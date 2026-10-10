Elche vs. Celta de Vigo por el Liga de España 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Elche y Celta de Vigo, correspondiente a la octava jornada de la Liga de España 2026, se disputará este domingo 11 de octubre a las 09.00 h en el estadio Martínez Valero, ubicado en la ciudad de Elche.

El presente de ambos equipos

El conjunto local, Elche, llega al duelo tras haber obtenido una victoria importante por 3-1 ante Espanyol en su presentación anterior. Por el lado de la visita, Celta de Vigo arriba a este compromiso con el ánimo en alto después de haber goleado 5-0 a Racing de Santander en su último encuentro disputado.

Estadísticas y antecedentes

Ambos equipos atraviesan un momento positivo en cuanto a resultados recientes, logrando sumar de a tres en sus respectivos compromisos previos. Este enfrentamiento en el Martínez Valero representa una oportunidad para que el local consolide su rendimiento ante su público, mientras que la visita buscará trasladar su eficacia ofensiva fuera de casa.

Lo que está en juego

El partido es fundamental para que ambos conjuntos sigan escalando posiciones en la tabla de la Liga de España. Sumar de a tres en esta octava fecha resulta determinante para las aspiraciones de Elche y Celta de Vigo en la continuidad de la temporada 2026.

Todo lo que hay que saber

Elche vs. Celta de Vigo

Hora: las 09.00 h

Partido correspondiente a la fecha 8 de la Liga de España 2026

¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026/2027

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2027/2028

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.