Ronaldinho arma una confusión terrible después de haber criticado duramente al seleccionado de Brasil

Los expresiones de Ronaldinho causaron tanta perplejidad como su posterior justificación. Uno de los últimos campeones del mundo de Brasil, coronado en Japón y Corea 2002, generó un gran revuelo cuando se hicieron públicas sus lapidarias críticas al seleccionado de Brasil que participará en la Copa América de los Estados Unidos.

En las redes sociales se subió una entrevista con duros conceptos del ex-astro de Barcelona sobre el seleccionado que dirige Dorival Junior. Ronaldinho, decepcionado con el nivel futbolístico de Brasil, adelantaba que no lo iba a ver durante la Copa América.

Calificó a este seleccionado como “uno de los peores de los últimos años”. La transcripción de sus opiniones es la siguiente: “Eso es todo amigos, para mí se acabó. Este es un momento triste para los que aman el fútbol brasileño. Se está volviendo difícil encontrar ánimo para ver los partidos. Este es tal vez uno de los peores equipos de los últimos años, no tiene líderes respetables, solo jugadores medianos en su mayoría. Sigo el fútbol desde que era un niño, mucho antes de pensar en convertirme en jugador, y nunca vi una situación tan mala como esta. Falta amor por la camiseta, falta garra y lo más importante de todo: fútbol. Repito, nuestro desempeño ha sido una de las peores cosas que he visto. Es una vergüenza. Por lo tanto, declaro aquí mi abandono. No veré ningún partido de la Copa América y no celebraré ninguna victoria”.

El tenor de las declaraciones de Ronaldinho -noveno, con 33 tantos, en la lista de goleadores históricos de la canarinha- llamó la atención porque no suele ser conflictivo ni abrir frentes para la polémica. Algunos integrantes del seleccionado también se mostraron sorprendidos y salieron a responderle. Durante la conferencia de prensa que ofreció este sábado por la tarde, Raphinha le contestó: “¿La declaración de Ronaldinho? Me sorprende. Hace unos días le escribió a Vinicius para pedirle entradas para nuestros partidos”.

Semanas atrás, Ronaldinho había felicitado a Vinicius, Rodrygo y Militao, los tres integrantes del plantel brasileño, por la obtención de la Champions League con Real Madrid.

Con el correr de las horas, medios brasileños se hicieron eco de otra declaración de Ronaldinho, en el sentido de que sus palabras formaban parte de una campaña publicitaria (se menciona a Rexona) justamente para intentar lo contrario: expectativa y apoyo al seleccionado. No queda en claro cuál es el procedimiento para alcanzar ese objetivo. Trascendió que el malestar en la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) no disminuyó ni con la aclaración de Ronaldinho, pero que de todas maneras no se iban a expedir oficialmente sobre el tema.

Más allá de este enredo, Brasil no llega la Copa América con los mejores pronósticos. Tras el Mundial de 2022, en el que fue eliminado por Croacia en los cuartos de final, comenzó un interinato en la dirección técnica con Fernando Diniz, que simultáneamente entrenaba a Fluminense, último campeón de la Copa Libertadores. Todo esto a la espera de la supuesta llegada de Carlo Ancelotti, con quien los dirigentes decían tener un acuerdo de palabra para que asumiera a mediados de este año, antes de la Copa América.

La gestión de Diniz fue muy pobre en juego y resultados. Brasil está sexto en las eliminatorias para el Mundial 2026. La Argentina le ganó por primera vez de visitante en una clasificación para un mundial. Al mismo tiempo, Ancelotti anunciaba que renovaba su contrato con Real Madrid. Ante las fuertes críticas periodísticas y del medio futbolístico en general por el desmanejo, la CBF nombró como director técnico a Dorival Junior (62 años), que hizo toda su carrera de entrenador en Brasil y hasta fin de 2023 estuvo al frente de San Pablo.

Dorival debutó en marzo último, con un triunfo 1-0 sobre Inglaterra en un amistoso disputado en Wembley. El gol lo marcó el juvenil Endrick, recientemente incorporado a Real Madrid. Desde entonces hubo otros tres ensayos: 3-3 ante España, 3-2 sobre México y 1-1 con los Estados Unidos. El debut en la Copa América será el lunes 24, ante Costa Rica, sin certezas sobre si Ronaldinho será uno de los espectadores.

