El uruguayo Rodrigo Bentancur, investigado por la FA inglesa debido a comentarios racistas en una entrevista: se expone a un castigo de entre 6 y 12 fechas

El centrocampista uruguayo del Tottenham Rodrigo Bentancur fue acusado este jueves por la Federación Inglesa (FA) de mala conducta con su compañero de equipo surcoreano Heung-min Son, por una broma que fue considerada como racista. En una entrevista en junio pasado con la emisora uruguaya Canal 10, el periodista le comentó a Bentancur si podría conseguirle una camiseta de su compañero. “¿De Sonny? ¿O de un primo de Sonny? Total, son todos más o menos igual”, respondió el futbolista del seleccionado charrúa, que también vistió las camisetas de Boca y Juventus, de Italia.

La organización Kick It Out, que lucha contra el racismo en el fútbol, aseguró haber recibido “un número significativo” de quejas por ese comentario. Bentancur se disculpó enseguida con su capitán en los Spurs a través de sus redes sociales. “Por este medio quiero comunicarles a todos los fans y a todos aquellos que nos siguen que después del reportaje donde me referí a Son y a nadie mas. He hablado con él y, como es lógico y por nuestra amistad profunda, entendió que solo fue una gracia desafortunada y quedo todo claro y resuelto”, dijo el uruguayo. Y añadió: “Tema concluido con mi amigo. Ahora si esos comentarios afectó [sic] a gente a los que no iban dirigidos ni hubo por asomo intención de ofender, por este medio les pido disculpas, pero que sepan con total claridad que nunca, nunca me referi a nadie mas, solo a Son y por lo tanto nunca tuve voluntad directa o indirecta de ofender a nadie. Les mando a todos un gran abrazo y respeto”.

El propio Son aseguró en un mensaje en Instagram que había hablado con su compañero y que “sabe que ha cometido un error y se ha disculpado”. Sin embargo, la FA considera pasados unos meses que el uruguayo vulneró la regla E3.1, ya que actuó “de manera inapropiada y/o usó palabras abusivas y/o insultantes y/o desacreditar el juego (...) en referencia a la nacionalidad y/o raza y/o etnia”. Además, según la FA, se trata de una “infracción agravada”, tipificada en la regla E3.2, ya que las palabras del uruguayo incluían una refereencia (expresa o implícita) a la nacionalidad y/o raza y/o origen étnico. Bentancur tiene hasta el jueves 19 de septiembre de 2024 para dar una respuesta a esta acusación.

El video de la discordia

El periodista inglés Alasdair Gordon, del portal Football.London, informó que el uruguayo se arriesga a una fuerte multa económica y un castigo deportivo que podría incluir una suspensión de entre 6 y 12 partidos. “Si bien el futbolista puede jugar durante este tiempo, luego de hablar con los voceros de la FA se desprende que la sanción recomendada por los reguladores es de entre 6 y 12 partidos para todas las ‘violaciones agravadas’ de la regla E3 para jugadores sin antecedentes”, relató Gordon. Y agregó: “El mediocampista de Tottenham tiene la oportunidad de aceptar o negar la acusación. Si la acepta, la comisión reguladora decidirá sobre eventuales sanciones. Si Bentancur, en cambio, niega la acusación, la comisión tendrá que definir si la mantiene o la descarta. En el caso de que continúe adelante, también deberá resolver si lo sanciona o no”. Bentancur está suspendido en la selección uruguaya: no jugó ninguno de los dos partidos de la última fecha FIFA por eliminatorias (sendos empates ante Paraguay y Venezuela). Fue uno de los futbolistas uruguayos castigados por la Conmebol tras las escenas vividas luego de la semifinal de la última Copa América ante Colombia. El uruguayo, filmado tirándole botellas a los hinchas, recibió además una multa de 16 mil dólares.

El antecedente Cavani

A fines de 2020, la FA inglesa sancionó al uruguayo Edinson Cavani (por entonces futbolista de Manchester United, hoy en Boca) por una publicación en sus redes sociales. Le impuso una suspensión de tres partidos y una multa de 100 mil libras por un saludo a un amigo. “Gracias negrito”, escribió Cavani en un posteo que había hecho un conocido suyo. El Manchester United se desligó de su jugador, y explicó que, “a pesar de su sincera creencia de que simplemente estaba enviando un afectuoso agradecimiento en respuesta a un mensaje de felicitación de un amigo cercano, optamos por no impugnar el cargo a Cavani por respeto y solidaridad con la FA y la lucha contra el racismo en el fútbol”.

Cavani fue sancionado por saludar afectuosamente a un amigo en su cuenta de Instagram

El Matador se disculpó: “Lo último que quería hacer era ofender a nadie. Me opongo completamente al racismo y eliminé el mensaje tan pronto como se explicó que se puede interpretar de otra manera. Me gustaría disculparme sinceramente por esto”, afirmó el futbolista uruguayo, que después recaló en Valencia y desde España llegó a Boca. La FA inglesa consideró que el comentario fue “insultante, abusivo, impropio y le da mala reputación al fútbol” además de ser tomado como una “falta agravada” porque “incluyó una referencia, ya sea expresa o implícita, de color y/o raza y/o origen étnico”.

LA NACION