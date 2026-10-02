El fenómeno de los Sub 21 en el fútbol argentino: números asombrosos, dos clubes en punta y un riesgo latente

Cuando la Argentina se coronó en el Mundial Sub 20 de Qatar 1995, apenas Juan Pablo Sorin y Leo Biagini jugaban con relativa frecuencia en Primera División. Para ‘Panchito’ Guerrero, el ‘Caño’ Ibagaza, Sebastián Pena, Gustavo Lombardi, Walter Coyette o Mariano Juan, el contacto con la máxima división todavía era esporádico. No tenían membresía frecuente. Tres décadas más tarde, para el Mundial de la categoría en Chile, solamente los tres arqueros y el defensor Valente Pierani no habían debutado en la A, mientras que Julio Soler en Lanús, Gianluca Prestianni, Maher Carrizo y Álvaro Montoro en Vélez, Tobias Palacios en Argentinos, Milton Delgado en Boca, Santino Andino en Godoy Cruz e Ian Subiabre en River ya podían mostrar varios partidos en la principal categoría. ¿Qué ocurrió para que cambie tanto el escenario? La vida se aceleró, esencialmente. Todos están apurados, y el fútbol lleva un termómetro muy vertiginoso. ¿Es bueno o es malo? Cuanto menos es delicado. Traicionero, hay méritos a la vista y también acechan peligros.

En casi todos los partidos del torneo Clausura llama la atención la cantidad de chicos que integran la Primera de los clubes. No uno ni dos, son varios, son frecuentes, personal estable. Son una característica, entonces se trata de una marca. Jugadores con edad de reserva, e incluso más chicos, que se han vuelto habituales para entrenadores como Guillermo Barros Schelotto, Mauricio Pellegrino, Jorge Almirón, Leo Ponzio o el ‘Vasco’ Arruabarrena. Ni parches ni apuestas, sino piezas habituales. Un número lo refleja mejor: el 26,9% de los jugadores inscriptos para jugar en el actual campeonato argentino tienen 20 años o menos, de acuerdo con los datos provistos por OPTA. Cerca de un tercio. ¿La cifra exacta? 314 jóvenes sobre un total de 1166 futbolistas. Impacta la precocidad.

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¿Qué expone o qué tapa este fenómeno? ¿Cuánto se aceleró el proceso? Toma la palabra Hugo Tocalli, un especialista, actual coordinador general de las inferiores de Independiente y mano derecha de José Pekeman en aquellos años refundacionales de mediados de los ’90. “Vender rápido es la raíz del problema –avisa Tocalli-, es decir, que se te vayan los jugadores de 23/24 años hace que los clubes se apuren por darle lugar a la camada siguiente. Que, salvo alguna excepción, no está preparada, no completó su ciclo formativo. Si en nuestra liga permanecieran los jugadores de 26/27 años, además de tener un torneo mejor, la inserción en Primera se retrasaría hasta los 21 años, aproximadamente, y ese jugador sería técnica, física y conceptualmente mucho más sólido”, analiza ante LA NACION.

Los clubes formadores, las tradicionales canteras, cuentan que cada vez les cuesta más retener a los chicos porque muchos ya ingresan a pre-novena con un representante dispuesto a no perder el tiempo. Muchos juveniles se marchan sin tocar Primera, sobran ejemplos, y de los más visibles, como Emiliano Martínez, Mauro Icardi, Matías Soule... Y, sí, un tal Lionel Messi también. Otros desembarcan en la máxima categoría inmaduros como futbolistas, y no son pocos los entrenadores de la A que se quejan porque deben completar materias que tendrían que estar aprendidas o, al menos, consolidadas.

Leonel Flores, a sus 19 años, en estos días en la selección; lo sigue Barco, que se marchó de Boca a los 19, y Giuliano Simeone, que dejó las inferiores de River a los 16 para mudarse a Madrid JUAN MABROMATA - AFP

“Ante tantas ventas, ¿qué hacen los clubes? –pregunta Tocalli-. Promueven sus inferiores. ¿Por qué? Porque es más barato que ir al mercado a comprar refuerzos, y además, porque esas promociones tienen otras dos lecturas para afuera: los hinchas son más tolerantes con los chicos del club y, además, sienten que se está trabajando bien en las inferiores porque suben los chicos. Y generalmente suben porque no queda otra. Y no es el mejor camino”, reflexiona, con sinceridad.

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Vale repasar la torta de edades sobre los 314 Sub 21 que pertenecen a Primera: solo uno tiene 16 años; otros 19 chicos ya cumplieron 17 años; son 59 los de 18 años; otros 110 tienen 19 años y 125 jugadores cruzaron los 20 años. La edad promedio de todos los inscriptos es de 19 años.

