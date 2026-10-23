El insólito gol de Nacho Fernández para Gimnasia ante Sarmiento por el Torneo Clausura

En el comienzo de la fecha 14 del Torneo Clausura, este viernes sólo pasaron 13 minutos para que se gritara el primer gol y fue de uno de los más insólitos del año. En La Plata, Ignacio Fernández anotó para Gimnasia después de un blooper entre Mauricio Martínez y el arquero Thyago Ayala, dos de los jugadores de Sarmiento.

En un avance por izquierda, el Lobo buscó llegar al arco rival con un centro hacia el otro sector y todo parecía diluirse cuando Marcelo Torres cabeceó hacia el medio y le quedó en los pies al mediocampista del equipo de Junín. No obstante, Martínez estaba de cara a su propio arco, el control se le fue un poco largo y ante la cercanía de dos futbolistas adversarios tuvo la idea de jugar hacia atrás para Ayala.

Para mal de ambos y de Sarmiento, Torres no dio por perdida la pelota y fue a presionarlos junto a Nacho, que quedó delante de un arquero sorprendido, sin mucho espacio para despejar. Al impactarla Ayala para sacarla del área chica, Fernández ya estaba en su camino, el balón le dio en la boca del estómago y tras el rebote fue directo al fondo de la red.

El blooper de Sarmiento y el gol de Nacho Fernández para Gimnasia

El 1-0 parcial para Gimnasia lo festejaron los hinchas y los compañeros del capitán del Lobo. Segundos después del gol, Nacho cayó derrumbado por el dolor y la falta de aire que le había ocasionado estar en la ruta del remate del guardavalla del Verde, en su frustrado intento de evitar lo que no pudo y se convirtió en la apertura del marcador.

Vaya curiosidad: en ese primer tiempo, Fernández tuvo la oportunidad de aumentar la diferencia en un mano a mano que definió al primer palo y Ayala logró desviar, con gran esfuerzo, al córner.