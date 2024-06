Dibu Martínez insiste con su deseo de ir a los Juegos Olímpicos: “Si me tengo que pelear con mi club, lo haré”

Escuchar

El arquero de la Selección Argentina, Emiliano Martínez, este miércoles volvió a redoblar la apuesta en su deseo de estar presente en los próximos Juegos Olímpicos. “Si me tengo que pelear con mi club, lo haré”, dijo Dibu en referencia a la negativa del Aston Villa de cederlo para disputar el torneo sub 23 que se disputará a partir de julio en Francia.

“Tuve la posibilidad de hablar con [Javier] Mascherano, es un deseo que yo quiero jugar y no depende solo de mí. El club me ha bloqueado muchísimas veces. Quedé en jugar primero la Copa América y tener un poco más de fuerza al final para tomar una decisión. Sé que tengo que pelear un poco más con el club, no está 100% dado pero de mi parte es un deseo que tengo, el de jugar los Juegos Olímpicos”, confesó el campeón del mundo en TyC Sports.

Respecto a la postura del Aston Villa de no darle vía libre para participar, Martínez respondió: “No es obligatorio que los clubes cedan a los jugadores a los Juegos Olímpicos, sé que mi club no dejó ir a ningún jugador. Pero yo siempre pongo a la Selección por delante y si me tengo que pelear un poquito más con el club lo haré, pero primero está la Copa América”.

A pesar de la negativa del equipo inglés, el arquero sostuvo: “Es muy difícil pelearte con el club porque para nosotros lo más importante es ganar la Copa América y después vienen los Juegos, que es un deseo personal mío. Llevar la dorada”.

Javier Mascherano, entrenador de la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos, tiene tiempo hasta el 3 de julio para presentar la lista de jugadores convocados para la competición, dentro de la cual se permite la participación de hasta tres jugadores mayores a 23 años, mientras espera por la aprobación del Aston Villa para ceder al Dibu Martínez.

Tres malas noticias para Mascherano

Con la confirmación de que Julián Álvarez y Nicolás Otamendi formarán parte de los Juegos Olímpicos, el entrenador del seleccionado sub 23 sueña con una convocatoria plagada de figuras. Sin embargo, además de la negativa del Aston Villa para ceder al arquero de la mayor, peligra la participación de otros tres jugadores.

En primer lugar, Chelsea avisó que no está dispuesto a permitir que Enzo Fernández integre la Selección Argentina sub-23. El club inglés rechazó la convocatoria del mediocampista campeón en 2022, quien, al tener 23 años, no ocuparía cupo de mayor, y desde la AFA intentarán convencer a los dueños del conjunto londinense y destrabar la situación.

En otra mala noticia, se confirmó la lesión que sufrió Ezequiel “Equi” Fernández durante el partido del pasado fin de semana entre Boca y Platense. El mediocampista tiene un desgarro en el muslo izquierdo y Mascherano espera a ver cómo evoluciona su recuperación.

Otro de los jugadores preseleccionados que están en duda es Juan Nardoni, lateral derecho de 21 años de Racing y pieza clave en el esquema de juego del entrenador. El futbolista presentó una sobrecarga importante en el isquiotibial izquierdo y deberá someterse a reposo y kinesiología.

