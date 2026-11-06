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El simulador del Clausura: así está la clasificación y cómo quedan los cruces de octavos de final

Se definen las posiciones de las zonas A y B del torneo, que terminan el avance de 16 equipos

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Llave interactiva: cruces y resultados del torneo

Simulador del Torneo Clausura 2026

Los cruces de la fase final del fútbol argentino

El fútbol argentino entra en zona de definiciones y desde el jueves hasta el domingo se disputa la fecha 16, la última de la etapa de grupos del torneo Clausura.

El viernes se disputarán aquellos partidos en los que se conocerán a los equipos que se meterán entre los ocho primeros de cada grupo.

El sábado será el momento más caliente: se definirá quien conquistará la Tabla Anual. En simultáneo y desde las 17.30, Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central, que busca repetir, disputarán sus respectivos duelos en busca del título anual.

La programación

Jueves 5

  • Aldosivi 0-2 River
  • Gimnasia 2-1 Belgrano

Viernes 6

  • 15 Barracas Central vs. Racing
  • 19 San Lorenzo vs. Platense
  • 19 Independiente vs. Deportivo Riestra
  • 19 Unión vs. Vélez
  • 22 Tigre vs. Sarmiento
  • 22 Banfield vs. Atlético Tucumán

Sábado 7

  • 15 Gimnasia (M) vs. Independiente Rivadavia
  • 15 Talleres vs. Estudiantes
  • 17.30 Argentinos vs. Huracán
  • 17.30 Rosario Central vs. Estudiantes (RC)
  • 17.30 Boca vs. Defensa y Justicia Sanz
  • 22 Instituto vs. Newell’s

Domingo 8

  • 17 Central Córdoba vs. Lanús

Las posiciones

Zona A

Zona B

Tabla anual

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