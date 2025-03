Carlos Bilardo cumple 87 años: un festejo privado y el recuerdo de sus jugadores y de los clubes que dirigió

Carlos Salvador Bilardo, leyenda del fútbol argentino, está cumpliendo 87 años este domingo. Ídolo de Estudiantes de La Plata y director técnico del seleccionado argentino que ganó la Copa del Mundo en México 1986 (y finalista de Italia 1990), celebra junto a su familia, algo que no acostumbró hasta los 80 ya que, por lo general, le escapaba a las celebraciones.

“No le gustaba, no. No hacía fiestas, no hacía un carajo. Se iba, desaparecía, no le gustaba. Pero ahora está encerrado en la casa: Navidad, Año Nuevo... Mi cumpleaños también la pasamos juntos”, contó su hermano, Jorge, en Clarín. Desde 2018 el Narigón Bilardo padece el síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurodegenerativa relacionada principalmente con la progresión de la edad.

En 2024, el posteo de campeones del mundo de México 86 con Carlos Bilardo

Periódicamente, el Doctor Bilardo recibe en su casa la visita de amigos que le regaló el fútbol. Muchos de los jugadores que dirigió durante el Mundial de México 1986 se ponen de acuerdo y lo visitan en grupo. Eso mismo ocurrió este domingo. Oscar Ruggeri, Jorge Luis Burruchaga, Oscar Garré, Luis Islas y Ricardo Giusti visitaron al exentrenador y le cantaron el feliz cumpleaños, con una torta incluida. También participaron Gloria, la esposa de Bilardo, y Carlos Pachamé. Además, le obsequiaron una camiseta de la selección argentina con distintas dedicatorias: “¡Feliz cumple, maestro!” .

Esos mismos exjugadores, además de Sergio “Checho” Batista y Carlos “Chino” Tapia, son los que generalmente visitan a Carlos.

“Ayer, hoy y siempre”

El año pasado, Bilardo recibido la visita de Néstor Lorenzo, director técnico de la selección colombiana y quien fue una suerte de “alumno” del Doctor en el fútbol. Lorenzo lo fue a ver unos días después de la final de la Copa América 2024 y le regaló una camiseta firmada del seleccionado cafetero, además de tomarse una foto y compartirla. También estuvo presente Miguel Ángel Lemme, exfutbolista que fue dirigido por Bilardo en Estudiantes y parte de su cuerpo técnico cuando Carlos dirigió a Sevilla.

“Es el equipo del Narigooón”

El festejo de viejas glorias de Estudiantes con Carlos Bilardo

Bilardo está al cuidado de su familia, en especial de su hija Daniela, y continúa viendo partidos de fútbol por TV. Los fanáticos del fútbol siempre están alerta respecto a su estado de salud.

“Un legado eterno. Hoy cumple 87 años Carlos Salvador Bilardo, uno de los grandes exponentes de la filosofía Pincharrata, multicampeón como técnico y jugador. ¡Feliz cumpleaños, Doctor!”, publicó Estudiantes en sus redes sociales.

Un legado eterno 🇦🇹



Hoy cumple 87 años Carlos Salvador Bilardo, uno de los grandes exponentes de la filosofía Pincharrata, multicampeón como técnico y jugador. ¡Feliz cumpleaños, Doctor! 🥂 pic.twitter.com/nPT3tmJ8aP — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) March 16, 2025

Sevilla también hizo una publicación virtual: “Hoy es el cumpleaños del gran Carlos Salvador Bilardo. ¡Muchas felicidades, profe!”. Acompañó el texto con una foto de Bilardo y Diego Maradona, de los tiempos en los que coincidieron en el conjunto español.

🎂 Hoy es el cumpleaños del gran Carlos Salvador Bilardo 🇦🇷❤️



🥳 ¡Muchas felicidades, profe! 🎁 pic.twitter.com/fYZKqpXlbi — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 16, 2025

A nivel clubes, su carrera dentro de la cancha está asociada a equipos como San Lorenzo -donde debutó en 1958- y Estudiantes de la Plata, en el que fue uno de los protagonistas de la histórica consecución del Campeonato Metropolitano de 1967, las Copas Libertadores de 1968, 1969 y 1970, así como el campeonato del mundo ante el Manchester United en 1968. Como DT llevó al Pincharrata a obtener un nuevo título de Primera División en 1982, y se retiró dirigiendo a este mismo club en 2004. Entre 1982 y 1990 fue el entrenador de la selección nacional, dejando una huella indeleble.

Luego de su retiro como DT, fue analista deportivo en distintas cadenas televisivas y tuvo un paso por la función pública como Secretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires entre 2007 y 2008. Ese mismo año comenzó a trabajar en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), donde fue director de selecciones nacionales hasta 2014.

