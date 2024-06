El rival de San Lorenzo en la Copa Libertadores: Atlético Mineiro, uno de los candidatos, con DT argentino y ante el riesgo de que se le desarme el equipo

Escuchar

Consciente de que su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores tuvo tintes épicos, todo lo que venga para San Lorenzo de aquí en adelante será positivo. Pero a no confundirse: el Ciclón está lejos de haberse conformado y buscará la manera de que este envión anímico continúe, aún más allá del receso que impone la Copa América, para seguir avanzando en la competencia que ganó por primera y única vez hace una década.

El sorteo realizado este mediodía en Luque determinó que su próximo rival sea Atlético Mineiro. Líder del Grupo G con 15 puntos, el conjunto brasileño tendrá la ventaja deportiva de definir la llave de local. Por eso, será muy importante para el equipo que conduce Leandro Romagnoli hacerse fuerte en la ida e intentar obtener el mejor resultado posible. Aunque se repite: el Ciclón viene de concretar su clasificación a octavos de final precisamente en Brasil, donde logró empatar ante Palmeiras, tal vez el mejor equipo de la actualidad en Sudamérica.

La ida se jugará en la semana del 14 de agosto en Buenos Aires y la llave se resolverá una semana más tarde en Belo Horizonte.

El plantel de San Lorenzo, en el festejo intimo tras la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores en Brasil X San Lorenzo

Si bien es apresurado hablar de los cuartos de final, en el hipotético caso de que San Lorenzo avance a esa instancia podría enfrentarse con el campeón vigente, Fluminense, que todavía no conoce el nombre de su rival. Será el segundo del Grupo C: Gremio, The Strongest o Huachipato.

Más adelante, en semifinales, podría haber un cruce argentino, ya que el ganador de Talleres y River garantizarán un representante de nuestro país en cuartos. Colo Colo o Junior será el rival.

“Sabemos que la Copa fue esquiva para el club y pasaron muchos años para lograrla en ese 2014. Pero esto es San Lorenzo, es así: si no sufrimos no vale. Siempre en estos casos se encuentran similitudes, soñamos, pero es un torneo complicado, hay buenos equipos y nosotros estamos dentro de ellos. Vamos a pelearla hasta el final”, declaró Romagnoli tras la clasificación.

El contexto es complicado para el equipo azulgrana. Sucede que Adam Bareiro y Malcom Braida se irían. Y Agustín Giay puede sumarse a esa nómina. Llegado ese escenario, ¿habrá dinero para refuerzos de cartel internacional, en una entidad agobiada por los compromisos económicos? Lo advierte Romagnoli: “La situación de San Lorenzo se va a complicar mucho. Tenemos muchos juveniles del club que los conozco, pero ya me sentaré con Néstor Ortigoza y Marcelo Moretti para diagramar nuevos refuerzos. Será difícil. Si se va un nueve (Bareiro) vamos a traer a alguien en ese lugar, lo mismo si se va Malcom Braida por izquierda y Agustín Giay. La situación se dará en su momento para conseguir los refuerzos”, expuso el joven DT sin perder su calma habitual.

Uno de los grandes candidatos

Dirigido por Gabriel Milito, Atlético Mineiro va con todo en busca de su segunda corona de Rey de América, a 11 años de su única consagración (de la mano de Ronaldinho). Cuenta con tres argentinos en su plantel: Matías Zaracho, Rodrigo Battaglia y Renzo Saravia. Y el poder ofensivo de Hulk, el centrodelantero potente que arrastra marcas y hace goles importantes.

El abrazo de Milito con Miguel Russo, en el último cruce entre Mineiro y Central, por la etapa de grupos de la Libertadores 2024 Gustavo Garello - AP

El equipo base es de temer. Con un dibujo táctico que varía entre el 4-3-3 y e 4-4-2, la formación idea es con Everson; Renzo Saravia, Jemerson, Bruno Fuchs, Guilherme Arana; Alisson Santana, Rodrigo Battaglia, Gustavo Scarpa; Matías Zaracho; Paulinho y Hulk.

En la etapa de grupos ganó sus tres partidos de local: 2 a 1 a Rosario Central, 3-2 a Peñarol y 4-0 a Caracas, a quien también goleó (4 a 1) en Venezuela. Al Canalla también lo derrotó a Arroyito (1 a 0), pero en Montevideo perdió su invicto: el milrayitas lo venció 2 a 1, en un partido que puede servirle a Romagnoli para evaluar focos donde lastimarlo.

Paulinho celebra su gol a Rosario Central, durante la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2024 MARCELO MANERA - AFP

La gran figura es Paulinho, de 23 años y goleador de la última edición del Brasileirao con 20 goles en 36 partidos. Surgió en Vasco Da Gama y emigró demasiado joven al Bayer Leverkusen, donde solo marcó 89 goles en 79 partidos antes de pegar la vuelta para vestir la casaca del Mineiro. En esta copa Lleva cinco goles en cinco partidos.

Décimo con 10 puntos sobre 18 posibles, el Mineiro no comenzó bien el Brasileirao. Aunque, claro, el foco estaba puesto en ser el mejor primero de todos. River, con 16 unidades, le birló ese lugar de privilegio.

