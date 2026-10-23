El espectacular golazo de Edwin Cardona desde mitad de cancha para Atlético Nacional: una historia que se repite

Hay goles que parecen irrepetibles, pero Edwin Cardona se encargó de demostrar lo contrario. El exfutbolista de Boca convirtió un tanto extraordinario desde la mitad de la cancha en la victoria de Atlético Nacional por 3-0 frente a Deportivo Pasto, en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín. El volante colombiano, de 33 años, sorprendió al arquero rival con un remate de aproximadamente 62 metros y protagonizó una de las grandes acciones de la jornada, en un encuentro que dejó a su equipo como líder de la liga de Colombia. Y, además, rememoró al que hizo hace poco más de un año, ante el mismo rival y en el mismo arco.

Apenas habían transcurrido 12 minutos del primer tiempo cuando Cardona recibió la pelota cerca del círculo central. Levantó la cabeza, advirtió que el arquero Giovanni Banguera estaba adelantado y decidió probar desde una distancia poco habitual. Su remate de derecha tomó altura, recorrió buena parte del campo de juego y superó al portero, que retrocedió desesperadamente, pero no consiguió evitar que la pelota ingresara en el arco.

La ejecución desató el festejo de los hinchas locales y abrió el marcador de un partido que terminó con una cómoda victoria para Atlético Nacional, por la fecha 14 del campeonato colombiano. Y otra valla invicta para su compañero argentino Franco Armani.

🟢🏟️🚀 ¡TIENEN QUE CERRAR EL ESTADIO! ¡GOLAZO DE MEDIA CANCHA CON EL SELLO DE EDWIN CARDONA!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/nwgufk5V6D — Win Sports (@WinSportsTV) October 23, 2026

Lo más curioso es que Cardona ya había convertido un gol casi idéntico en ese estadio y ante ese rival. El 29 de abril del año pasado, también por el torneo local, recibió un pase en la mitad de cancha en el inicio de un contraataque a los 82 minutos, controló largo —quedando un poco más avanzado del círculo central y más a la derecha— y definió fuerte por arriba para sellar el 3-0 ante Deportivo Pasto. Otra vez, y en el mismo arco, repitió el gol.

La pegada del colombiano no es novedad. El 17 de enero de este año, durante la primera fecha del torneo Apertura, sorprendió al arquero Darío Denis con un remate desde 61,8 metros en la goleada por 4-0 frente a Boyacá Chicó.

Edwin Cardona le acaba de marcar el mismo gol al mismo rival en el mismo arco.



Poco más de un año de diferencia entre un gol y el otro. Tremendo. pic.twitter.com/slWoaeC4c3 — Juan Andrés (@Juanan_vz) October 23, 2026

La nueva definición tuvo otro espectador de lujo: James Rodríguez. El capitán del seleccionado colombiano, que no había sido convocado para el encuentro, siguió el partido desde uno de los palcos del Atanasio Girardot. Tras el gol, las cámaras lo mostraron de pie, con una sonrisa de asombro y aplausos para su compañero. Incluso se alcanzó a leer en sus labios una expresión de admiración: “Qué golazo”.

El entrenador de Atlético Nacional, Lucas González, también elogió al exjugador de Boca después del encuentro. “Edwin es un excelente jugador, no hay mucho más que yo pueda decir sobre él. La carrera que ha hecho internacionalmente, representando a nuestra selección en un proceso muy exitoso, y ahora, afortunadamente para nosotros, tiene la camiseta de Atlético Nacional, el club que ama y del que es hincha”, manifestó el técnico, según reprodujo El Colombiano. “Es un líder en todo el sentido de la palabra. Cuando está en el campo, el equipo no solamente tiene más probabilidad de hacer goles, sino menos probabilidad de que nos hagan gol”, destacó.

El golazo llegó en un momento favorable para Atlético Nacional, que con la victoria alcanzó los 29 puntos y quedó en lo más alto de la liga, con la misma cantidad de unidades que Deportivo Cali. El conjunto de Medellín tendrá ahora otro compromiso importante: el clásico antioqueño frente a Independiente Medellín, previsto para este domingo.