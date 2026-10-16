El insólito gol que encaminó el hat-trick de Antonio Raimondo, el “capocannoniere” de 22 años que sorprende en Italia

Tres jugadores detrás de una pelota, un arquero que salió desesperado de su área y un delantero que nunca dejó de correr, incluso cuando la jugada parecía perdida. Una sucesión de errores defensivos terminó en un gol insólito, con Antonio Raimondo como principal beneficiado. El atacante de 22 años convirtió un hat-trick en la victoria de Frosinone por 4-2 ante Sassuolo, este viernes, por la séptima fecha de la Serie A, y se transformó en el sorpresivo máximo goleador del campeonato, por encima del argentino Lautaro Martínez.

El encuentro que abrió la jornada en el estadio Benito Stirpe enfrentaba a dos equipos con realidades diferentes. Frosinone comenzó la temporada entre los primeros puestos, mientras que Sassuolo transita la mitad de la tabla, aunque todavía sigue en carrera en la Copa Italia, certamen en el que había eliminado por penales a este rival apenas un mes atrás. Sin embargo, lo que parecía un compromiso más del calendario terminó en una noche de seis goles, errores difíciles de explicar y una actuación individual decisiva.

El marcador se abrió a los nueve minutos, cuando Giacomo Calò aprovechó una pérdida de pelota en la salida del visitante. La respuesta llegó apenas seis minutos después: un pase largo de Darryl Bakola dejó a Domenico Berardi con espacio para correr por la derecha, eludir la salida del arquero Lorenzo Palmisani y establecer el 1-1.

La intensidad no disminuyó. A los 17 minutos, Giorgi Kvernadze volvió a convertir para Frosinone con una volea, pero el árbitro anuló el tanto por posición adelantada. La igualdad duraría poco más, porque entonces apareció Raimondo, el joven delantero italiano nacido en Rávena que se convertiría en el protagonista excluyente de la jornada.

Así marcaba Raimondo su tercer gol en la noche en el estadio Benito Stirpe Alfredo Falcone - LaPresse

A los 26 minutos, el atacante volvió a poner en ventaja a su equipo tras un centro de Calò desde la derecha. La pelota llegó al segundo palo y el número 9 pudo empujarla a la red. Fue el primero de sus tres tantos y el comienzo de una pesadilla para la última línea visitante.

Pero lo más llamativo ocurriría apenas cuatro minutos después. Un pelotazo largo del arquero de Frosinone encontró a Raimondo en posición adelantada, cuando el delantero todavía regresaba hacia su campo. La jugada parecía controlada por Duje Ćaleta-Car, que tenía tiempo y espacio para resolver sin mayores inconvenientes. El defensor central decidió cabecear hacia atrás para entregarle la pelota a Arijanet Muric, aunque su pase quedó demasiado corto.

Lo que siguió fue una escena difícil de imaginar. Ćaleta-Car, Muric y el otro defensor, Cas Odenthal, fueron detrás de una pelota que parecía imposible de perder entre los tres. El arquero se adelantó, calculó mal el recorrido y saltó con la intención de despejar de cabeza. Incluso amagó con utilizar las manos, aunque se encontraba fuera de la superficie en la que podía hacerlo. No consiguió tocarla y la pelota lo superó.

Raimondo, que había continuado la carrera pese a que inicialmente parecía no tener posibilidades de intervenir, se encontró de repente con el arco desprotegido. Controló con el pecho cerca de la medialuna y, sin oposición, definió para establecer el 3-1.

¡REALMENTE INSÓLITO LO DE LA DEFENSA DEL SASSUOLO! El defensor dejó la pelota corta con un cabezazo atrás, el arquero salió lejísimos, falló con el cálculo y todo terminó en GOL de Raimondo para el 3-1 del Frosinone.



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El desconcierto defensivo contrastó con la reacción del visitante, que todavía encontró tiempo para descontar antes del descanso. A los 36 minutos, Kristian Thorstvedt combinó con Sebastiano Esposito, recibió la devolución dentro del área y sacó un remate bajo y cruzado que venció al arquero. Así, un primer tiempo terminó 3-2, con cinco goles y una diferencia mínima que mantenía abierto el resultado.

La segunda etapa comenzó sin modificaciones, pero Frosinone no tardó en recuperar la ventaja de dos tantos. A los 57 minutos, un centro desde la izquierda encontró a Farès Ghedjemis dentro del área. El cabezazo del extremo exigió una buena respuesta de Muric, que consiguió rechazar el remate, aunque dejó la pelota suelta a pocos metros de la línea de gol.

Allí volvió a aparecer Raimondo. El delantero reaccionó antes que los defensores, aprovechó el rebote y empujó la pelota para completar su primer triplete en la Serie A. El tanto también tuvo consecuencias en la tabla de goleadores. El italiano alcanzó los ocho en ocho partidos oficiales de la temporada, siete de ellos en las primeras siete fechas del campeonato. Esa producción lo dejó, al menos momentáneamente, como capocannoniere, con uno más que Donyell Malen y tres de ventaja sobre el delantero argentino de Inter Lautaro Martínez.

La victoria de Frosinone ante Sassuolo

Con el resultado prácticamente definido, el entrenador Massimiliano Alvini dispuso su salida a los 90 minutos. El estadio Benito Stirpe lo despidió con una ovación de pie, en reconocimiento a su primera tripleta en la máxima división del fútbol italiano.