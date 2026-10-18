Nico Paz le ganó la pulseada a Mastantuono en Italia, en el duelo de esperanzas de la selección argentina

Nico Paz y Franco Mastantuono, de 22 y 19 años, respectivamente, son, probablemente, la mayor esperanza creativa de la (nueva) selección argentina tras la despedida de Lionel Messi. El emblemático Artemio Franchi, el estadio de Fiorentina en el que Gabriel Batistuta se convirtió en leyenda del Calcio, este domingo los enfrentó, por la séptima fecha de la Serie A. Con realidades distintas, Como se impuso de visitante por 3-1 y se colocó en el cuarto lugar (posición de Champions League); mientras que la Fiore quedó hundido en el fondo (19°), en zona de descenso.

El primer tiempo fue sumamente intenso, con un exceso de condimentos. Pudo haber anotado el argentino Mateo Pellegrino a los 30 minutos, pero no pudo conectar una asistencia de Mastantuono. Como, dirigido por el español Cesc Fàbregas, golpeó primero y se puso en ventaja, por 2-0. La apertura del marcador fue a los 32 minutos, con un preciso zurdazo de Mattia Liberali. Tres minutos después, apenas, Nico Paz amplió el score con un perfecto cabezazo, tras un estético salto entre defensores rivales.

Nico Paz, en la lucha por la pelota de Alejandro Jiménez Sánchez, en el duelo de Como ante Fiorentina Gabriele Maltinti - Getty Images Europe

Fiorentina, con orgullo y pese al resultado desfavorable, siguió insistiendo. Mastantuono, la bandera del equipo violeta, recuperó una pelota en su área, salió rápido de contra y recibió una fuerte infracción de... Paz, que fue amonestado por la acción. El equipo local logró descontar a los 41 minutos: tras un córner lleno de pimienta ejecutado por Mastantuono, anotó el croata Marin Pongracic. Fiorentina se envalentonó y, a los 43, tras una buena jugada individual por el sector derecho, el exjugador de River que emigró a Real Madrid por una cifra millonaria, cruzó un derechazo afuera.

La falta de Paz a Mastantuono

¡QUE DUELO DE CRACKS! Franco Mastantuono armó una gran jugada pero fue bajado por NICO PAZ. ¡Amonestado el argentino del Como!



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Prácticamente no faltaba nada para el final del primer tiempo. Pero Fiorentina siguió insistiendo y tuvo la oportunidad de empatar: en el tercer minuto agregado, Mastantuono ejecutó un tiro libre fantástico al corazón del área de Como y Pongracic, entrando por atrás, marcó el empate. Eso provocó un festejo eufórico de Mastantuono y de sus compañeros (incluso, el zurdo argentino saltó para abrazarse con el DT Paolo Vanoli y lo tiró al piso). Pero... a los pocos minutos los invadió la decepción, porque el árbitro lo anuló por fuera de juego. Entonces, el primer tiempo finalizó con la ventaja 2-1 de Como.

El gol de cabeza de Nico Paz

El gol anulado tras el centro de Mastantuono

El público local intentó empujar a sus jugadores desde el arranque del segundo tiempo. En un contexto de absoluta necesidad, Mastantuono no dejó de pedir la pelota para tratar de generar peligro, generalmente partiendo desde el sector derecho del ataque. Sin embargo, al jugador nacido en Azul le faltó compañía para conectarse y los nervios invadieron a los jugadores de Fiorentina. Como se posicionó de contragolpe y en la primera situación que tuvo, a los 11 minutos, le dio un mazazo anímico al conjunto violeta. El griego Anastasios Douvikas terminó anotando el gol, pero la jugada previa y la asistencia fueron de Nico Paz, uno de los seleccionados por Lionel Scaloni.

El tercer gol de Como

Ya con el 3-1, el técnico Fàbregas decidió cuidar a su número 10. Y a los 15 minutos del segundo tiempo, el argentino Máximo Perrone reemplazó a Paz. La decisión del DT fue, seguramente, pensando en el desafío que el equipo italiano tendrá el próximo miércoles ante Manchester United, por la Liga de Campeones, en su estadio, el Giuseppe Sinigaglia.

Fiorentina, definitivamente, sintió el golpe, se frustró y varios jugadores se mostraron con mucha menos energía. Vaya curiosidad: el DT Vanoli decidió reemplazar a Mastantuono, a los 23 minutos: el argentino, que había sido el más claro de su equipo en el ataque, se retiró cabizbajo y, poco después, sentado en el banco, fue amonestado por protestar. La escasa confianza de los jugadores locales quedó en evidencia con una acción increíble del sueco Alieu Njie, que cabeceó casi sin marca y de frente al arco, con el arquero de Como vencido y, sin embargo, falló.

Franco Mastantuono durante la derrota de Fiorentina ante Como 1907 en el estadio Artemio Franchi NurPhoto - NurPhoto

El pitazo final generó una silbatina atronadora en el Artemio Franchi: Fiorentina, muy lejos de sus épocas doradas, no logra salir del pozo y, Mastantuono, sin el brillo que lo llevó desde Núñez a Real Madrid, lo padece (algo que seguramente también inquietará a Scaloni, con miras al futuro de la selección). Todo lo opuesto es Como y Nico Paz (fue la figura del partido), que siguen alimentando los capítulos más valiosos de la historia del club de la región de Lombardía.