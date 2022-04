El sorteo del Mundial Qatar 2022: un comienzo con 12 días de locura y partidazos en la primera ronda, con Argentina como cabeza de serie del Grupo C

Se acabaron la espera, el cóctel de nervios y la incertidumbre. La Argentina ya conoce a sus rivales en el Mundial de Qatar. “Ahora empieza nuestro camino”. La frase de la mañana de Lionel Messi en su Instagram comenzó a tomar forma en Doha, Qatar. En el Centro de Exposiciones y Congresos de esta ciudad se confirmó que el equipo de Lionel Scaloni jugará en el Mundial en el grupo C contra Arabia Saudita (Lusail Stadium), México (Educación City Stadium) y Polonia (nuevamente en el Lusail Stadium). El debut será el martes 22 de noviembre ante los árabes (a las 16 horas de nuestro país). Luego se medirá al equipo dirigido por Gerardo Martino el sábado 26 (a las 10) y cerrará frente a los europeos liderados por Robert Lewandowski el 30 (a las 16).

Cabe recordar que la máxima cita del fútbol se disputará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre. La fase de grupos durará 12 días, en los que se jugarán cuatro encuentros por jornada. Para el futuro, la Argentina, de superar el grupo, se medirá en los octavos de final ante los rivales de la zona D, integrada por Francia, Dinamarca, Túnez y el Play-Off 1 (el ganador de Australia-Emiratos Árabes se enfrentará a Perú). Siempre en un terreno hipotético, en los cuartos de final podría aparecer Países Bajos, en lo que sería una revancha de lo ocurrido en Brasil 2014. Un paso más adelante, en semifinales, los favoritos para llegar a esa instancia son Alemania y Brasil.

Una vista del icónico estadio de Lusail: allí la selección argentina debutará ante Arabia Saudita Christian Charisius - dpa

”Respetamos a todos y creemos que podemos hacer una buena fase de grupos. Hay equipos difíciles. Sabemos a lo que queremos jugar. Históricamente, México ha sido difícil para nosotros en los mundiales. Siempre nos complican y tienen tradición. Polonia tiene jugadores conocidos y de primer nivel. Mientras que los árabes han hecho una buena clasificación”, remarcó Lionel Scaloni en TyC Sports.

Además, el DT argentino confirmó que no se realizarán los amistosos pautados ante México. Y en Doha hubo algunas perlas, por supuesto. Al sorteo asistieron unos 2.000 invitados. En la previa hubo un show inspirado en la fusión entre tradición, vestimentas típicas y vanguardia, un pequeño adelanto de lo que ofrecerá Qatar como país anfitrión. Lo primero que se exhibió fue la mascota del Mundial: se trata de Laeeb, presentada mediante una animación y un mundo virtual llamado MascotVerse, donde aparecieron mascotas históricas, como el gaucho de Argentina 1978. También estuvo Ciao, la recordada de Italia 1990.

Los encargados de dirigir el acto fueron el galardonado actor Idris Elba -reconocido por la serie “The Wire”- y la periodista Reshmin Chowdhury (habitual presentadora de los premios The Best). El diseño del escenario representó el movimiento y la ligereza de las famosas embarcaciones locales “dhow”, las líneas presentes en la arquitectura de los estadios del Mundial y las siluetas de las dunas del desierto. Durante el acto, además, hubo un espectáculo audiovisual de música tradicional “fijiri”, compuesto por Faisal al Tamimi y Greg M. Johnson, que Ali Al-Haddad acompañó con imágenes de emblemáticos edificios de todo el mundo, como el Louvre de París o el Museo Soumaya de México. Un rato después sonó “Better together”, la canción del Mundial. Se trata del primer single de la banda sonora oficial del torneo, que por primera vez en la historia tendrá varios temas musicales y no uno. Lo interpretaron el nigeriano Davido, la qatarí Aisha y la estadounidense Trinidad Cardona.

“Better together”, la canción del Mundial

”Será la mejor Copa del Mundo”, dijo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en su discurso de apertura. Y pidió por un freno de la invasión rusa a Ucrania. “La solicitud de la comunidad del fútbol es que terminen el conflicto y paren la guerra”. Luego, uno de los momentos más emotivos se dio cuando se transmitió un video que homenajeó a Diego Armando Maradona, Gerd Müller, Gordon Banks y Paolo Rossi. Todos murieron entre 2020 y 2022. Tras eso, el francés Didier Deschamps, dos veces campeón del mundo (una como futbolista y la otra como entrenador), presentó el trofeo.

Posteriormente, las jugadoras Carli Lloyd y Samantha Johnson más el ex futbolista Jermaine Jenas fueron los conductores. Y llegó el tiempo del azar, que incluyó a reconocidos ex jugadores para extraer las bolillas: el alemán Lothar Matthäus, el brasileño Cafú, Adel Ahmed Malallah (ex defensor de Qatar), Ali Daei (máximo goleador histórico de la selección de Irán), Jay Jay Okocha (mítico ex mediocampista nigeriano), Rabah Madjer (ex delantero argelino), Tim Cahill (ex capitán de Australia) y Bora Milutinovic, entrenador que dirigió en cinco Mundiales.

El homenaje a Diego Maradona en la previa del sorteo

”¡Que no nos toque contra Alemania!”, pidieron en sintonía, en la previa, Sergio Agüero y Javier Zanetti, invitados a la gala. Entre los potenciales rivales que podrían haberle tocado en el sorteo, Argentina nunca jugó en los mundiales contra Dinamarca, Canadá, Senegal, Marruecos, Arabia Saudita, Ghana, Emiratos Árabes, Australia, Gales, Ucrania, Escocia, Túnez, Nueva Zelanda y Costa Rica. Contra los germanos, se sabe, el historial es muy amplio. De los rivales con los que se medirá, la Argentina sí se ha enfrentado en la Copa del Mundo contra los mexicanos y los polacos.

En el resto de los grupos se destaca el duelo entre España (cabeza de serie) y Alemania, el gran cuco del bombo 2. Se reeditará la semifinal de 2010: los germanos van al grupo E y se enfrentarán en la segunda fecha. Qatar fue designado cabeza de serie en el grupo A. Inglaterra cayó en el B. Lo dicho, Argentina en el C y Francia, en el D. Bélgica terminó en el grupo F. Y Brasil apareció en el grupo G. No asoma sencillo el camino del equipo de Tite, frente a Serbia, Suiza y Camerún. Portugal, por su parte, fue a parar al H. De esta última zona será parte Uruguay, acompañados por Ghana y Corea del Sur. En tanto, Ecuador será el encargado de abrir el Mundial ante Qatar, el lunes 21 de noviembre en el estadio Al Bait. Y luego deberá luchar ante Senegal (campeón de la Copa África) y Países Bajos. Una buena posibilidad para Gustavo Alfaro y sus futbolista.

A falta de casi ocho meses para el puntapié inicial, Qatar ya vive el fervor mundialista. Y la fiebre por este evento ya empezó a sentirse con fuerza en la Argentina y en cada rincón del planeta.