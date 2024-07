El nuevo Boca: lo que tiene, lo que le falta y lo que podría perder en este mercado de pases

Escuchar

El 20 de junio pasado, mientras la Selección Argentina iniciaba con una victoria su camino en la Copa América de Estados Unidos, se cumplieron 17 años de la última Copa Libertadores conseguida por Boca. Con ocho goles y seis asistencias, Juan Román Riquelme fue la gran figura de aquel sólido equipo de Miguel Russo que aplastó a Gremio de Porto Alegre por un global de 5 a 0 en la serie decisiva. Desde entonces, el Xeneize participó de otras 12 ediciones del torneos continentales más importante a nivel clubes y no pudo repetir el logro. Cuatro de ellos fueron con Riquelme al frente del Departamento de Fútbol: 2020 (semis), 2021 (octavos), 2022 (octavos) y 2023 (subcampeón). En 2024 Boca no se clasificó a la Libertadores, aunque sí avanzó al repechaje de la Copa Sudamericana, que lo tiene, a pesar de algunos flojos rendimientos futbolísticos, como uno de los grandes favoritos al título. Por ese motivo, el ídolo y actual presidente decidió apostar fuerte en el mercado de pases, reforzar el plantel de Diego Martínez y sentar las bases del equipo con vistas a las fases finales de la Sudamericana y a una probable clasificación a la Libertadores del próximo año.

Gary Medel, Tomás Belmonte, Brian Aguirre y Milton Giménez fueron los primeros jugadores en sumarse a los trabajos en Ezeiza. Medel lleva tres semanas practicando junto al grupo y, pese a estar anunciado como titular, no pudo jugar por la Copa Argentina por cuestiones burocráticas. El chileno de 36 años, que fue compañero de Riquelme entre 2009 y 2010, rescindió contrato con Vasco da Gama (le quedaban seis meses) y firmó con Boca hasta diciembre de 2025.

La bienvenida del plantel de Boca a Gary Medel, el primer refuerzo para Diego Martínez de cara al segundo semestre de 2024 Prensa Boca

Martínez visualiza a Medel como volante central, sobre todo a partir de la convocatoria de Ezequiel Fernández a la selección olímpica de Javier Mascherano y frente a la posibilidad de que Equi continúe su carrera en Europa tras su participación en el torneo de París; aunque el Pitbull conoce muy bien el puesto de marcador central y hasta puede desenvolverse como stopper por la derecha. La idea de Riquelme es que Medel sea una voz de peso para sus compañeros tanto dentro como fuera de la cancha, a pesar del frondoso prontuario de actos de indisciplina protagonizados por el ex Sevilla, Inter y Bologna.

Belmonte es otro viejo anhelo de Riquelme por el que Boca desembolsó una importante suma de dinero. El Xeneize adquirió el 50% del futbolista en 3.000.000 de dólares, casi el mismo monto que había pagado Toluca: 5.000.000 por el 80%. Al igual que Pol Fernández, quien abandonará el club en diciembre, Toto puede jugar ocupar varias posiciones del mediocampo xeneize: interno por derecha, doble 5 o como único volante central. Cerca de Riquelme le ven cualidades similares a las del primer Sebastián Battaglia, un jugador con dinámica y lectura de juego que combina buen pie, pierna fuerte y llegada al gol. El sábado, en un amistoso informal frente a Argentinos Juniors, Medel y Belmonte se repartieron el círculo central.

Belmonte sonríe, durante su revisión médica antes de sumarse a Boca (Twitter @BocaJrsOficial)

Los últimos dos pasajeros en subirse al barco de Diego Martínez fueron los delanteros Brian Aguirre y Milton Giménez. El primero, de 21 años, proviene de Newell’s y es la gran apuesta de Boca en el mercado de invierno, ya que abonará 5.000.000 de dólares por el 80% del pase. Pese a que Exequiel Zeballos dejó atrás la lesión ligamentaria e inició la pretemporada a la par del grupo, otros tres extremos del plantel cuentan con posibilidades reales de abandonar la institución: Luca Langoni (buscado por el New England de la MLS), Norberto Briasco y Lucas Janson, por quienes también se escuchan ofertas.

