El simulador del Clausura: así está la clasificación y cómo quedan los cruces de octavos de final

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Los cruces de la fase final del fútbol argentino
El fútbol argentino entra en zona de definiciones y desde el jueves hasta el domingo se disputa la fecha 16, la última de la etapa de grupos del torneo Clausura.
El viernes se disputarán aquellos partidos en los que se conocerán a los equipos que se meterán entre los ocho primeros de cada grupo.
El sábado será el momento más caliente: se definirá quien conquistará la Tabla Anual. En simultáneo y desde las 17.30, Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central, que busca repetir, disputarán sus respectivos duelos en busca del título anual.
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