El simulador del Clausura: así está la clasificación y cómo quedan los cruces de octavos de final

El fútbol argentino entra en zona de definiciones y desde el jueves hasta el domingo se disputa la fecha 16, la última de la etapa de grupos del torneo Clausura.

El viernes se disputarán aquellos partidos en los que se conocerán a los equipos que se meterán entre los ocho primeros de cada grupo.

El sábado será el momento más caliente: se definirá quien conquistará la Tabla Anual. En simultáneo y desde las 17.30, Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central, que busca repetir, disputarán sus respectivos duelos en busca del título anual.

La programación

Jueves 5

Aldosivi 0-2 River

Gimnasia 2-1 Belgrano

Viernes 6

15 Barracas Central vs. Racing

19 San Lorenzo vs. Platense

19 Independiente vs. Deportivo Riestra

19 Unión vs. Vélez

22 Tigre vs. Sarmiento

22 Banfield vs. Atlético Tucumán

Sábado 7

15 Gimnasia (M) vs. Independiente Rivadavia

15 Talleres vs. Estudiantes

17.30 Argentinos vs. Huracán

17.30 Rosario Central vs. Estudiantes (RC)

17.30 Boca vs. Defensa y Justicia Sanz

22 Instituto vs. Newell’s

Domingo 8

17 Central Córdoba vs. Lanús

Las posiciones

Zona A

Zona B