporada. En la ceremonia también se conocerán los ganadores de los trofeos Kopa y Yashin al mejor jugador joven y al arquero más destacado.

Igualmente se premiará al mejor entrenador del año, donde los favoritos son los españoles Luis de la Fuente, al frente de su selección campeona mundial, y Luis Enrique, ganador con el PSG de la Champions.

Agencia AFP

Los últimos 10 ganadores

2025: Ousmane Dembélé (FRA/PSG)

2024: Rodri (ESP/Manchester City)

2023: Lionel Messi (ARG/PSG)

2022: Karim Benzema (FRA/Real Madrid)

2021: Lionel Messi (ARG/FC Barcelona/PSG)

2019: Lionel Messi (ARG/FC Barcelona)

2018: Luka Modric (CRO/Real Madrid)

2017: Cristiano Ronaldo (POR/Real Madrid)

2016: Cristiano Ronaldo (POR/Real Madrid)

2015: Lionel Messi (ARG/FC Barcelona)

Balón de Oro femenino:

2025: Aitana Bonmatí (ESP/FC Barcelona)

2024: Aitana Bonmatí (ESP/FC Barcelona)

2023: Aitana Bonmatí (ESP/FC Barcelona)

2022: Alexia Putellas (ESP/FC Barcelona)

2021: Alexia Putellas (ESP/FC Barcelona)

2019: Megan Rapinoe (USA/Reign FC)

2018: Ada Hegerberg (NOR/Olympique de Lyon)