Demichelis y los juveniles de River: de su historia con Gallego a la situación de Mastantuono

“Si Américo Rubén Gallego hubiese seguido, nunca habría jugado en la primera de River. Nunca”. La frase es de Martín Demichelis, exfutbolista y actual entrenador del equipo millonario. El defensor, aunque formado como número 5, tenía 20 años y se encaminaba a los 21 sin contrato. Todo apuntaba a que en aquel diciembre de 2001 -nada menos- el cordobés iba a tener que buscarse la vida afuera del club; su club. El destino quiso que el Tolo fuera despedido a mitad de temporada y su reemplazante -Ramón Diaz- confiara en su talento. “Al volver, Ramón me ve en la cuarta, me subió al instante y a los dos meses me hizo debutar”.

Veinticuatro años después, Demichelis es el Ramón Díaz de tres pichones de cracks a los que tiene el deber de gestionar: Franco Mastantuono (16 años), Claudio Echeverri (18) y Agustín Ruberto (18). Y hay un caso muy parecido al del propio “Micho”: Daniel Zabala (21), defensor central que pide pista hace rato desde la Reserva, debutó en Primera ante Huracán a fines de marzo y este miércoles estuvo en el banco de suplentes ante Libertad (Paraguay) por la Copa Libertadores.

Ante la brutal expectativa de los hinchas por los diamantes de la cantera, el entrenador eligió bajar un poco la espuma. Hace con los suyos algo parecido a lo que hicieron con él: aclimatar a los jóvenes al rigor físico y la máxima exigencia de la primera división y las copas internacionales. Paso a paso, parece decir el entrenador de River.

Sin embargo, cada caso es distinto. Por ejemplo, algunos hinchas de River se quejaron en redes sociales por los pocos minutos de Agustín Ruberto. Hoy, el juvenil que fuera Bota de Oro en el Mundial Sub 17 de Indonesia 2023 es el tercer centrodelantero del equipo, detrás del colombiano Miguel Borja y de Facundo Colidio. Ruberto ni siquiera viajó a Paraguay para jugar con Libertad y vio el partido en su casa. “Vamosss River!!” , escribió el chico, que jugó 148 minutos (un gol) por la Copa de la Liga Profesional y disfrutó de otros 7 minutos por la Copa Argentina.

“Hoy (por ayer) quería meter algo de piernas frescas, porque Facundo (Colidio) hace cantidad de sprints. Pablo (Solari) tenía más frescura en comparación a Facundo. Franco (Mastantuono) también lo puede hacer ahí, entonces tenía que elegir entre Franco y Agustín Ruberto, entonces, si Agustín no iba a participar era mejor que juegue mañana (por este jueves) en la Reserva porque vamos a aterrizar de madrugada del jueves. Así no pierde el ritmo que él trae. Que juegue un poco. Pero los tengo muy presentes a los chicos. Debutó Mastantuono, debutó Ruberto, debutó Dani (por Daniel) Zabala . Y van a seguir apareciendo chicos en el momento adecuado”, dijo el entrenador millonario tras la victoria por Libertadores en Paraguay.

Encontrar el “momento adecuado” es la clave. Demichelis opta por dosificar a su talento precoz. Por eso, ante la salida de Echeverri en el entretiempo se decantó por Mastantuono. Y el jovencísimo mediocampista ofensivo se encargó de anotar el gol que le dio la victoria a River en el Defensores del Chaco. Hasta un par de minutos antes de esa pisada que terminó con la pelota en la red, el chico de la camiseta 30 no tenía un buen rendimiento. Ni se mostraba como alternativa de descarga ni acertaba en los pases ni era vertical. Nada de nada.

