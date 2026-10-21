Los golazos de Nico Paz para el Como ante el Manchester United por la Champions League

Nico Paz va en serio. Con el 10 de la selección argentina en el horizonte, el 10 del Como -que incluso ya fue capitán del equipo esta temporada- fue el artífice de la goleada ante Manchester United en el estadio Giuseppe Sinigaglia. El joven argentino, de 22 años, abrió el marcador con un golazo, dio el pase para el 2-0 y anotó el 3-0 luego de robarle la pelota a Carlos Baleba en campo del equipo inglés. Una actuación consagratoria que concluyó con la ovación de sus hinchas al momento de retirarse reemplazado, a diez minutos del final.

Apenas se habían jugado dos minutos del partido cuando Paz recibió el pase de su compañero Lucas Da Cunha sobre la banda derecha. Controló con un toquecito, se sacó de encima la marca de Harry Maguire, calibró la mira y sacó un zurdazo que se coló junto al palo más lejano del arquero belga Senne Lammens. Inatajable, el disparo remitió a cualquier gol con la impronta de Lionel Messi o Ángel Di María, otros zurdos ilustres nacidos en estas tierras.

La pelota ya partió del pie izquierdo de Nico Paz y Harry Maguire (Manchester United) no podrá evitar el gol de Como Mattia Ozbot - UEFA - UEFA

Fue el primer gol en la máxima competencia de clubes europeos para el talento argentino con la camiseta del equipo italiano. El exReal Madrid no había marcado ni en el 4-1 ante el Red Bull Leipzig -de Martín Demichelis- en la jornada inicial, ni en el 2-3 ante el Feyenoord en la segunda fecha de la competencia. En esos partidos sí dio dos asistencias. Por la Serie A, Paz lleva dos goles y dos pases de gol en siete partidos. Además, ya lució el brazalete de capitán en su equipo, que parece ser su lugar en el mundo.

El 1-0 de Nico Paz ante Manchester United

Al promediar el primer tiempo del partido ante Manchester United, Paz volvió a hacer gala de su habilidad. Lideró la transición rápida de su equipo en un contragolpe, adelantó la pelota para ganar en velocidad y el brasileño Andrey Santos (ex Chelsea) lo tumbó. Mientras Paz se retorcía sobre el césped por el golpe, el árbitro amonestaba al jugador de Manchester United. Fue una primera parte redonda para el argentino: autor del gol y responsable de la tarjeta amarilla de uno de sus rivales. E incluso pudo haber anotado su doblete si es que una infracción de Lammens al griego Douvikas se transformaba en penal para el equipo italiano. La jugada fue invalidada por offside.

¡NICO PAZ TIRÓ MAGIA, ANDREY SANTOS LO DERRIBÓ Y EL BRASILEÑO SE GANÓ LA AMARILLA EN EL COMO - UNITED DE LA #CHAMPIONS!



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En el segundo tiempo, Paz siguió haciendo de las suyas: de un pase suyo (quinta asistencia en la temporada), Como encontró el 2-0 ante los Diablos Rojos. El autor fue el griego Douvikas, que lleva la 9 y es el referente ofensivo del equipo dirigido por Cesc Fábregas. Paz arrancó la jugada en posición de 10 y le cedió el gol al delantero griego mediante un gran pase filtrado.

Y habría más, porque a los 12 minutos del segundo tiempo Paz le robó la pelota a Carlos Baleba en la salida del United. Y encaró... y fue para adelante. Y le salió Lammens, el arquero belga. Entonces, Paz abrió su botín zurdo y colocó la pelota junto al palo más lejano. Otro gran gol del argentino para el 3-0 parcial de los italianos. A 15 minutos del final, el español jacobo Ramón anotó el 4-0 para Como, tras un centro de Kaiki Bruno. Paz dejó la cancha a diez minutos del final, reemplazado por Samuele Ricci. Ya en tiempo de descuento, el neerlandés Joshua Zirkzee convirtió el único gol de los ingleses.

Los números de esta temporada de Nico Paz continúan lo que ya había comenzado a hacer la pasada campaña: 13 goles y siete asistencias en 40 partidos. El argentino -aunque nacido en Tenerife, España- fue uno de los baluartes de un equipo que entró en la historia por la puerta grande: por primera vez, el Como (un equipo humilde que siempre vivió a las sombras de lo que hacían Inter y Milan, los dos gigantes de Milano) se clasificó a la Champions League, la principal competencia de clubes de Europa.

Por el mismo camino de 2025

El último fin de semana, Nico Paz contribuyó -y de cabeza- al triunfo del Como frente a la Fiorentina, donde juega su compañero de selección Franco Mastantuono. El exReal Madrid anotó el gol que supuso el 2-1 para su equipo, que finalmente se impuso por 3-1. Paz, amonestado y reemplazado por Máximo Perrone, jugó 61 minutos. El resultado le permitió a Como escalar hasta el cuarto puesto en la clasificación de la Serie A.

“Por suerte, hoy anoté, pero eso no es lo más importante. Estoy concentrado en disfrutar aquí y darlo todo por mi club. Ahora no pienso en Argentina. Tenemos un partido muy importante de la Champions League por delante”, subrayó entonces Nico Paz sobre el duelo de este miércoles ante el United. Era todo lo que le importaba.

El buen nivel de Paz lo llevó a la selección. En la Albiceleste, el retiro de Lionel Andrés Messi, el hombre de los récords, puede incluso convertirlo en heredero de la camiseta número 10. En los últimos amistosos, por caso, se anotó en el marcador: les convirtió un gol a Bolivia (4-0), Burkina Faso (7-0) y Benín (3-0). Es el comienzo de lo que vendrá: su talento lo convierte en referente -e incluso titular- en el ataque de la selección argentina.