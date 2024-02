escuchar

Cuando comenzó la pandemia del coronavirus, en 2020, Franco Mastantuono tenía apenas 12 años. Ni soñaba con escribir su nombre en los libros: se trata del segundo futbolista más precoz en jugar un partido desde el inicio con la camiseta de River, sólo detrás de Omar Rossi. Y el 2-0 frente a Barracas Central en la cancha de Lanús hizo que el jovencito nacido en Azul -la ciudad de Matías Almeyda- fuera el titular más joven de todos los tiempos en ganar un encuentro con el equipo millonario. Todo, en apenas 68 minutos de fútbol.

La cantidad de bajas en la sala de máquinas de River (Matías Kranevitter, Agustín Palavecino, Manuel Lanzini, Gonzalo “Pity” Martínez), sumada a la ausencia de Claudio “Diablito” Echeverri (con el seleccionado Preolímpico en Venezuela), más la sobrecarga muscular de Facundo Colidio -se lesionó en el 1-1 contra Argentinos Juniors en el Monumental- le abrieron a Mastantuono la puertas de la titularidad. El chico no defraudó: encaró por todos lados, buscó el arco, dejó jugadas con su sello distintivo -el del talento innato- y estuvo a punto de convertir su primer gol tras un slalom de izquierda a derecha que terminó con un zurdazo cruzado, ante el que Sebastián Moyano, arquero del Guapo, debió dar rebote. El colombiano Miguel Borja estuvo muy cerca de extraer petróleo de esa jugada.

Agustin Ruberto festeja su primer gol oficial con la camiseta de River: fue el 2-0 del equipo millonario ante Barracas Central Osvaldo Fanton - Télam

Mastantuono “deslumbró” al cuerpo técnico de River con sus gambetas, su panorama y su capacidad de romper líneas durante la pretemporada. “Un chico con una gran proyección, un gran futuro. Muy hincha de River, el ADN lo lleva en su corazón. Nos va a dar mucho. A pesar de sus 16 años, está muy maduro, tiene mucha personalidad, está realmente preparado ”, dijo Martín Demichelis luego del debut en la Copa de la Liga, el insípido empate 1-1 con Argentinos en el Monumental. Antes del partido con el Bicho, y tras un mercado de pases que hasta aquel momento sólo había aportado la llegada de Nicolás Fonseca, los hinchas millonarios se impacientaron. Si bien colmaron el estadio en el primer encuentro de la temporada, muchos se preguntaron si los Mastantuono, Ian Subiabre y Agustín Ruberto estaban realmente aptos para competir en la elite. O si precisaban un golpe de horno en la Reserva. El partido con Barracas Central pudo terminar de convencerlos.

Demichelis, en cambio, ya estaba convencido hace rato. Insumió un año en ver los partidos de la generación que viene. Y no dudó a la hora de promoverlos. “Es muy esperanzador. Agustín -Ruberto- incluso se expresó en la red. Me emociona como entrenador darles oportunidades a chicos y que vayan sumando experiencia”, dijo el DT tras el triunfo millonario en la cancha de Lanús. Y agregó, sobre los juveniles que dieron un paso adelante en la pretemporada y que comienzan a mostrar sus aptitudes en la primera de River: “Todo el año pasado nos hemos ocupado de mirar abajo. Está con nosotros Tobías Leiva y jugó la mayoría del año en Cuarta. Lo hacemos de forma conjunta con la institución. Ian Subiabre, Mastantuono, pusieron sus prestaciones en el Mundial y decidimos que estén en la pretemporada. Si Ramón (Díaz) no hubiese confiado en mí en su momento, hoy no sería profesional. A mí me gusta darles la confianza a los chicos, están copiando a los grandes. Y, cuando estén todos de vuelta, intentaremos seguir aprovechando la mixtura de profesionales y jóvenes ”, completó el entrenador de River.

Franco Mastantuono, en acción frente a Barracas Central X @RiverPlate

Entre los ausentes hubo uno que quiso acompañar a su manera a sus compañeros. Luego de asustar a todos por un dolor en el pecho durante el partido ante Chile en el Preolímpico de Venezuela, el “Diablito” Echeverri acudió a las redes sociales para felicitar a su compañero Ruberto por su primer gol en primera. “¡Vamos, Agus!” , se leyó en el perfil de Instagram del chaqueño, que supo compartir inferiores con el delantero, Botín de Oro en el último Mudial Sub 17, disputado en Indonesia.

Blindado por la dirigencia -si algún club quiere llevárselo tiene que pagar 30 millones de euros- Ruberto convirtió ante Barracas Central luego de empalmar la pelota en la puerta del área. Típica definición de 9, el manual del goleador. “Desde chico estoy peleando por esto y poder hoy estar acá. En mi segundo partido convertir y poder ayudar al equipo es un orgullo muy grande”, dijo Ruberto en ESPN Premium tras la victoria ante el Guapo. Y confesó, pleno de inocencia juvenil: “Rebota uno mal de ellos, recupera Rodri (Aliendro), me la da para adelante, miré al arco de frente y pegué, ya está, je”. Además, Ruberto contó su historia con los colores de River: “Llegué en el 2012 al club, a través de un compañero que en ese momento estaba. Me llevó él a esa prueba, entrené dos o tres días y me dijeron había quedado. Mi vieja se puso muy feliz y mi papá también ”.

Sant’Anna se hace la revisión y será el segundo refuerzo

El uruguayo Agustín Sant’Anna (26 años, lateral derecho), se realiza este jueves los exámenes físicos para convertirse en el segundo refuerzo de River. Ex jugador de Defensor Sporting, en su país, fue desconvocado para jugar con Defensa y Justicia el miércoles ante Platense porque su pase ya había sido acordado entre los dirigentes del Halcón y del equipo de Núñez. Serán US$ 3 millones por el 85% de la ficha del jugador, que está llamado a resolver los problemas de River en el costado derecho de su defensa.

El viernes, entonces, sería el día de Rodrigo Villagra. El mediocampista se someterá a las pruebas de rigor para estampar su firma en los contratos y transformarse en la tercera incorporación de River. Talleres de Córdoba, su ex club, recibirá cerca de US$ 9 millones por el pase del jugador, hincha fanático del Millonario desde chiquito. Se espera que de inmediato se ponga a las órdenes de Demichelis y que aporte competencia para un mediocampo que cuenta con Matías Kranevitter, Aliendro y el uruguayo Fonseca.