El golazo de Talleres frente a Boca, un misil de Matías Galarza que superó los 2,01 metros de Álvaro Montero

La noche en la Bombonera comenzó con el público muy encendido, no solo por el duelo de este viernes entre Boca y Talleres por el torneo Clausura, sino también por el aliento que los hinchas dieron con miras a la revancha frente a Vasco Da Gama que el conjunto xeneize debe revertir este martes en Río de Janeiro, por una semifinal de la Copa Sudamericana. Pero nadie tenía en los planes el golazo con el que el cuadro cordobés se puso en ventaja.

Sí puede que no sorprenda al presidente Román Riquelme, que habrá visto desde su palco el misil teledirigido que lanzó un futbolista al que buscó hace no demasiado tiempo. A los 10 minutos, Matías Galarza tomó el balón en tres cuartos de campo, trasladó unos metros y, ante la tardía y dubitativa salida de los volantes locales, decidió rematar al arco.

GOLAZO DE GALARZA PARA EL 1-0 DE TALLERES



El mediocampista de la T sacó un tremendo derechazo para abrir el marcador ante Boca.



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La pelota tomó altura y dirección exacta hacia un ángulo superior. Pese a que el arquero Álvaro Montero supera los dos metros de altura, su vuelo y su extensión no lograron evitar lo que terminó siendo una joya, lo mejor de lo que transcurrió del fin de semana en le Clausura. El jugador que pretendió el presidente boquense hace algunos mercados de pases dio la nota ante los ojos del directivo al establecer un 1-0 parcial en favor de Talleres.

Que no duró mucho, por cierto. La alegría de la T no permaneció más de siete minutos, por un gol firmado por Miguel Merentiel, que puso el 1-1 y volvió a levantar los simpatizantes boquenses.

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