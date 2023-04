Martín Demichelis reveló la reacción de Evangelina Anderson cuando surgió la posibilidad de ser el DT de River

escuchar

En una entrevista radial, Martín Demichelis, director técnico de River, explicó los motivos que lo llevó a tomar la decisión de abandonar Alemania, donde dirigía las inferiores del Bayern Munich, para adentrarse a un mundo diferente, dentro de la burbuja del fútbol argentino y sus exigencias.

Tras la salida de Marcelo Gallardo, el principal apuntado por la dirigencia millonaria fue Demichelis, quien no dudó un instante, según su testimonio, en armar las valijas y retornar a su país de origen. Sin embargo, explicó que la decisión debió ser consensuada con Evangelina Anderson, su esposa, quien planificó una vida en el Viejo continente y mantuvo sus dudas hasta último momento de retornar a la Argentina.

“Cuando River decidió que yo sea el entrenador, nunca lo dudé. Cuando Gallardo se fue y dentro de los que se barajaban en los medios públicos, mi mujer me decía ‘no te vas a meter en ese quilombo’. Me decía que estaba loco. Pero le dije que me acompañara a esa locura monumental. No había duda. El cambio de vida es muy brusco para mis hijos y mi familia, pero para mi River es todo, lo es para Bastian, para mi mujer, y me da placer trabajar con gente conocida”, explicó, con argumentos, el DT Millonario en el programa Sacá del Medio por Radio Continental.

Martín Demichelis y Evangelina Anderson una pareja que debió reinventarse tras volver a la Argentina

En una clara muestra de afecto al club de Núñez, del cual es hincha, Demichelis aceptó el reto, pese a la mirada reacia de Evangelina Anderson: “Con mucha gente que sostiene su lugar desde cuando yo estaba, los utileros que se desviven para que el jugador tenga todo bien. En River soy feliz. Esperemos que el rendimiento perdure: ver a la gente irse feliz del Monumental no tiene precio”, soslayó.

A pesar de la advertencia, Demichelis remarcó que Evangelina “aceptó el cambio de vida” por regresar al país y explicó cómo era sus pasatiempos en el país teutón: “Nosotros teníamos mucha calidad de tiempo juntos en Europa y acá poco. Ella es mi bastón, no podría tomar una decisión sin mi apoyo familiar, es todo de ella”.

A su vez, agregó: “Lo disfruto con mi grupo de amigos, con mi cuerpo técnico que tiene un nivel humano increíble. Disfruto ser entrenador de River. Me levanto feliz para ir al River Camp, para investigar, y contento todos los días aun sabiendo que vamos a tener derrotas y momentos complicados”.

Por último, en el plano futbolístico, el exjugador del Málaga, explicó el momento actual de River, quien lidera la Liga Profesional y consiguió un resonante triunfo ante Sporting Cristal por Copa Libertadores: “Teniendo tantos buenos jugadores y un plantel tan amplio, siempre el jugador que no arranca está descontento, pero manejándome con respeto y sinceridad, el futbolista, a la larga, no te digo que lo termina aceptando, pero prácticamente no pudiendo reprochar nada. Yo fui jugador, las explicaciones al suplente nunca lo contentan. Pero trato hacer desde la honestidad y la sinceridad lo más normal posible. Dentro del enojo que tienen que tener esos jugadores, tienen que ponerse a entrenar para doblegar esfuerzos para cuando les toque”.

LA NACION