El propio entrenador de River eligió marcarle esos errores en lugar de destacar que el juvenil había sido fundamental para el triunfo en la capital paraguaya. “Seguro todos los medios invadan con la noticia de que es el jugador más joven en hacer un gol en la Copa Libertadores en la historia de River, pero no nos confundamos ni lo confundamos a él. Tiene que seguir aprendiendo”, anticipó el DT. Y agregó: “No es una crítica, sino parte del análisis que hago para con el fútbol y mi equipo: estuvo muy errático . Hizo el gol y es importante porque nos puso a ganar, pero tiene que seguir aprendiendo. Que las noticias sean lo justo y necesario”, valoró Demichelis. Mastantuono, ya en el radar de varios gigantes europeos, tendrá que continuar con su evolución.

El caso Echeverri

“No hizo falta preguntar. Levantó la mano él y dijo que estaba para salir porque no podía más. Se cansa. A veces se cansa y viene de estar engripado”. Así justificó Demichelis la salida del Diablito, el primer cambio habitual desde que se transformó en titular. Además, contó lo que le ocurrió al juvenil chaqueño en el Superclásico del último domingo: “Claudio llegó hasta la entrada en calor con fiebre. Estuvo predispuesto para salir a hacer la entrada en calor. Se había tenido que medicar. Hablé con él después de la entrada en calor y estaba para arrancar. Yo siempre creo en la palabra del jugador. Y a pesar de que lo hizo muy bien, en el entretiempo estaba muy desgastado. Entonces, creo que al minuto 60, o por ahí, decidí cambiarlo”, relató.

Las estadísticas muestran que de los siete partidos que comenzó como titular en la Copa de la Liga Profesional apenas completó uno (la victoria por 2-1 ante Rosario Central en el Monumental). En los otros seis fue reemplazado. En la Copa Libertadores, en tanto comenzó desde el inicio ante Nacional de Montevideo en Núñez y jugó 75 minutos. Contra Táchira, de Venezuela, disputó 23 minutos tras comenzar como suplente -fue figura- y ante Libertad, este miércoles, tan sólo completó un tiempo.

El joven futbolista de River, ya vendido a Manchester City, de Inglaterra, sabe perfectamente que para completar un partido tendrá que progresar desde lo físico. Calambres, estados gripales... “Trato de encarar siempre, en lo que me toca jugar. Cuando me toca de titular y cuando me toca de suplente. Siempre lo hago de la mejor manera por esta camiseta. Estoy muy contento por la victoria y hay que seguir mejorando ”, dijo el Diablito tras el triunfo en tierras venezolanas.

A contramano de su evaluación sobre Mastantuono en Paraguay, Demichelis había elegido ver lo positivo del partido del Diablito en Venezuela. No hubo críticas, sino elogios: “Cuando entró, Echeverri jugó bien. Y me quedo con eso. Quizás si le hubiese tocado jugar desde el arranque, no hubiese tenido el rendimiento que tuvo cuando el partido estaba roto. No lo sé. Son cosas hipotéticas. Hay que quedarse con el vaso medio lleno , que River dio un buen paso hacia adelante. Arrancamos bien y es lo que veníamos a buscar”, dijo entonces el DT millonario.

Hace unos años, en una entrevista con LA NACION, Demichelis recordó el momento en que lo promovieron a la primera. Y lo que sintió al volver a la cuarta: “Con 19 años, Ramón [Díaz] me llevó a la pretemporada. Estaba todo genial, pero Ramón renunció en ese verano y vino Gallego. En la Reserva andaba muy bien, era el capitán, y en una de las primeras prácticas con el Tolo [Gallego] necesitaban chicos para completar un partido y me subieron. Al terminar la práctica, me llamó al círculo central y me felicitó. Así lo hizo un par de veces y parecía que llegaba la hora de debutar, pero de un día al otro, sin explicación alguna, me bajó a la cuarta”, contó el entrenador. Puede que Ruberto, de nuevo en la Reserva al menos por esta semana, sienta algo parecido. Demichelis sabe perfectamente que el futuro ya llegó. Su trabajo es gestionarlo. Y calmar la ansiedad de los hinchas.