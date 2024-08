El fuerte cruce entre Cuti Romero y Jamie Vardy en el empate de Tottenham con Leicester City, por la Premier League

Escuchar

El Cuti Romero fue protagonista en el empate 1-1 de Tottenham ante Leicester City, por la primera fecha de la Premier League. Estuvo cerca de hacer un gol de cabeza en el primer tiempo, tuvo la mala suerte de habilitar en la acción que Jamie Vardy anotó la igualdad para el conjunto local y sobre el final tuvo un picantísimo cruce con el centrodelantero rival. En el medio, generó un susto la lesión de Rodrigo Bentancur, mediocampista uruguayo exBoca. El Cuti fue uno de los primeros en llamar a los médicos luego del choque de cabeza de su compañero.

Vardy, el capitán de 37 años, anotó de cabeza tras un centro de Issahaku tras recibir habilitado por Cristian Romero en el segundo palo, estuvo cerca de hacer el segundo tras un pase filtrado de Facundo Buonanotte que lo dejó mano a mano con Guglielmo Vicario y sumó su tanto 191 en Leicester City. Toda una leyenda. Y cuando fue reemplazado sobre los 34 minutos de la segunda etapa, se mostró el escudo y le hizo señas como “Yo gané la Premier y vos no” y “con vos, 1-0″. mientras le indicaba con los dedos la imagen del uno y el cero. Vardy hacía alusión su participación clave para que Leicester ganara el título de la Premier League en 2016. De un lado y del otro, se notaron la catarata de insultos.

Ovación TOTAL para Jamie Vardy al salir reemplazado del King Power Stadium y... ¡¡CRUCE DE INSULTOS CON EL CUTI ROMERO!!



El defensor argentino suele tener este tipo de diálogos en la Premier League, lo que sucede que casi siempre sale vencedor, por lo que pocos adversarios tienen la chance luego de contestarle. Eso fue lo que sucedió hoy con Vardy. En los últimas semanas circuló el rumor de que Cuti Romero podría pasar a Real Madrid y aunque el defensor tiene tiempo hasta el 31 de agosto de concretar la transferencia, las versiones se fueron enfriando.

El entrenador Angelos Postecoglou no duda de que el Cuti es un futbolista que juega fuerte pero leal y varias veces lo elogió: “La estabilidad que edificó Tottenham como equipo se debe en gran parte a Romero. Él hace que los demás defensores, que no tienen mucha experiencia en la Premier, se integren más rápido y puedan evolucionar. Es un defensor excepcional, alguien a quien querés en tu equipo. Su valentía es espectacular”.

En octubre de 2023, en un triunfo de Tottenham sobre Liverpool por 2-1, el propio Cuti había tenido una discusión con Alexis Mac Allister, su compañero en la selección argentina. “Normal cuando jugás con 12″, comentó el volante en un posteo donde el central festejaba la victoria. Sin dudarlo, su compañero en la Selección le redobló la apuesta: “A llorar a casa”.

Todo se inició luego de que el Cuti celebrara el triunfo de su equipo con una foto en Instagram que recibió respuestas de todo tipo. La mayoría, reconociendo su labor como un aguerrido defensor. “Este equipo tiene gran espíritu, gran corazón. Siempre así, todos juntos”, escribió el jugador.

Alexis Mac Allistes y Cristián "Cuti" Romero

El cruce de este lunes se da también en un contexto en el cual Enzo Fernández había tenido un día antes otro cruce picante con Erling Haaland en la derrota de Chelsea ante Manchester City por 2-0. “Todo el tiempo me empujaba, me pisaba, no sabía lo que quería”, se quejó el noruego después del partido en referencia a las marcas en las pelotas paradas en contra, ya que el exRiver lo tomaba en los tiros libres en contra de Chelsea.

El susto por Bentancur

La lesión de Rodrigo Bentancur generó preocupación en sus compañeros y rivales. El mediocampista uruguayo de 27 años fue retirado del césped en camilla y con una máscara de oxígeno después de golpearse en la parte final del partido en un duelo aéreo. El equipo médico acudió rápidamente a ver cómo estaba, ante la llamada airada de los otros jugadores, cuyos rostros mostraban una enorme preocupación. Lo reemplazó Archie Gray a los 32 minutos del segundo tiempo. Al volante uruguayo le hicieron estudios para descartar cualquier complicación.

Ese percance le puso suspenso a un partido (estuvo demorado 8 minutos) que había estado animado y en el que el Tottenham dominó ampliamente, sobre todo en la primera parte, pero sin llegar a traducirlo en goles.

Rodrigo Bentancur recibe la atención médica luego de un choque de cabezas en el partido de Tottenham ante Leicester City Bradley Collyer - PA Wire

Un pase por 26 millones

Leicester está de regreso en la Premier League después de ganar el Campeonato de segunda división la temporada pasada. Y la previa del partido había tenido un dato de color, ya que llegó a un acuerdo con el Tottenham para fichar al mediocampista Oliver Skipp. Según informó la agencia AP, Leicester dijo que Skipp, de 23 años, firmó un contrato de cinco años hasta la temporada 2028/29.

Según los informes, el valor de la transferencia fue de más de 20 millones de libras esterlinas (26 millones de dólares). Skipp se reunirá con el entrenador del Leicester, Steve Cooper, quien lo entrenó en los equipos juveniles de Inglaterra. El centrocampista defensivo jugó 24 veces con la Sub-21 de Inglaterra, incluida la final de la Eurocopa del año pasado, cuando venció a España por 1-0 para ganar el título.