¿Quiénes son los más chicos, hoy? Ambos son zagueros. Lucas Lamella –nació el 11 de diciembre de 2009-, con 16 años, siete meses y 19 días se convirtió en el debutante más joven en la historia de Gimnasia y Esgrima La Plata el 2 de agosto, cuando ingresó en la victoria 2 a 1 contra Aldosivi, en Mar del Plata, por la fecha 3 del Clausura. Fue subido directamente desde Sexta a Reserva a comienzos de este año por el ‘Pata’ Pereyra, antes de que tomara al plantel profesional, y como lo conocía bien, ya asentado como DT de la Primera, lo llevó a la pretemporada para este Clausura. Con el N°36 en la espalda, aquel día reemplazó a Nacho Fernández.

Le sigue Mateo Mendizábal, también zaguero, que en mayo firmó su primer contrato en Banfield y el 14 de septiembre cumplió 17 años. Todavía no debutó, fue al banco en la fecha 3 contra Estudiantes de Río Cuarto. Llegó al club a los 6 años con edad de pre-infantiles y desde entonces transitó las juveniles hasta llegar a entrenar con Primera, hace varios meses, de la mano de Pedro Troglio.

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De los 314 futbolistas apuntados, 116 registran minutos en el torneo Clausura hasta la fecha 10, la última, la anterior al parate por la ‘ventana FIFA’. El resto, por ahora, firmó planilla, ocupó un lugar en el banco o figura en la nómina oficial de su club. ¿Curiosidades? Cinco juveniles sumaron minutos en todas las jornadas: el volante ofensivo Facundo Guch y el volante central Luca Reggiardo (Newell’s), el extremo Santiago López (Tigre) y el volante Luca Feller y el defensor Thiago Silvero (Vélez). Incluso, Silvero tiene un registro extra: jugó los 900 minutos posibles que lleva el certamen, no se perdió nada. En esta tabla, en Boca la lidera Leonel Flores (719 minutos); en Independiente, el volante Mateo Pérez Curci (681); en River, el mediocampista Tobías Andrada (517); en San Lorenzo, el defensor Teo Rodríguez Pagano (491), y en Racing, el zaguero Mateo Martínez (344).

La selección de Lionel Scaloni también le presta atención a estos chicos. Desde hace años. Ahora, para estos tres amistosos, el DT citó a Leonel Flores y ⁠a Tobías Andrada, que pudieron entrenarse en Ezeiza y luego retornar a sus clubes. Diego Placente, campeón del mundo Sub 20 en Malasia 97 y hoy entrenador de esa categoría, suma su análisis para LA NACION: “No hay una única razón que explique este escenario. Son múltiples factores y un riesgo que está a la vista: hay muy buenos chicos, que crecen rápido y piden pista, pero de ahí a que estén preparados para la Primera… En general, vemos debuts antes de tiempo. Por otro lado, el torneo, con solo dos descensos, les permite a los clubes apostar un poco más por sus juveniles porque el riesgo de perder la categoría está más controlado. Y, además de los clubes formadores, otros con sus urgencias económicas sienten que deben ‘mostrarlos’, estén o no preparados para la Primera, porque los puede impulsar la búsqueda de una transferencia al exterior”.

Hace algunas semanas, Pedro Larraquy, secretario técnico de las inferiores de Vélez, sinceró ese plan en un informe especial de LA NACION. Siendo un club esencialmente formador, Vélez no ocultó sus expectativas económicas. Inversión y ganancia. “Cuando escuchás a un chico decir que su sueño es llegar a Primera, para nosotros eso todavía no representa el éxito completo de La FáVrica. Nuestro objetivo es que ese jugador llegue a Primera y después sea vendido. Siempre recomendamos que primero se consoliden acá, que puedan desarrollarse y disfrutar de jugar en Primera. Pero también está la necesidad económica del club. Si llega una oferta importante, tampoco podemos darle la espalda a la realidad y al funcionamiento económico de Vélez”, asumió Larraquy, sin rodeos.

Los chicos llegan antes a la máxima división y también se van más pronto. Ni necesitan de la Primera A, y ahí está Felipe Obradovich para confirmarlo. La joya de Ferro, volante central de 19 años, fue recientemente vendido al histórico Núremberg, hoy dirigido por el exdelantero Miroslav Klose. Del barrio de Caballito a Alemania, de la Primera Nacional a la segunda división de la Bundesliga. Como en su momento lo hizo Paulo Dybala, también con 19, de Instituto a Palermo. Se atropellan los ejemplos. “En mi época, tuve que jugar un año y medio en Primera para que me vieran desde afuera. Hoy el scouting creció tanto que a los chicos les ofrecen irse con 15 años y, con las carencias que tienen muchas familias, es difícil decir que no, por más que yo no comparta esa decisión”, certifica Marcelo Bravo, exvolante del Fortín, DT desde 2023 de la reserva de Vélez.

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En definitiva, el filtro económico siempre aparece en todos los análisis. Se incorpora con su mirada Claudio Vivas, exayudante de Marcelo Bielsa, un especialista en la materia: “Acá no se condiciona a los técnicos con la ley de bolsa de menores. ¿Qué es esto? Hay países en la región donde se debe completar una bolsa de menores para obligar a los clubes a poner juveniles en la cancha. Acá se ponen naturalmente. Algunos clubes lo hacen por vocación, porque son esencialmente formadores, y otros, que no tienen posibilidades económicas para encontrar soluciones en el mercado, apelan a sus inferiores. Es decir, algunos debutan por sus condiciones –en algunos casos siguiendo una premeditada línea de sucesión, producto de un proyecto- y otros por ciertos apuros de exposición buscando alguna venta”.

