El poderoso Bayern Munich atraviesa la clase de crisis que siempre era de los demás: eliminaciones, peleas internas y pedidos de renuncia

Un equipo que en menos de un mes queda eliminado de dos copas, resigna el primer puesto de la liga local, con un director técnico que ve fundidos físicamente a sus jugadores y un presidente, otrora gloria del club, al que le piden la renuncia. Esta tipo de crisis son frecuentes en el fútbol, pero lo que resulta una fuerte novedad es que le suceda a Bayern Munich, cuya fortaleza, futbolística e institucional, siempre lo mantenía inmune a esta seguidilla de adversidades.

El gigante bávaro atraviesa por una crisis inédita, profundizada este sábado por la derrota 3-1 de visitante ante Mainz. La caída le costó el liderazgo de la Bundesliga, ahora ocupado por Borussia Dortmund, que goleó 4-0 a Eintracht Frankfurt. Quedan cinco fechas y Bayern corre el riesgo de que se interrumpa su hegemonía de una década, con diez títulos consecutivos.

Thomas Tuchel asumió a fines de marzo, en reemplazo del despedido Julian Nagelsmann, y tuvo un debut auspicioso, con un 4-2 en Der klassiker ante el Dortmund. Con esa victoria había recuperado el primer puesto. Pero las cosas no tardaron en torcerse. Inmediatamente le siguió una eliminación en la Copa de Alemania tras perder 2-1 ante Friburgo.

La derrota d Bayern Munich que le costó el primer puesto

El calendario se le puso más arduo con la serie ante Manchester City por los cuartos de final de la Champions League. Con la conducción de Nagelsmann, Bayern tenía un pleno de ocho victorias (las seis de la etapa de grupos y las dos de los octavos de final), pero el equipo de Pep Guardiola fue un obstáculo insalvable. La llave quedó prácticamente sentenciada en la ida, con el 3-0 en el Etihad Stadium. El 1-1 en el Allianz Arena apenas si amortiguó el golpe.

Esos dos encuentros le dejaron a Bayern un par de recuerdos mortificantes. Uno, la pelea entre Leroy Sané y Sadio Mané, con insultos y un golpe del senegalés en el rostro del alemán. Mané recibió una sanción económica y fue excluido del encuentro ante Hoffenheim por la Bundesliga. La otra pesadilla fue el pésimo rendimiento defensivo de Dayot Upamecano, que regaló un gol en cada cotejo, además de cometer un penal.

Por primera vez en la temporada, Bayern acumula cuatro partidos sin triunfos. Este sábado, Tuchel visitó al equipo en el que se convirtió en el mejor entrenador de la historia: dirigió a Mainz durante 170 cotejos entre 2009 y 2014. Bayern se puso en ventaja con un gol de Mané a los 29 minutos del primer tiempo. La debacle llegó en el segundo período, cuando recibió tres tantos en 14 minutos, entre los 20 y 34.

El presidente de Bayern Munich, Oliver Kahn, dijo que no va a renunciar pese al cuestionamientos de los hinchas DANIEL ROLAND - AFP

Tuchel hizo un preocupante diagnóstico, que no deja de ser una crítica al estado físico que trae el plantel: “No tenemos energía, no sé por qué. Es muy difícil. El equipo parece que hubiera jugado 70 partidos esta temporada. No estamos despiertos, estamos agotados”.

Los próximos siete días serán los primeros sin partido entresemana desde que asumió Tuchel, que les dará descanso a los jugadores domingo, lunes y martes. Según informó el diario Bild, el director técnico pretende que los futbolistas “se despejen” para la recta final de las cinco fechas, con el cotejo del próximo domingo ante Hertha Berlín como compromiso más inmediato.

La goleada de Borussia Dortmund para ser líder

El malestar de los hinchas, con pedido de renuncia, alcanza al presidente Oliver Kahn, exarquero del club durante 14 años. Se le cuestiona el momento en el que decidió echar a Nagelsmann y que la apuesta por Tuchel no haya mejorado lo precedente. Kahn defendió su gestión: “Tuchel es la última persona de la que tenemos que hablar. Lo está intentando todo para sacar a los chicos adelante. No voy a dimitir. Mi único objetivo es poner fin a la temporada con el título de liga y luego volver a planificar la nueva temporada”.

A Bayern solo le queda la Bundesliga, en la que llegó a llevar nueve puntos de ventaja. Hoy corre desde atrás, con la incertidumbre que siempre era de sus rivales, nunca suya.

Thomas Tuchel da una indicación durante el partido que terminó en derrota de Bayern ante Mainz, su antiguo equipo DANIEL ROLAND - AFP

