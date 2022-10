El detrás de escena de la decisión de un desgastado Marcelo Gallardo que nadie esperaba

escuchar

Corría la una de la madrugada del jueves y el silencio predominaba en el anillo del Estadio Monumental. River ya le había ganado 2-1 a Platense en un resultado que lo depositó en la Copa Libertadores 2023, los 72 mil hinchas que colmaron las tribunas se habían dispersado, los jugadores ya se habían retirado de la concentración y solo quedaban tres camionetas en el estacionamiento interno: la del técnico Marcelo Gallardo, la de su representante Juan Berros y la del presidente Jorge Brito. Una imagen premonitoria. Es que, en las oficinas del club, el final del ciclo más glorioso empezaba a escribirse: tras la cuarta victoria en fila en la Liga, el entrenador millonario le comunicó al presidente que no iba a continuar al finalizar su vínculo en diciembre. Nadie lo sabía. Y nadie lo supo públicamente hasta que pasadas las 12.40 del mediodía el Muñeco se sentó en el SUM del estadio y comunicó su decisión en una inesperada conferencia de prensa. Cimbronazo total.

El silencio que había en los pasillos del Monumental durante la madrugada se replicó automáticamente a la vida social del mediodía de un club que se vio impactado y sorprendido por la noticia. Socios, hinchas, dirigentes, empleados… ninguno puede todavía poner en palabras lo que River siente en este 13 de octubre que será recordado para siempre como un día de duelo. Brotan constantemente las lágrimas y los recuerdos. Nadie estaba preparado para este momento. Es que hasta los propios futbolistas del plantel se enteraron de la decisión del DT por la televisión: escucharon la conferencia desde sus casas antes de ir al River Camp de Ezeiza para la práctica vespertina. Mismo varios de sus colaboradores de trabajo no supieron nada hasta que el entrenador se sentó a hablar con la prensa.

Marcelo Gallardo anuncia su alejamiento del club Camila Godoy - Télam

Las causas de su salida se irán desmenuzando con el correr de los días. Habrá balances definitivos, charlas internas, reuniones dirigenciales para planificar lo que vendrá con el cambio de director técnico y una enorme despedida el domingo en el Monumental ante Rosario Central en el último partido con los hinchas. Pero hay diversas aristas que se desprenden de su decisión. La más evidente es el desgaste lógico de un ciclo de ocho años y medio en un país totalmente inestable desde lo económico y social y un fútbol argentino repleto de vaivenes con una organización que siempre cuestionó y criticó. Sus energías ya no son las mismas, su cabeza le pide un freno y hasta sus integrantes más confidentes del cuerpo técnico le habían comunicado al DT que quizás era el momento de tener un descanso tras un 2022 agitado que erosionó el clima interno. “Hacer una pausa”, fue la frase que retumbó.

En las últimas semanas se dieron reuniones con el presidente Brito y el manager Francescoli en las que el entrenador planificó la pretemporada con Mariano Barnao, gerente de fútbol y mano derecha del DT, en una señal que la CD tomó como positiva para soñar con una renovación, más allá de que lo hizo todos los años y es parte de su metodología indeleble de trabajo. Pero también se produjeron intercambios y contrapuntos a la hora de diseñar el plantel para 2023 en un mercado de pases que iba a ser mucho más escueto de lo que pretendía el entrenador. Ese punto de discusión fue una primera alerta.

A lo largo de las últimas semanas, Gallardo fue analizando el presente y el futuro y brindando distintos mensajes internos que no terminaban de disipar sus dudas. Al contrario, las alimentaban. Al punto tal que en después de las caídas con Boca y Talleres en septiembre mantuvo dos largas charlas de sobremesa por la noche con Matías Biscay y Hernán Buján, sus ayudantes más directos, en las que estiraron el reloj para conversar, debatir y profundizar sobre el enrarecido presente. El 2022 fue muy dispar y arrojó un balance más negativo que positivo: el Muñeco no pudo encontrar las respuestas necesarias en los momentos justos y se lo vio mucho más cambiante, indescifrable y hasta mareado, confundido.

Brito ya tenía el ofrecimiento de un contrato por tres años sobre la mesa y había manifestado su voluntad de renovar el vínculo en diferentes entrevistas televisivas y radiales. Pero esta vez no hubo lugar para la reinvención. El corazón de Gallardo hoy dicta otra cosa. El presente ya no le propicia las mismas herramientas internas y externas para poder rellenar nuevamente el tanque de energía al 100% para redoblar la apuesta. Y tras un año irregular con muchos vaivenes, cree que es el momento justo para ponerle un punto final al ciclo más ganador y más importante de la historia de River. Ahora, le quedarán los próximos dos partidos ante Central y Racing -el domingo 23 en Avellaneda- para cerrar la Liga. Y en caso de que Boca sea campeón y River subcampeón, podrá jugar un desempate con Tigre para enfrentarse al Xeneize en el Trofeo de Campeones. Es la única vuelta que el destino le puede ofrecer para estirar la temporada hasta el 6 de noviembre.

El desgaste de su último año sin títulos, algunas derrotas dolorosas y desacuerdos con Jorge Brito propiciaron la decisión de Gallardo LA NACION/Mauro Alfieri

“Es una de las elecciones más difíciles y más sentidas. Sabía que iba a ser un momento delicado para expresarme. Haré una breve pausa. Más allá del anuncio, estoy acá para agradecer. A Enzo por su amistad, a Jorge (Brito) y Matías (Patanian) por su confianza, lo mismo a todo el cuerpo dirigencial, gracias por haberme dado la posibilidad de expresarme para desarrollar con total libertad mi trabajo. Agradecer a un montón de personas que me acompañaron muy fielmente durante todos estos ochos años y medio”, dijo el DT.

“Gracias por todo el afecto y el amor que me brindaron. Muchas gracias a todos por haber estado acá. Quiero agradecerle también al hincha, que desde que he asumido en 2014 en cada homenaje que me han hecho al entrar a un campo de juego será un recuerdo imborrable para mí. El domingo será mi último partido en el Monumental. Ha sido una historia hermosísima”, cerró Gallardo, el técnico más ganador con 14 títulos y la figura más rutilante junto con Ángel Labruna de la historia millonaria. Gallardo es River. Y River siempre será Gallardo.