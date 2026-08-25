El DT de España recordó los incidentes tras la final del Mundial 2026: “Fuimos las víctimas y los perjudicados”

Transcurrido más de un mes de la final del Mundial 2026 ganada por España ante la Argentina (por 1-0), en Nueva Jersey, continúan los coletazos y las repercusiones sobre los aspectos deportivos, pero especialmente por los hechos registrados una vez que terminó el encuentro, con las fuertes discusiones y las peleas entre jugadores e integrantes de los cuerpos técnicos.

Luis de la Fuente, el técnico del campeón del mundo, afirmó que sus jugadores fueron las “víctimas” y los “perjudicados” por lo que sucedió tras la final. “Lo que no se puede dar es esa imagen, ante más de dos mil millones de personas. Pero lo más importante es que nuestros jugadores fueron las víctimas, nadie tuvo nada que ver en ninguno de esos enfrentamientos, fueron víctimas y, verdaderamente, los perjudicados de todas esas situaciones”, sentenció el DT durante un reportaje en Radio Nacional de España.

El español Gavi cae el piso en medio de una pelea con Leandro Paredes y Thiago Almada tras la final de la Copa del Mundo, el 19 de julio pasado Yuki Iwamura - AP

Vale recordar que la Comisión Disciplinaria de la FIFA impuso una dura sanción contra la AFA y jugadores de la selección argentina por los incidentes tras el partido y por la bandera de Malvinas exhibida tras la victoria ante Inglaterra en la semifinal. La sanción más dura fue para Leandro Paredes, que recibió diez partidos de suspensión para vestir la camiseta argentina y una multa de US$90.000. Además, Nahuel Molina no podrá jugar por siete encuentros y deberá abonar un monto también de US$90.000, y Thiago Almada recibió un partido y una multa de US$30.000.

Además, Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni, se ausentará por tres partidos y la penalidad es de US$30.000, informado por el incidente que protagonizó con el futbolista español Dani Olmo. En España, sólo recibió sanción el mediocampista Gavi, entreverado en el incidente con Paredes, que recibió un partido de suspensión y 30.000 dólares de multa.

El inicio de los incidentes: Molina y Rodri discutiendo, cara a cara, tras la final del Mundial Marvin Ibo Guengoer - GES Sportf - Getty Images North America

De la Fuente contó que recibió mensajes de “disculpas” por parte del seleccionador argentino y de algunos jugadores e insistió en que sería bueno que no “volvieran” a suceder esas situaciones por el “bien” del fútbol, que debe “educar y formar en valores” a los más jóvenes.

Las declaraciones de De la Fuente

"No se puede dar una imagen ante 2.000 millones de personas de un final tan feo... Nuestros futbolistas han sido los perjudicados y las víctimas..."



De la Fuente habla en @RNEdeportes la sanción a Paredes por su agresión a los futbolistas españoles tras la final del Mundial pic.twitter.com/GDIT7GEFWG — RNE Deportes (@RNEdeportes) August 24, 2026

Los incidentes ocurrieron una vez terminada la final del 19 de julio pasado. En ese momento, mientras los futbolistas españoles corrían a celebrar la conquista de la Copa del Mundo, Molina increpó a Rodri; cuando el defensor ibérico Eric García se metió, intervino Paredes, con un empujón. Acto seguido, Gavi lanzó un golpe contra el mediocampista de Boca, que contestó con vehemencia arrojando al de Barcelona al piso, en una secuencia de la que también participó Almada.

Los incidentes tras la final del Mundial