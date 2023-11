escuchar

El candidato opositor a presidente de Boca, Andrés Ibarra, habló por primera vez desde la fallida conciliación judicial que tuvo junto al contendiente oficialista y vicepresidente del club, Juan Román Riquelme, en la que no se pudo llegar a un acuerdo para que se lleven a cabo las elecciones este domingo. En declaraciones a LN+, el exministro de Modernización de Mauricio Macri, su actual compañero de fórmula, acusó a su rival de querer impedir que se realice la elección este fin de semana y criticó su falta de cooperación.

“Le propusimos tener una audiencia de conciliación con el oficialismo actual que se llevó a cabo hoy, con la idea, la expectativa y la esperanza de que el oficialismo viniese con una propuesta de solución a ese verdadero truchaje que hicieron con el padrón, con más de 13.500 socios metidos por la ventana, de manera arbitraria. No solo no vinieron con ninguna propuesta, sino que además, en algunas charlas durante las 4 horas que duró esto, diciéndoles que queríamos avanzar rápidamente con ellos, se negaron diciendo que no estaban dispuestos a aceptar ninguna impugnación. Es, a todas voces, una vergüenza cómo procedieron con este tema”, se lamentó el también exvicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

“Ahora nosotros estamos presentando una nueva nota a la jueza pidiéndole que se permita que avancemos, y las autoridades del club tienen que aceptarlo. Nosotros ponemos un equipo nuestro a disposición, que el club ponga toda la gente de informática y que el juzgado ponga sus peritos cuanto antes para ver si podemos hacer esa revisión oficialmente y determinar, de esos 13.500 casos, si hubiese algunos que están bien. Desgraciadamente, es un desastre. Lo único que demuestran es la intención de no querer votar el domingo, de seguir manejando con oscuridad y falta de transparencia lo que tiene que ser un ejemplo de calidad institucional para el socio”, continuó Ibarra acerca de cómo quiere proceder en el futuro cercano.

Ante la imposibilidad de poder confirmar una fecha próxima para que se abran los comicios, el candidato también desmintió enfáticamente las versiones acerca de que el macrismo busque intervenir el club a partir de la nueva administración de la Inspección General de Justicia (IGJ) que asumirá con el gobierno de Javier Milei: “La intervención a la que ellos se refieren, algo que yo he desmentido contundentemente, es parte de la campaña del miedo a la que están habituados, como lo ha hecho el kirchnerismo a nivel nacional, y acá claramente vuelve a quedar de manifiesto el vínculo entre Riquelme y Sergio Massa. Yo creo que de ahí viene la copia de esta campaña del miedo, donde mienten permanentemente. Es un estilo de comunicación, y es muy triste para los socios de Boca que esté pasando todo esto”.

“Queremos ganar la elección genuinamente para sacarnos esta pesadilla de encima, esta forma en que se conduce Boca, con mentiras y una gestión pésima, donde no hemos clasificado a nada. Queremos que se terminen ganando elecciones genuinas”, ratificó Ibarra.

Por último, el candidato volvió a poner el foco en la imposibilidad que experimentan algunos socios de ir a la Bombonera en relación a las irregularidades: “Esa denuncia, que permitió poner al descubierto toda esta matufia que han hecho, es una denuncia que hemos hecho en protección de los socios que hace 10 años que vienen queriendo pasar a la cancha como socios activos. Esta gente lo que hizo es meter militantes por la ventana para que esos socios de buena fe no puedan ir a la cancha de Boca a ver el partido”.

La mediación fue muy tensa. Aunque ambas partes (lideradas por Walter Krieger, apoderado de Boca y Javier Medín, asesor letrado de la oposición), coincidían en que a nadie le servía un escenario de indefinición, con la posibilidad de que todo se retrase tanto (en Independiente, por ejemplo, fueron 10 meses), no lograron llegar a un arreglo. Y la cuestión, parece, va para largo.

¿Cuál fue la postura de cada parte? El oficialismo propuso que parte de los 13.364 socios observados por la oposición (los que la propia CD reconoce como “irregulares”) sufraguen en una mesa aparte en una de las carpas instaladas en la Bombonera y, en caso de ser necesario, la Justicia defina más adelante si se tienen en cuenta o no esos votos. Desde el espacio de Ibarra y Macri rechazaron ese pedido y ofrecieron que cada lista nombre a un perito informático y, junto a un tercer perito judicial, se cotejen las actas y se inicie este mismo jueves una depuración en el padrón. Si los plazos daban, se votaba el domingo 3. Y si no, se pasaban al domingo 17.

Pero cuando uno no quiere, reza el refrán, dos no pueden. Y así las elecciones en Boca pasaron a cuarto intermedio. El club apelará la medida cautelar de la jueza Alejandra Abrevaya y buscará por todos los medios posibles votar el 17 de diciembre, aunque los tiempos de la Justicia, se sabe, no son los mismos que los de los clubes. Para colmo, luego vendrán las Fiestas y la feria judicial de enero, por lo que todo se aplazaría para los primeros días de marzo. En Boca, incluso, no descartan recurrir directamente a una instancia superior y llevar el caso a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, con la esperanza de que el tribunal falle rápidamente en favor del oficialismo y los comicios puedan realizarse el domingo 17. Un escenario improbable, aunque no por eso imposible.

