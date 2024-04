El provocativo posteo de Emiliano “Dibu” Martínez tras atajar dos penales en Aston Villa vs. Lille

Escuchar

Emiliano “Dibu” Martínez volvió a ser el centro de atención en la resolución de la serie entre Aston Villa y Lille por uno de los cuartos de final de la Conference League. Fue en suelo francés y en medio de abucheos, cuando el arquero argentino campeón del Mundial Qatar 2022 provocó a sus contrarios y recibió por segunda vez la tarjeta amarilla. Sin embargo, no le valió la expulsión. Y luego de una gran victoria, que contó con dos atajadas suyas, coronó el momento subiendo una imágen a su cuenta de Instagram en donde escribió: “Semi-final here we go”.

En la primera imágen de su posteo, el Dibu mostró el preciso momento en el que atajó uno de los dos penales. Y luego en la segunda se lo puede ver realizando el gesto de “silencio”, dirigido hacia los hinchas franceses, que le valió una segunda amonestación.

Como era de esperarse, la publicación del marplatense recibió miles de “me gusta” y cientos de comentarios en apoyo, que al momento de recibir la sanción por parte del árbitro mostró cara de sorprendido, pero sin dar muchas vueltas la aceptó y se calmó.

Lo cierto es que sus provocaciones a futbolistas rivales, festejos que pueden sonar a burla y gestos a hinchas ajenos ya son parte de su personalidad y se vuelven protagonistas en situaciones de tensión como lo es la definición de un partido por penales.

Tanto es así que el año pasado FIFA creó una “ley Dibu”, nombre extraoficial, que limita los comportamientos de un arquero en una serie de penales.

Pero silenciar a sus rivales no fue lo único que hizo el Dibu, sino que cuando volvió a tapar el segundo remate que ejecutó Benjamin André, se dio vuelta para bailar ante la grada y comenzó a correr hasta que aparecieron sus compañeros, quienes festejaron la clasificación.

El marplatense realizó el típico baile de hombros con los que celebró la tercera Copa del Mundo que ganó la Argentina en su historia y que se volvió un clásico en el país. “Soy un creyente. Un trabajador esforzado. Y era mi destino ganar de nuevo acá”, aseguró el campeón mundial una vez en la zona mixta, hablando en inglés con un periodista.

LA NACION