Aguirre juega de extremo por las dos bandas y disputó de gran forma el Sudamericano Sub 20 y el Mundial juvenil de 2023. Su nivel en la Lepra fue de mayor a menor, aunque en eso mucho tuvieron que ver las lesiones y la posición en que lo utilizó durante varios partidos Gabriel Heinze, casi como un carrilero. Un delantero joven y con potencial, aunque con poca capacidad de gol: apenas cinco en 71 partidos, con cuatro asistencias.

Aguirre y Giménez, durante su primer día de entrenamiento en Boca

En su presentación oficial, Aguirre mostró ganas de ponerse la camiseta y se postuló incluso para jugar como volante. “Primero tengo que hablar con el técnico a ver dónde me va a querer usar, pero he jugado también de volante cuando estaba en la Reserva de Newell’s, muchas veces lo hice por afuera”, contó con vistas al partido del 17 de julio ante Independiente del Valle de Ecuador, por los 16avos de final de la Copa Sudamericana.

Giménez, por su parte, tenía todo cerrado con San Lorenzo, pero plantó al conjunto de Boedo para ponerse la camiseta de Boca. Con Darío Benedetto a punto de sellar su salida, el ex Atlanta, Midland, Comunicaciones, Central Córdoba, Necaxa y Banfield será una pieza más de recambio en el ataque.

📽 #DesdeAdentro: la intimidad del primer día y la presentación de Milton Giménez y Brian Aguirre como nuevos refuerzos de Boca. pic.twitter.com/f7M4kJP8dc — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 8, 2024

¿Qué falta, entonces, de acuerdo a la lectura de Diego Martínez? Un jugador que conecte líneas y que pueda ser variante de Kevin Zenón, otro de los futbolistas convocados a los Juegos. En ese sentido, el nombre que pica en punta es el del ex Argentinos Matías Galarza, quien no viajó a la pretemporada con el Genk de la liga belga y ejerce presión para lograr la transferencia. El Xeneize ofreció 3.000.000 dólares por el 50% del pase, mientras que los europeos pretenden 2.000.000 más por el mismo porcentaje. De no prosperar lo de Galarza, los dirigentes manejan como opciones a Claudio Aquino, quien que no renovará su contrato con Vélez Sarsfield, y Benjamín Rollheiser, quien ya sonó en Boca en agosto de 2023 y podría salir a préstamo desde Benfica de Portugal, uno de los cuatro clubes europeos interesados en Equi Fernández. Lo de Giuliano Galoppo se enfrió en los últimos días tras no llegar a un acuerdo en el salario del jugador, que estaría percibiendo un sueldo similar al de Edinson Cavani en Boca.

Por lo pronto, el Xeneize ya liberó el cupo de extranjero que deseaba con la cesión sin cargo de Jan Hurtado a Goianiense y analiza para qué futbolista destinará ese cupo. Una posibilidad viable es la del chileno Carlos Palacios, quien estuvo a un paso de ser refuerzo en enero y también desea jugar en la Argentina. La dirigencia elevará una oferta a Colo Colo y, de no destrabar su salida, analiza costear la cláusula de 4.500.000 de dólares para que el delantero logre la libertad de acción. Eso sí: en ese caso, Boca debería abonar el 100% del dinero en un solo pago.

En defensa, todo indica que Aaron Anselmino permanecerá al menos seis meses en el plantel antes de su transferencia al Chelsea y que Boca desistirá de contratar otro zaguero. De todos modos, es posible que invierta en un marcador de punta por derecha, ya que Lucas Blondel recién estará en condiciones de reaparecer a partir de 2025. Boca consultó condiciones por Juan Barinaga (de Belgrano) y Federico Vera (Unión), aunque no ofertó por ninguno de los dos.

La prioridad ahora pasa por el volante creativo. Y por terminar de darle forma a un plantel obligado a conseguir otro título.