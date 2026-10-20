El gesto de Edwin Cardona con Franco Armani en Atlético Nacional: le cedió la cinta de capitán por su cumpleaños

Edwin Cardona y Franco Armani se enfrentaron en distintas oportunidades defendiendo los colores de Boca y River, respectivamente. Tras la salida del club de Núñez del legendario arquero, comparten equipo: Atlético Nacional de Medellín. El Verde está envalentonado, segundo en el campeonato colombiano, con dos puntos menos (26 contra 28) que el líder, América de Cali, aunque el equipo caleño tiene dos partidos más. El último viernes, Armani cumplió 40 años y el grupo, encabezado por Cardona, tuvo un cálido gesto con el experimentado guardavalla.

Franco Armani en Atlético Nacional de Medellín, donde es ídolo

Atlético Nacional jugó el sábado, de visitante, ante Boyacá Chico, en el estadio La Independencia, en Tunja. Si bien Armani pudo haberse quedado celebrando con su cumpleaños en familia (estaba autorizado por la dirigencia para hacerlo) y no ir desde Medellín a Tunja (unos 400 kilómetros), optó por estar junto con sus compañeros y competir. Atlético Nacional salió muy bien parado: triunfó por 4-1 (Cardona hizo uno de los goles y, además del Pulpo, fue titular otro exjugador de River, Milton Casco). Sin embargo, antes del partido, hubo un gesto de Cardona que habla del peso que tiene Armani en el grupo.

Saludos en el cumpleaños de Armani

El exenganche xeneize, habitual capitán del Verde, reunió a sus compañeros en el vestuario de Boyacá Chico, pidió un agradecimiento para Armani, lo felicitó por su cumpleaños y anunció que le cedería la cinta de capitán para el partido. “Para nosotros, es una alegría. En vez de estar con su familia, está acá con nosotros. Quiero darle la cinta de capitán”, dijo el hábil futbolista colombiano y se abrazó con el argentino, ante los aplausos del resto de los jugadores. Armani, como ya lo había hecho en otras oportunidades, tomó la posta, se colocó en el centro del vestuario e hizo una arenga, exigiendo máxima concentración y no subestimar a un rival de menor categoría.

El gesto de Cardona con Armani

🟢⚪️👏🏻El gran gesto de Edwin Cardona con Franco Armani por su cumpleaños y luego la arenga del ídolo verdolaga previo al partido contra Boyacá Chico.



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“Desde el primer minuto vamos a jugar al cien, no al cincuenta ni al setenta. No. Al cien. Muchachos, estos son los partidos más difíciles, los partidos más difíciles. Ustedes saben también que estos equipos se preparan para jugar contra nosotros, para ganarnos”, aseveró Armani. Y el equipo, que llegaba con optimismo tras ganar el clásico (ante Deportivo Independiente Medellín, por 3-2), respondió con una contundente victoria frente a Boyacá Chico.

Esta noche, Atlético Nacional volverá a jugar, frente a Cúcuta (está 11° en el torneo), de visitante. En caso de volver a ganar, el Verde subirá a la punta del campeonato. En el equipo de Medellín no sólo actúa el zurdo James Rodríguez, sino también tiene a una figura del fútbol colombiano como René Higuita en el cuerpo técnico liderado por Lucas González, como “líder institucional” (así es presentado).

Tras un extenso e histórico paso por River, Armani disfruta de la última etapa de su carrera, aunque lo hace con sólidos rendimientos que cimentan su longevidad. Además, se ganó el respeto de sus compañeros y de los hinchas.