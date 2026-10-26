El golazo de chilena de Ronaldo Martínez, que marcó un hat-trick en la goleada de Vélez y lo acercó a Boca en la Anual

Vélez goleó por 5-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero, en uno de los encuentros que cerraron la jornada del domingo de la fecha 14 del torneo Clausura. Necesitaba una victoria para mantenerse en la pelea por la Tabla Anual y consiguió mucho más: una actuación contundente, con un hat-trick de Ronaldo Martínez, que incluyó un espectacular gol de chilena. Con el triunfo, el conjunto de Liniers alcanzó los 55 puntos, se ubicó tercero, a solo dos de Boca, y aseguró su clasificación a los playoffs.

Desde el comienzo, Vélez dejó claras sus intenciones en el estadio Único Madre de Ciudades. Apenas habían transcurrido siete minutos cuando Matías Pellegrino abrió el marcador. El delantero recibió un pase de Martínez, encaró por el centro del área, resistió la marca de un defensor y definió de zurda, con un remate cruzado que puso en ventaja al visitante.

A los 21 minutos llegó el primero de la noche para el atacante paraguayo de 30 años. Esta vez fue Pellegrino quien asistió a su compañero en una devolución de gentilezas por la jugada del 1-0. Su centro sufrió un leve desvío, pero la pelota encontró a Martínez solo dentro del área, en el cierre de un contraataque que terminó con el segundo gol del equipo de Guillermo Barros Schelotto.

El festejo bailando de Ronaldo Martínez, que apenas empezaba a marcar goles en Santiago del Estero Vélez Sarsfield

Sin embargo, lo mejor del goleador todavía estaba por llegar. A los 13 minutos del segundo tiempo, después de un córner desde la derecha que derivó en un nuevo centro desde el sector opuesto, la defensa local consiguió despejar. En el rebote apareció Juan Policella, el extremo de apenas 17 años, que bajó la pelota de cabeza en la puerta del área para Martínez.

El paraguayo resolvió con una acción extraordinaria: levantó la pelota con la pierna derecha y, sin dejarla caer, ejecutó una chilena apenas dentro del área que terminó junto al primer palo de Alan Aguerre. Un verdadero golazo, de esos que justifican por sí solos una noche memorable. No es la primera vez que el delantero convierte mediante este recurso acrobático, pero su capacidad para ejecutarlo no deja de sorprender. En el banco de suplentes de Vélez, la reacción fue inmediata: todos se levantaron para aplaudirlo.

¿PIDE PUSKAS? ¡Impresionante pirueta y golazo de Ronaldo Martínez para marcar un verdadero golazo para Vélez ante Central Córdoba.



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La goleada todavía tenía varios capítulos por delante. Apenas dos minutos después, Martínez volvió a participar de una acción ofensiva, en un ataque de tres contra tres frente a una defensa local que no encontraba respuestas. Policella tuvo la primera oportunidad, pero Aguerre evitó el gol. En el rebote, el paraguayo probó nuevamente, aunque entre un defensor y el palo le negaron el festejo.

La pelota terminó en los pies de Lucas Robertone, que la controló, se acomodó y definió con precisión para establecer el 4-0. El mediocampista celebró con un beso al escudo de Vélez, en una noche que ya tenía características de exhibición y en la que cada gol adquiría una importancia adicional por la diferencia de tantos en la Tabla Anual.

Lucas Robertone también participó de la fiesta de goles de Vélez Vélez Sarsfield

A los 37 minutos del complemento llegó una jugada polémica. Martínez, con su camiseta número 77, se escapaba mano a mano cuando Alejandro Maciel lo empujó desde atrás y provocó su caída. El árbitro Pablo Echavarría acudió al VAR y, después de revisar la acción, sancionó penal y expulsó al defensor de Central Córdoba. El propio delantero se hizo cargo de la ejecución, convirtió el quinto tanto y completó su triplete.

Antes del cierre, el encuentro sumó otra expulsión. Rodrigo Aliendro recibió la tarjeta roja por una dura infracción sobre Diego Barrera, con una entrada de plancha que dejó a Vélez también con diez futbolistas, cuando ya terminaba el partido. La sanción, sin embargo, no modificó el resultado ni empañó una de las mejores actuaciones del equipo de Liniers en el campeonato.

La goleada de Vélez en Santiago del Estero

La victoria dejó a Vélez tercero en la Tabla Anual, con 55 unidades, por detrás de Boca (57) y Rosario Central (56), y le permitió superar a Argentinos e Independiente Rivadavia, que todavía deben enfrentarse por esta fecha. Además, el equipo de Barros Schelotto aseguró su lugar en los octavos de final del Clausura, empadado en puntos con Boca y Defensa y Justicia por detrás del puntero Instituto, cuando restan dos jornadas para terminar la etapa regular.

Para Martínez, la noche también tuvo un premio individual: alcanzó los diez goles en 12 partidos y quedó como máximo artillero del Clausura, junto con Agustín Módica. El paraguayo, que además lidera la tabla de goleadores del año de Vélez, fue la gran figura de una victoria que mantiene a su equipo en la pelea por el primer puesto de la clasificación general, con dos fechas por delante y una diferencia de gol que puede resultar decisiva.

Tras el encuentro, no ocultó su felicidad por una noche inolvidable. “Creo que hoy es mi mejor partido”, reconoció el delantero paraguayo, que también se ilusionó con la posibilidad de que su espectacular chilena sea candidata al premio Puskás. “Y yo creo que sí, debería ser”, respondió al ser consultado sobre esa posibilidad. Aunque convirtió tres tantos, no tuvo dudas al momento de elegir su favorito: “Los tres fueron lindos goles, pero me quedo con el segundo, de chilena”.