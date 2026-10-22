El golazo de Maher Carrizo, Gianluca Prestianni sigue en racha y la insólita expulsión en Milan

La tercera fecha de la Europa League y la segunda de la Conference League dejaron una extensa colección de goles argentinos. Maher Carrizo convirtió un golazo para rescatar un empate, Leandro Godoy marcó un doblete, Gianluca Prestianni sigue en racha y otros tres compatriotas también llegaron a la red. Además, hubo un gol en contra, un remate espectacular al ángulo y una expulsión difícil de explicar en la goleada que sufrió Milan en Inglaterra.

Uno de los partidos más atractivos se disputó en Serbia, donde Estrella Roja y Copenhague empataron 2-2 por la Conference. La visita se adelantó a los 29 minutos con un increíble gol en contra de Matej Gashtarov, que intentó despejar un centro al segundo palo y terminó por introducir la pelota en su propio arco. Apenas cinco minutos después, Timi Elsnik igualó el encuentro y, antes del descanso, Vasilije Kostov, una de las promesas del conjunto local de apenas 18 años, completó la remontada con un formidable remate desde afuera del área, que pegó en el travesaño y entró.

Sin embargo, todavía quedaba espacio para otra genialidad. A los 70 minutos, Carrizo, exVélez de 20 años, recibió en tres cuartos de cancha, avanzó y, con un taco hacia un costado, dejó pasar de largo a su marcador. Acto seguido, sacó un zurdazo desde afuera del área que picó antes de ingresar junto a un palo, para establecer el 2-2 definitivo. Fue su segundo tanto con Copenhague y el primero en una competencia internacional desde su reciente llegada a préstamo desde Ajax. El encuentro terminó con un clima caliente y la expulsión de Stefan Gudelj en el conjunto serbio.

Partidazo en Belgrado con gol de Maher Carrizo

Otro de los nombres destacados fue Leandro Godoy, delantero surgido de Racing que marcó por duplicado en el empate también 2-2 de CSKA Sofía ante Nordsjaelland, en Dinamarca. El atacante abrió el marcador a los ocho minutos, tras una recuperación en campo rival que lo dejó frente al arquero, a quien eludió antes de definir. El conjunto local revirtió el resultado y Godoy volvió a aparecer a los 88 para rescatar un punto. El futbolista, que debutó en Racing bajo la conducción de Sebastián Beccacece y pasó por Chacarita y Defensa y Justicia, llegó el año pasado desde Beroe, también de Bulgaria. Acumula seis goles y tres asistencias en 21 partidos de la temporada.

En Kazajistán, Vicente Taborda abrió el camino para la goleada por 5-1 de Panathinaikos ante Kairat Almaty. A los seis minutos, el delantero de 25 años, surgido de Boca, apareció para empujar un centro rasante y convertir su quinto tanto de la temporada.

También hubo festejos nacionales en la Europa League. Mariano Gómez, defensor central de 27 años con pasado en Unión y Atlético de Madrid, marcó de cabeza para Ferencvaros en la victoria por 4-1 ante Torreense. Su conquista, a los 58 minutos, significó el 2-1 parcial y fue su primera en una competencia internacional. El zaguero llegó este año al fútbol húngaro y acumula tres tantos en la temporada.

En Bélgica, Dylan Aquino celebró su primer gol con Union Saint-Gilloise, que goleó por 4-0 a Hapoel Beer Sheva. El extremo izquierdo, nacido en Florencio Varela y surgido de Lanús, intentó una pared cerca del área, pero el pase rebotó en un adversario. La pelota volvió a sus pies y resolvió con un potente remate al primer palo, a los 77 minutos. El argentino había llegado al club belga este año.

El debut en la red de Dylan Aquino

La presencia nacional también fue determinante en la goleada por 4-1 de Benfica ante Omonia, como visitante. El primer tanto llegó a los 14 minutos, después de un cabezazo de Claudio Echeverri que se desvió en Loic Nego y terminó en gol en contra. El conjunto local consiguió empatar, pero en el comienzo del segundo tiempo el Diablito volvió a participar: envió un centro que terminó en un remate tapado por el arquero y Vangelis Pavlidis aprovechó el rebote para establecer el 2-1.

El resultado quedó sentenciado en el tramo final y Gianluca Prestianni, que había ingresado en el segundo tiempo, convirtió el cuarto tanto tras una contra que lo encontró frente al arco, con el guardavalla vencido. El otro surgido en Vélez, de 20 años, llegó a nueve goles y cinco asistencias en 15 encuentros de la temporada. Benfica mantiene el puntaje ideal en la Europa League.

La goleada de Benfica con los argentinos protagonistas

Entre las otras perlitas de la jornada sobresalió la derrota por 3-0 de Milan ante Bournemouth, en Inglaterra. El conjunto italiano sufrió una expulsión tan insólita como determinante: su arquero Mike Maignan empujó a un rival en la cara, en una acción cercana a un golpe de puño, y recibió la tarjeta roja. La infracción también derivó en un penal para el equipo local.

La particularidad del encuentro fue que los tres goles llegaron de pelota parada. Justin Kluivert abrió el marcador desde los 12 pasos a los ocho minutos, Marcus Tavernier amplió la diferencia con otro penal a los 32 y Amine Adli selló la goleada a los 84 con un formidable tiro libre al ángulo.