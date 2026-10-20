El presidente de Almirante Brown defendió a Claudio Tapia y Luciano Nakis con una fuerte frase

El presidente de Almirante Brown, Maximiliano Levy, uno de los dirigentes del ascenso afines al presiente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, lo defendió respecto al video en el que se ve al prosecretario de la asociación secándole la nuca con una toalla. Además, se mostró a favor de que LPF Play -la aplicación a través de la cual se televisan los partidos de la segunda categoría- le cobre a los usuarios y respaldó al arbitraje argentino.

La secuencia se dio durante una entrevista en el canal de streaming AZZ, donde se le consultó a Levy qué opinaba sobre el video en el que se ve a Luciano Nakis, prosecretario de AFA y candidato a presidente de Independiente, secándole la nuca a Tapia con una toalla.

“También sé lo que es Nakis. Es un pibe que por salir campeón del mundo y que a la Argentina le vaya bien aguanta, se rompe el ort... y está, y pierde a su familia. Y todo eso lo están disfrutando todos esos chicos que están acá”, sostuvo y añadió: “Yo mañana le seco las bolas a Tapia con una toalla si tengo que salir campeón del mundo”.

"Yo por ganar, por salir Campeón del Mundo, le seco las bolas a Tapia"



🗣️@maxilevy19, presidente de Almirante Brown, sobre Luciano Nakis y los títulos que logró la Selección Argentina bajo la actual dirigencia de la AFA.#Azzenso pic.twitter.com/zdUY4US8Xb — AZZ (@azzenstream) October 19, 2026

Además, continuó: “Yo en el fútbol era mala palabra. Llegué como presidente de Almirante Brown, me catalogaron como barrabrava, me pusieron derecho de admisión al otro día de ganar las elecciones en mi club, y el único que me dio una mano fue el Chiqui Tapia. A mí que me digan ‘secanuca’ me da lo mismo. Yo sé lo que soy”.

El episodio original ocurrió durante la Copa América 2024, que se disputó en Estados Unidos. En aquella ocasión, durante la semifinal entre la Argentina y Canadá, una cámara de televisión captó al propio Nakis secándole la nuca a Tapia mientras el dirigente seguía el partido desde un palco. El video se multiplicó en las redes sociales y dio origen a una gran cantidad de memes y comentarios.

Sin embargo, la imagen le causó gracia a Tapia, quien más tarde bromeó sobre lo sucedido. Primero publicó una foto junto a Nakis con una toalla sobre la cabeza y luego explicó que atravesaba un cuadro de fiebre y malestar por las altas temperaturas. “No me quería perder el partido. Luciano Nakis estuvo ahí para acompañarme. Esto también es la Selección”, escribió para explicar la situación.

Maximiliano Levy, junto con Tapia y Toviggino

Dos años después, tras la semifinal entre la Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026, Tapia volvió a ironizar sobre aquel episodio. En este caso, mientras Lionel Messi daba una entrevista, el presidente de la AFA apareció caminando con la pelota del partido bajo el brazo y un colaborador detrás suyo, y apenas pasó junto al capitán, decidió recrear una imagen que ya forma parte del folclore alrededor de su figura. “Mirá Leo, me secan la nuca”, le comentó.

La defensa al arbitraje y la televisación

En otro tramo de la entrevista, Levy se refirió a dos cuestiones que generan malestar en los hinchas de equipos del ascenso: los arbitrajes y la televisación. En este sentido, el presidente de Almirante Brown indicó que los fallos de árbitros son errores y no arreglos de partidos y, respecto a las transmisiones, defendió que se cobre a los usuarios.

“¿Le voy a echar la culpa a Tapia? No estaba en la casa programando los partidos. Eso es tema del boludo de LPF que tiene que poner el pack individual y el familiar. Nosotros necesitamos la plata", explicó sobre una medida reciente de la AFA de, a pocas fechas del final del torneo de la Primera Nacional, cobrarle a los usuarios que quieran ver los partidos.

"Yo tengo la posibilidad en el entorno que estoy de poder decir lo que quiera. Yo puedo decir 'LPF Play es una poronga'"



"Las cosas tienen que ser más sencillas. 15 mil pesos por mes para ver 50 partidos no es loco ni erróneo. Lo que sí, si vos tenés Netflix, lo tenés en cuatro… pic.twitter.com/WNa5LOvvRs — AZZ (@azzenstream) October 19, 2026

De todos modos, sí cuestionó que no existan packs familiares: “Las cosas tienen que ser más sencillas. 15 mil pesos por mes para ver 50 partidos no es loco ni erróneo. Lo que sí, si vos tenés Netflix, lo tenés en cuatro televisores en tu casa”.

Por otro lado, respaldó a los jueces del torneo, quienes son cuestionados por los hinchas de varios equipos. “[a los entrevistadores] ¿Ustedes cuando relatan no se equivocan de jugadores? Los árbitros son humanos", expresó.