El motivo por el que Racing decidió separar a dos jugadoras del plantel profesional femenino y la actitud de Edwin Cardona y Maxi Romero que enojó a los hinchas

Un domingo de mucha frustración se vivió en el mundo Racing el último domingo. La caída ante River por 2 a 1 que derivó en el título de la Liga Profesional ante Boca se dio de una manera muy dura. Y como para no ser suficiente, en las últimas horas, esta situación derivó en una decisión institucional: dos futbolistas que integran el plantel femenino de La Academia fueron separadas del equipo por festejar el campeonato del Xeneize. Esto se suma al enojo que causó a los hinchas las actitudes que tuvieron Edwin Cardona y Maximiliano Romero en redes sociales.

En un final de campeonato electrizante, Racing tuvo la chance concreta de ponerse al frente en el marcador ante River, pero el penal que Franco Armani le tapó a Jonathan Galván y el tanto de Miguel Borja al cierre del partido que le dio el triunfo al Millonario le sirvieron a Boca. El conjunto Azul y Oro se quedó con el trofeo tras empatar con Independiente y significó el festejo de sus hinchas. Muchos lo hicieron en el estadio y luego se trasladaron al Obelisco de la ciudad de Buenos Aires junto a aquellos que fueron arribando para celebrar.

Lo cierto es que quienes participaron de los festejos en el centro porteño fueron Lourdes Martínez, delantera de 20 años, y Milagros Menna, defensora de 24. Ambas son jugadoras del equipo de fútbol femenino de Racing que por esa actitud, fueron separadas del plantel del conjunto de Avellaneda. Daniel García, quien encabeza la comisión directiva del fútbol femenino del club, fue quien tomó la decisión. Vale destacar que las futbolistas seguirán cobrando el sueldo, pero no se entrenarán junto a sus compañeras.

Lo que desencadenó este conflicto fue la viralización de algunos videos en distintas redes sociales en las que se las ve a Martínez y a Menna en el medio de la celebración de un nuevo título para el equipo de la Ribera cantando canciones de Boca en el centro de la Ciudad de Buenos Aires junto al resto de los hinchas. Todavía no se tomó una decisión con el futuro de las dos, pero podrían rescindirles el contrato antes de la finalización de los mismos.

Pero esto no fue suficiente en el Mundo Racing. Edwin Cardona es uno de los jugadores que está sobre la lupa. El colombiano no tuvo muchos minutos en el equipo de Fernando Gago y en las últimas semanas, por decisión del entrenador, no volvió a ser convocado luego de que diera positivo en un control de alcoholemia. Lo cierto es que otra actitud que generó furia entre los fanáticos de Racing fue el “Me gusta” que le dio en Instagram a un posteo de los festejos de Boca que en el texto dice “Buen día, campeones” desde su cuenta e.cardona10.

Una situación similar sucedió con Maximiliano Romero. El atacante le dio “like” en Instagram a una publicación de un DJ llamado Fer Palacio, que animó la fiesta de la consagración del plantel de Boca. En el posteo, el músico está abrazado a Marcos Rojo y a Darío Benedetto, dos referentes del Xeneize.

