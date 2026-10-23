El Estadio Único de La Plata apunta a ser sede de la Copa del Mundo 2030

El Estadio Único de La Plata apunta a ser una sede de la Copa del Mundo 2030, reabriendo una disputa sobre dónde se concretará el primer partido en suelo argentino dentro del certamen internacional que se hará en cuatro años. El fuerte anuncio volvió a encender el debate en la cuenta regresiva del certamen que la Argentina recibirá de este lado del mundo junto a Uruguay y Paraguay.

Aunque la FIFA había ratificado inicialmente al estadio Monumental de River y Rosario Central impulsó de manera reciente la postulación del Gigante de Arroyito, las autoridades platenses reafirman la candidatura de la cancha que lleva el nombre de Diego Armando Maradona para albergar el rodaje inicial del torneo.

El intendente de La Plata, Julio Alak, dio a conocer el avance de los trabajos de remodelación del estadio en compañía del director de la obra, Fernando Islas Casares, quien aseveró de forma contundente que la estructura estará dentro de las sedes oficiales de la próxima cita mundialista. “Este estadio va a ser sede del Mundial 2030”, sostuvieron.

El Estadio Único de La Plata, en la carrera por ser sede del Mundial 2030 Ignacio Amiconi

El predio, que anteriormente fue escenario de la Copa América 2011 y del Mundial Sub 20 de 2023, presenta en la actualidad un nivel de progreso del 25 por ciento y se prevé su reinauguración oficial a fines de noviembre mediante un encuentro amistoso entre la selección argentina femenina y la de Alemania.

El plan integral de obras, financiado con el aporte económico de la AFA, recrea la agencia Noticias Argentinas, contempla la reparación de la estructura del techo, la instalación de un sistema de iluminación con tecnología LED, el recambio total de las butacas y la renovación del terreno de juego con césped de nivel profesional.

Según las proyecciones de la intendencia, en la cuenta regresiva a un año electoral, este acondicionamiento posicionará al Diego Armando Maradona como “una de las infraestructuras deportivas más destacadas del país y de Sudamérica, respondiendo a las exigencias requeridas para un seleccionado campeón del mundo”.

El intendente Julio Alak, en la cuenta regresiva de las elecciones de 2027, asegura que el Estadio Único de La Plata será sede del Mundial 2030 Ignacio Amiconi

Las gestiones no son recientes: la AFA rubricó con anterioridad un convenio que designa al Estadio Único como una “casa de la selección” bajo la denominación “Tricampeones del mundo”. Además, la cancha fue inspeccionada por representantes de la FIFA en 2023.

De este modo, la insistencia formal desde La Plata añade un nuevo eje de evaluación en la distribución de las sedes argentinas para la competencia internacional de 2030, en una larga carrera por quedarse con la elección.

“Es un estadio digno de una selección campeona del mundo”, remarcó el intendente platense, metido en la pelea caliente por abrir las puertas a la próxima Copa del Mundo.