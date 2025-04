Gallardo evitó el pesimismo luego del empate de River por la Copa Libertadores: “No me voy a dejar contagiar por la negatividad”

Por momentos, fue como volver a los tiempos de la pandemia: un Monumental vacío, sin alma, sin impulso. River volvió a empatar, esta vez 0 a 0 ante Barcelona de Guayaquil, y dejó pasar una nueva chance de acomodarse en la Copa Libertadores. Marcelo Gallardo, sin embargo, eligió quedarse con el vaso medio lleno.

“Me iría preocupado si el equipo no hubiera tenido el control del partido o no hubiese generado situaciones”, sostuvo el DT no bien se sentó frente a los micrófonos. Y repitió, como para que no quedaran dudas: “Nos faltó el gol. Esto se gana con goles y nos faltó la contundencia”.

Los números no lo desmienten: 70% de posesión, 17 remates, siete al arco, un penal errado por Driussi. Lo intentó por todos lados, pero el arco rival se mantuvo cerrado. Como tantas otras veces.

El Muñeco, que en el último tiempo se parece cada vez más a una mezcla entre DT, psicólogo de plantel y motivador general, no se guardó nada. “Erramos un penal y tuvimos seis o siete situaciones claras de gol con juego. No es que no hubo juego. Me iría preocupado si no hubiera visto eso”, argumentó, con tono pausado y mirada firme.

Y como ya es costumbre, dejó su perlita. Una especie de arenga... para los periodistas: “Duele el resultado, es amargo, y nosotros somos los más amargados. Pero vengo acá y los veo cabizbajos. Parece que les tengo que levantar el ánimo a ustedes”. Pausa, sonrisa pícara: “La próxima vengo con más energía todavía”.

Gallardo no se despega de su idea. Aún en medio de la irregularidad de un equipo que no termina de convencer, sigue creyendo. Y lo transmite: “Estamos en la búsqueda de representar a nuestros hinchas, es una búsqueda permanente en la que no podemos dejar de insistir. Esa representación significa muchísimo”.

El empate, es cierto, dolió. Pero para el entrenador, hay una construcción que no se puede interrumpir. Aunque admite que la racha de triunfos que esperaban nunca llegó: “Ahí claramente estamos en deuda. No pudimos agarrar esa racha ganadora que hubiésemos querido. A veces no jugás bien y ganás igual. Nosotros, incluso sin jugar mal, no logramos encadenar victorias consecutivas”.

El penal fallado por Driussi fue otro de los puntos que no pudo pasar inadvertido. Montiel, teóricamente el encargado, no lo pateó. ¿El motivo? “Fue un tema de los jugadores”, respondió con diplomacia. Puertas adentro, seguramente se hablará de eso.

En medio del sabor amargo, Gallardo también se tomó un momento para destacar al colombiano Kevin Castaño. “Se adaptó, entra, juega, se asocia, nos da fluidez en el juego, control... En estos partidos lo hizo bien para su llegada reciente. Nos va a seguir dando lo bueno que viene mostrando”.

Si algo viene marcando este River en lo que va del año, es su dificultad para convertir. Ni de penal. Anoche fue Driussi, pero antes también fallaron Borja y otros. La falta de contundencia es alarmante. Y el propio Gallardo lo sabe: “Eso se mejora con confianza, con mejores decisiones. Para eso se trabaja y se entrena”.

Pese a su habitual serenidad, hubo un dejo de frustración en sus palabras. Porque la sensación es que el equipo genera, pero no concreta. “Hoy generamos dos o tres situaciones muy buenas de cara al arco y no pudimos convertir. Eso ya se empezará a cortar, tenemos que tomar mejores decisiones y que el arco se nos abra un poco más”, afirmó, con algo de esperanza.

Y aunque las dudas crecen afuera, puertas adentro el mensaje no cambia. “Hay que seguir acompañando a los futbolistas que no están en su mejor nivel. Confío en que lo van a estar. Hay que seguir en esa búsqueda permanente”.

