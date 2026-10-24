El Barcelona vs. Real Madrid toma calor, entre una duda de Mourinho y la respuesta de Fermín López: “Cansa su discurso”

Menos de dos días restan para un nuevo capítulo del clásico de España entre Barcelona, líder con el puntaje ideal en la liga, y Real Madrid, que se ubica tercero. Seis unidades los separan, por lo que el morbo gira en torno a que la distancia puede volverse enorme, de 9 puntos, una vez finalizada esta décima jornada. Sin embargo, en ese juego puso una pausa José Mourinho, entrenador de la Casa Blanca, una vez que la prensa le dio el nombre del juez, en la última conferencia de prensa. Algo que a Fermín López, futbolista blaugrana, no agradó: “Ya cansa”, disparó este viernes.

El portugués recién estaba relajándose tras el 4-1 sobre el Lepizig, el equipo alemán al que dirige Martín Demichelis, por la fase de liga de la Champions League, cuando un periodista fue directo con su consulta: le pidió una opinión sobre quien controlará el clásico, Juan Martínez Munuera. De cuya designación le informó, además.

Mourinho no apuntó a un juez en especial, pero advirtió la incomodidad de que el árbitro del clásico se conozca con mucha antelación. OSCAR DEL POZO - AFP

“No creo que sea verdad. O, si es verdad, me viene fuera de contexto porque el árbitro es oficial 24 horas antes del partido. Este es un tipo de información que no me gusta y no me refiero al árbitro”, dijo Mourinho, aclarando: “Me fío de todos los árbitros. Me hace dudar cuando se sabe el nombre del árbitro tres semanas antes del partido y no 24 horas antes”.

Entonces, cuando este viernes algunos futbolistas del conjunto catalán permitieron una rueda de prensa, el primero en acercarse fue, justamente, Fermín. Y una de las preguntas que sirvieron de previa al atractivo fin de semana, se posó sobre lo dicho por el DT rival. “No entramos en la polémica sobre los árbitros. Estamos haciendo las cosas bien, ganando y transmitiendo valores que representan al Barça. Tenemos que seguir nuestro camino”, inicio el juvenil, de 23 años.

Fermín tocó varios temas en la rueda de prensa, entre ellos el Balón de Oro: "Se lo merece Lamine", sentenció. YASIN AKGUL - AFP

Aunque no quiso entrar en la discusión, terminó por escupir aquello que, evidentemente, tenía atragantado. “Si quieren entrar en ese discurso, les viene bien para alimentar la polémica. En el campo estamos demostrando el nivel que tenemos, ya cansa su discurso”.

Antes de ese cansancio que transmitió por un tema que tiene un arrastre de años, el joven volante tenía otro humor. Incluso, se animó a destacar a dos hombre del Merengue en medio de su análisis del enfrentamiento: “Da igual cómo llegue cada uno. Somos dos grandes equipos y tenemos que centrarnos en nuestro juego y cuidar los detalles. Ojalá ganemos. Courtois da muchos puntos, hace muchas atajadas; Mbappé es diferencial. Si pudiera, quitaría a los dos. Tenemos que controlar como equipo a todos ellos”.

Rodri Hernández vuelve a cruzarse con Real, aunque con nueva camiseta: ya lo enfrentó con Atlético Madrid y Manchester City. Manu Fernandez - AP

Por otro lado, Rodri, el referente que desembarcó en Barcelona tras coronarse campeón del mundo 2026, también se refirió a Mourinho, aunque con otra templanza y muchos elogios, esquivando polémicas. “Sabemos que es un entrenador con mucha personalidad. Es muy determinante, con una filosofía muy marcada. Siempre eleva el nivel competitivo de su equipo. Tiene un estilo diferente al que tenemos nosotros”, se limitó apenas a contrastar.

A propósito, según trascendió en los medios cercanos al cuadro culé, el volante central se unió al capitán Raphinha tras la primera derrota de la temporada, el martes pasado frente a Paris Saint-Germain, por la Champions (4-2). El brasileño fue el primero en hablarle al plantel en el vestuario parisino: hizo hincapié en la palabra ‘calma’ en su pedido de mantener la confianza que les permitió hilvanar tantas victorias y evitar que el golpe afecte a la moral grupal.

Un Camp Nou colmado vibrará a la espera del festejo compartido entre Yamal y Raphinha, dos de las grandes figuras de Barcelona. LLUIS GENE - AFP

En tanto, Rodrigo Hernández habría utilizado la caída contra el bicampeón de Europa para advertir energéticamente que, en grandes partidos semejantes, la concentración en cada jugada es clave: Real Madrid entra en ese rango y los errores en Francia se los pueden permitir, siempre y cuando no los repitan en el clásico.

Partido caliente que se jugará en un estadio Camp Nou que ya tiene todas sus entradas vendidas. Será el domingo, desde las 17 (horario argentino), y con repercusiones aseguradas.