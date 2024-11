El mundo del fútbol le rinde homenaje a Diego Maradona a cuatro años de su muerte

Es un recuerdo eterno. El mundo del fútbol lleva grabado su nombre. Indeleble, imposible de dimensionar. Es por eso que cada aniversario de su muerte es una fecha muy especial para el mundo de la pelota. A cuatro años de su desaparición, todos recordaron a Diego Maradona en sus redes sociales, Boca, la selección argentina, Sevilla, Gimnasia, Newell’s, Argentinos, la FIFA... Pero en Nápoles se vivió de una manera muy particular este 25 de noviembre, porque para los napolitanos Diego no murió y lo veneran como a un santo. Por eso Napoli realizó un emotivo homenaje a su máximo ídolo del que participaron los referentes del club italiano.

El presidente Aurelio Di Laurentiis, el entrenador Antonio Conte y el capitán Giovanni Di Lorenzo se hicieron presentes en el mural más famoso de Maradona, pintado en un edificio del Quartieri Spagnoli, el barrio más populoso de la ciudad. Allí, a los pies de ese mural en el que se armó una especie de santuario que es visitado por millones de turistas cada año se realizó un nuevo tributo. Cada uno con un ramo de flores, se acercaron hasta el lugar y dejaron la ofrenda entre tantos otras que hay allí para Maradona y que fueron dejadas por miles de fanáticos que han visitado ese santuario.

El club, a través de su cuenta oficial, recordó a Diego en sus redes sociales con una foto de su paso por el Napoli y la frase: “Forever D10S”. Y el famoso Museo Maradona de Nápoles, propiedad de la familia Vignatti, decidió abrir en forma gratuita, este lunes, bajo la consigna “Traé una flor para Diego”.

Forever D10S ♾️💙 pic.twitter.com/eRGOdRL5pX — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2024

Los medios napolitanos, como Napoli Magazine, reflejaron todas las celebraciones por Diego Maradona y en uno de sus posteos subió el sentido mensajes de uno de sus hijos en Italia, Diego Maradona Jr:: “Llegará un día en el que bailaremos juntos, reíremos y abrazaremos, papá.... será un lugar maravilloso donde ya no tendremos que preocuparnos por esta cruel vida. Solo quiero saber si estás orgulloso de mí, del hombre en el que me he convertido, de cómo estoy criando a mis hijos, de cómo intento luchar contra la gente todos los días. Toma un trago de vez en cuando... No te olvides ¡¡¡Cuidanos siempre!!!”.

Otros de los clubes que tuvo a Maradona como su máxima figura fue Sevilla, que también se acordó de esta fecha tan especial y realizó una publicación con dos fotos de su etapa de jugar con el club y escribieron: “Hoy se cumplen 4 años sin D10S en la tierra. ¡Te echamos de menos, Diego!”. Mientras que la cuenta oficial de X de la FIFA realizó dos posteos, el primero con una foto de Maradona en 1986 con la Copa del Mundo y unos segundos después subieron un video de Diego cantando el himno nacional argentino, pero como fanático de la selección y la frase: “El Diego hincha. Un Maradona espectacular”.

En la Argentina, la cuenta oficial de la selección argentina realizó una serie de posteos para recordar a Maradona. Primero subió una foto con la cara da Diego y el símbolo de la eternidad con un sentido mensaje: “A cuatro años de tu partida, estás más presente que nunca Diego… ¡Cuánto te extrañamos por acá!”. Después volvieron a postear, pero video con la historia del eterno 10 y la frase: “Cuatro años de amor inédito Nunca te olvidaremos, Diego”.

Los clubes del fútbol local también recordaron a Maradona con diferentes publicaciones en su redes sociales. Boca subió una foto de los palcos de la Bombonera y el palco de Diego iluminado acompañado con estas palabras: “Siempre acá”. Mientras que Newell’s subió una foto del eterno 10 con la camiseta del club rosarino y la frase: “¡Siempre Maradona! Te extrañamos, Diez”. Otros de los equipos que se sumó al homenaje es Independiente que en su cuenta de X, publicó una foto de Diego muy joven y unas leyenda muy emotiva: “Diego y la Doble Visera. Viendo a sus ídolos, enfrentándose a ellos e intercambiando sus camisetas. La vuelta ante nuestra gente, la admiración y el respeto mutuos. Para nosotros, serás Eterno”.

Argentinos Juniors,, que se mide hoy este lunes ante Barracas Central en La Paternal, también recordó de una manera muy especial a Diego. En la cuenta Museo Estadio Diego Armando Maradona, subió un video del día de su muerte y unas palabras muy sentidas de aquel 25 de noviembre de 2020: “Una pandemia no iba a evitar que aquel 25 de noviembre la gente de #AAAJ te diera su cariño una vez más. Por eso hoy, a 4 años de tu paso a la inmortalidad, te recordamos como más nos gusta, haciendo sonreír a esa pelota que tan feliz nos hizo siempre”.

🔟 Una pandemia no iba a evitar que aquel 25 de noviembre la gente de #AAAJ te diera su cariño una vez más ❤️



🗓️ Por eso hoy, a 4 años de tu paso a la inmortalidad, te recordamos como más nos gusta, haciendo sonreír a esa pelota que tan feliz nos hizo siempre ⚽ pic.twitter.com/m9hDvavu0E — Museo - Estadio Diego Armando Maradona (@MuseoAAAJ) November 25, 2024

LA NACION