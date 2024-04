El superclásico en Córdoba: la posibilidad que Boca les da a sus hinchas de ser jugadores por un día

Escuchar

CÓRDOBA (enviado especial). Es el sueño de todo hincha: vestirse con la ropa oficial del club, subirse a un avión, concentrarse en un hotel, charlar con los jugadores, con los dirigentes, con los medios, ir a la cancha con la delegación y vivir un Superclásico desde adentro. Frente a la concentración de Boca en Córdoba, diez socios del Xeneize disfrutan de una experiencia única en la previa del Superclásico. Son los ganadores de un sorteo organizado por el club que tendrá este domingo su edición de lujo contra River.

“Jamás pensamos vivir una cosa así”, coinciden Luciano Crozzoli (Interior), Alberto García (Interior), Julián Arranz (Vitalicio), Rodrigo Campofilone (Interior), Ricardo Robles (Activo), Javier Gómez (Vitalicio), Fabián Lorca (Adherente) y Jimena Vera (Activa). Están alojados en el Hotel Orfeo, en las afueras de la capital cordobesa, a metros de donde descansan sus ídolos. Lucen camisetas de Boca y una sonrisa de oreja a oreja. “¿Formamos como el equipo?”, consultan. Y posan para LA NACION como si acabasen de salir a la cancha. En minutos tendrán la posibilidad de cruzarse con los futbolistas, de tomarse una foto, de desearles éxitos en la antesala del Superclásico.

Uno de los ganadores del sorteo del club presidido por Juan Román Riquelme Prensa Boca Juniors

“La Mitad + 10″ fue una de las promesas de campaña de Juan Román Riquelme en la previa de las elecciones de diciembre. “Las 10 propuestas del 10″ incluía, entre otros puntos, “un nuevo polo gastronómico en la Bombonera”, “seguir trayendo refuerzos de nivel internacional”, “seguir subiendo pibes a Primera” y, lo dicho, “sortear 10 viajes por partido para que los socios puedan seguir al equipo cada vez que Boca juega afuera”.

El primer sorteo se realizó a mediados de marzo, cuando el Xeneize enfrentó a Central Norte de Salta en Santiago del Estero. Aquella vez, los socios fueron recibidos por Edinson Cavani, el goleador de Boca en el año, que luego convirtió dos goles frente al conjunto del Federal A. La promoción es válida para encuentros por Copa de la Liga y Copa Argentina, siempre que se jueguen fuera de Buenos Aires.

Los hinchas, junto con Marcos Rojo Prensa Boca Juniors

En este caso, los ganadores partieron el sábado por la noche desde Aeroparque junto a un grupo de dirigentes, empleados y allegados al plantel. Pasaron la noche del sábado y el domingo en el hotel y volverán a Buenos Aires el lunes al mediodía. El viaje, el hospedaje, las camisetas y las entradas al estadio (se ubicarán en la platea) corren por cuenta del club. Antes de partir para el Kempes pasaron a saludar al plantel por el hotel Holiday Inn, donde fueron recibidos por Marcos Rojo y Diego Martínez.

Tobías Romano tiene 21 años y es de Villa Ballester, partido de San Martín. Cursa segundo año de la carrera de Periodismo Deportivo en la UADE y casi se queda afuera del viaje por un problema con su teléfono. “El club contactó primero a mi papá, que también es socio de Boca. Festejé con él, lo felicité y nos pusimos juntos a planificar el viaje. Unas horas más tarde nos enteramos que el ganador era yo, ya que había habido una confusión. Esto que estoy viviendo se lo deseo a todos los hinchas de Boca, es algo único. Me siento el utilero, el médico, no sé. Pienso que van a decirme: ‘calentá que tenés que jugar’. Trato de no pestañear para no despertarme de este sueño”, cuenta, y confía en que Boca liquidará el pleito en los 90′: 2-1.

Pipa Benedetto, un ídolo de Boca que intentará ser protagonista del clásico, aunque partirá como suplente Prensa Boca Juniors

Rodrigo Campofilone espera conservar su trabajo cuando vuelva a Pergamino. Es parte de la peña “Dale Boca” de esa ciudad del norte bonaerense y empleado de una empresa de seguridad. “Hablé con mi jefe y le dije que tenía que venir como sea. Si no me bancaban, me venía igual. Estas cosas se dan una sola vez en la vida”, explica. Tiene 49 años y es la primera vez que viaja en avión. Cuando Boca lo llamó, creyó que se trataba de una broma, o que querían ofrecerle un producto. “Me apareció un número desconocido y pensé que era para venderme un celular”, comenta. “¿Quién iba a decir que iba a salir sorteado yo entre 350.000 socios?”. Ansioso, cree que se dará un partido trabado y que Boca logrará la clasificación.

Desde las 15.30, el equipo de Martínez se jugará ante River el pasaje a las semifinales de la Copa de la Liga. Una multitud de hinchas de Boca coparon la capital cordobesa y le dará un marco excepcional a un clásico con tribunas repletas, coloridas, con gente de los dos equipos, algo que no sucedía desde la final de la Libertadores 2018.

El grupo de fans azul y oro, en un día inolvidable para ellos Prensa Boca Juniors

“Somos privilegiados”, dice Soledad, la única mujer entre los ganadores del sorteo. Es de Varela, fue socia adherente desde los 13 años y pasó a la categoría de Activa durante la pandemia. “Nunca vi un Superclásico en la cancha, va a ser mi primera vez”, se entusiasma. “Cuando me avisaron que viajaba me empezó a temblar el cuerpo, no podía creer lo que estaba viviendo”, agrega.

Uno de los últimos en enterarse la noticia fue Fabián Lorca, de Tigre, los pagos de Juan Román Riquelme. Es el único socio adherente del grupo. “De chiquito soñaba con que Boca iba a ganar muchos campeonatos, y se cumplió. También soñaba con que nuestro eterno rival bajara de categoría, y se cumplió. Pero esto, esto que estoy viviendo, no lo soñé jamás”, resume.

Un recuerdo para toda la vida.