Siempre en base al informe de los 314 Sub 21 que en la actualidad participan en el torneo Clausura, los planteles de los 30 clubes de Primera están integrados mayoritariamentepor jugadores mayores de 20 años. Es natural. Sin embargo, hay dos equipos que rompen con esta tendencia y subrayan la proyección de sus divisiones inferiores: Vélez y Lanús, que tienen inscritos mayor cantidad de jugadores Sub 21 que de un corte de edad superior. Sí, los chicos son el porcentaje principal. En el caso de Vélez, de un total de 29 futbolistas, 17 son Sub 21 –el 59%­­– y otros 12 están por arriba de este corte. En tanto, en Lanús la distribución es más equilibrada, pero también se inclina la balanza hacia los más chicos. De un total de 49 jugadores, el 53% son Sub 21, mientras que el 47%, +20. ¿En números? Son 26 jugadores Sub 21 contra 23 mayores.

El defensor Thiago Silvero, de 20 años, una pieza indiscutida del Vélez de Barros Schelotto: jugó todos los minutos del actual torneo Clausura

Retoma Vivas y explica dónde nace todo. Por cierto, a muy temprana edad. “Argentina tiene una ventaja con relación a otros países: los chicos empiezan a jugar desde muy chiquitos: a los 6/7 años algunos están en academias, otros en el fútbol infantil del barrio y otro se insertan en clubes afiliados a la AFA. Y desde los 13 años existe el torneo de la AFA y los torneos regionales que, en su gran mayoría, están bien organizados. Hay mucha actividad infanto-juvenil en todo el país. Luego, los clubes han mejorado sus predios, sus pensiones y quizás aún falta mejor más la enseñanza, todavía creo que se privilegia demasiado el resultado por encima de la formación. Y las dos cosas van de la mano, porque es más importante que aprendan a perfilarse, a levantar la cabeza y a usar la pierna inhábil que ganar a esa edad”, detalla.

Naturalmente por el peso que ocupan sus juveniles, los planteles con el promedio de edad más bajo son los de Lanús y Vélez (23,1 años), seguidos por Rosario Central, 23,2 y Tigre 23,4. ¿Y de qué juegan los Sub 21? Los puestos se reparten equilibradamente, con una leve supremacía de los volantes. De los 314 jugadores, 101 son mediocampistas (32,2%), 97 son delanteros (30,9%), 96 son defensores (30,6%) y 20 son arqueros (6,4%). El arco es la posición menos cubierta por los juveniles: solo 10 de los 30 clubes tienen al menos un arquero Sub 21. La posición predominante entre los Sub 21 varía por club: en la mayoría de los planteles con alta proporción juvenil (Vélez, Tigre, Estudiantes, Boca) predominan los delanteros, mientras que en otros (River, Talleres, Racing, Independiente) se imponen los mediocampistas.

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Llegar a primera es un sueño que mal gestionado se vuelve una pesadilla. Puede ser un mal paso, incluso el último. Cristian Fabbiani como DT de Riestra, en mayo de 2024, decidió convocar a Mateo Apolonio, un lateral izquierdo de la novena división del club. Con apenas 14 años y 29 días debutó frente a Newell’s por la Copa Argentina. Sirvió como promoción, para arrebatarle el récord a Sergio Agüero, que había llegado a la Primera de Independiente con 15 años, un mes y tres días. Apolonio jamás había entrenado con el plantel superior y tras ese día salió de escena. Ya había sido utilizado.

Messi y Tomás Aranda, de 19 años; el juvenil de Boca, que se recupera de una fractura, era la pieza más decisiva de Arruabarrena hasta su lesión Prensa AFA

Vivas defiende los procesos, aun comprendiendo las necesidades económicas de los clubes y de las familias de los futbolistas. “En Argentina los jugadores completan los tres filtros importantes que se necesitan para jugar en Primera: el scouting o captación, la formación o metodología y la competencia. Yo celebro que haya casi un 27% de menores de 21 años en Primera, el tema es seguirlos, porque también hay riesgos. Hay técnicos que han hecho debutar a chicos de 15 años y después esos chicos desaparecen porque no tienen el nivel adecuado. Si no reúnen la parte técnica, táctica y, especialmente la mental, un juvenil no debería debutar en Primera. No hay edad para debutar, pero al hacerlo, debe reunir estas tres condiciones. Si debuta y se mantiene, eso refleja que se cumplió con todos los procesos. Lo ideal es que tras el debut venga la consolidación, el crecimiento, la cotización y la posterior venta. Depende de la estructura del club, de sus urgencias y del estilo de técnico de Primera, porque a muchos no les gusta jugar con jóvenes y a otros sí. Y dentro de estos están los que lo hacen a conciencia, a los que los moviliza la necesidad, y los que solo lo hacen para mañana decir ‘yo hice debutar a Fulano’. Eso no sirve”.